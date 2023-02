Βουλή: ΝΔ και ΠΑΣΟΚ ψηφίζουν την τροπολογία «μπλόκο» στον Κασιδιάρη – «Παρών» ο ΣΥΡΙΖΑ «Διαφωνούμε με την αναφορά στο Αρθρο 29» ανέφερε ο Σκουρλέτης – Για «πράξη πολιτικής δειλίας» μιλά η ΝΔ Καταψηφίζουν ΚΚΕ, ΜεΡΑ25 – Στάση αναμονής από Βελόπουλο Χρήστος Μπόκας 08.02.2023, 17:42 UPD: 08.02.2023, 18:09 34 ΣΧΟΛΙΑ Στην στήριξη των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ θα βασιστεί η θεσμική θωράκιση της Βουλής και της Δημοκρατίας από εγκληματικές συμμορίες που φορούν το μανδύα πολιτικού κόμματος όπως η Χρυσή Αυγή και το κόμμα Κασιδιάρη καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ μετά από αρκετές αμφιταλαντεύσεις ανακοίνωσε ότι θα τοποθετηθεί με το ουδέτερο «παρών». Είχε προηγηθεί η τρίμηνη άτυπη διαβούλευση κατά την οποία η κυβέρνηση είχε αποστείλει στα κόμματα την αρχικά προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση προκειμένου να καταθέσουν ενστάσεις και αντιπροτάσεις με στόχο να τηρηθούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες που θα μπορούσαν να διαμορφώσουν ευρύτατη πλειοψηφία. Η συγκεκριμένη επεξεργασία οδήγησε τελικά την κυβέρνηση να καταθέσει στην Βουλή βελτιωμένη τροπολογία η οποία κρίθηκε από νομικούς κύκλους αλλά και από την επιστημονική υπηρεσία της Βουλής ως συνταγματική. Από την άλλη πλευρά ο ΣΥΡΙΖΑ ανταπάντησε καταθέτοντας την δική του πρόταση. Τα δύο κείμενα θα μπορούσαν να ενοποιηθούν αρκεί βέβαια τα δύο κόμματα να προχωρούσαν σε εκατέρωθεν υποχωρήσεις, μια εξέλιξη όχι απίθανη την στιγμή που πλειοψηφία και αξιωματική αντιπολίτευση συμφωνούν ότι κοινός στόχος είναι ο αποκλεισμός από την εκλογική διαδικασία του κόμματος Κασιδιάρη. Δείτε ζωντανά τη συζήτηση στη Βουλή: Προς αυτή την κατεύθυνση ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης προχώρησε σε περαιτέρω βελτιώσεις ενσωματώνοντας παρατηρήσεις και προτάσεις που ακούστηκαν κυρίως από τον ΣΥΡΙΖΑ και από το ΠΑΣΟΚ. «Έχουμε απαντήσει στα πάντα και ενσωματώσαμε όλες τις παρατηρήσεις. Το ΚΚΕ έχει αντίρρηση αρχής για λόγους που ανάγονται στην δική του ιστορική εμπειρία. Δεν τις συμμερίζομαι τις θεωρώ υπερβολικές αλλά τις ακούω. Στην ίδια κατηγορία βάζω και τις παρατηρήσεις του ΜεΡΑ25. Για τους άλλους που δέχεστε τους στρατηγικό στόχο εδώ πια δεν μπορείτε να επιμείνετε στην άρνηση Έχουμε την καθαρή θέση της επιστημονικής επιτροπής, έχουμε εξαντλήσει το διάλογο, λάβαμε όλες τις συνταγματικές πρόνοιες, ακούσαμε τις ευαισθησίες και τις ενσωματώσαμε σε παρα πολύ μεγάλο βαθμό. Μένει ένα ερώτημα: είμαστε όλοι σύμφωνοι ότι καταδικασμένοι για εγκληματικές οργανώσεις δεν μπορούν να υποδύονται τους αρχηγούς πολιτικών κομμάτων; Αν συμφωνούμε η τροπολογία πρέπει να υπερψηφιστεί από την μέγιστη δυνατή πλειοψηφία. Αν μετά από όλα αυτά επιμείνετε σε άρνηση τότε θα είστε έκθετοι και έωλοι ως προς τον στρατηγικό στόχο» ανέφερε ο κ. Βορίδης. Παρά ταύτα, ο ΣΥΡΙΖΑ δια του κοινοβουλευτικού του εκπροσώπου Πάνου Σκουρλέτη ενημέρωσε την εθνική αντιπροσωπεία πως δεν πρόκειται να στηρίξει την κυβερνητική ρύθμιση. «Η εμμονή της κυβέρνησης στο άρθρο 29 του Συντάγματος δεν μας επιτρέπει να ψηφίσουμε την συγκεκριμένη διάταξη και επιλέγουμε το «παρών»» ανέφερε χαρακτηριστικά επισημοποιώντας μια ακόμα αλλαγή στάσης του κόμματός του. Υπενθυμίζεται ότι οι αρχικές ενστάσεις του ΣΥΡΙΖΑ ανέφεραν ότι η κυβερνητική τροπολογία είναι αντισυνταγματική ενώ στο φινάλε της διαδικασίας, λίγο πριν την ψηφοφορία, δηλώνει ότι διαφωνεί με την επίκληση του άρθρου 29 του Συντάγματος. Από την άλλη πλευρά το ΠΑΣΟΚ με δήλωση του προέδρου του Νίκου Ανδρουλάκη ξεκαθάρισε ότι θα υπερψηφίσει την τροπολογία. «Κατόπιν και της θετικής γνωμοδότησης της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής ως προς την συνταγματική αρτιότητα της, με συνέπεια και αίσθημα ευθύνης στηρίζουμε την τροπολογία που προστατεύει τη Δημοκρατία έναντι αυτής της εγκληματικής οργάνωσης, που διέπραξε δολοφονίες και προχώρησε σε σειρά πογκρόμ εναντίον πολιτών και μεταναστών» αναφέρει μεταξύ άλλων ο κ. Ανδρουλάκης. Κατά της τροπολογίας θα τοποθετηθούν ΚΚΕ και ΜεΡΑ25 ενώ αναμένεται η τοποθέτηση του Κυριάκου Βελόπουλου στην Βουλή προκειμένου να διευκρινίσει την στάση του δικού του κόμματος. Γεωργιάδης: Πράξη πολιτικής δειλίας Απαντώντας στον ΣΥΡΙΖΑ, ο παριστάμενος υπουργός Άδωνις Γεωργιάδης είπε «Με θλίψη άκουσα πως η τελική απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ είναι το «παρών». Αποτελεί πράξη πολιτικής δειλίας σε μια κρίσιμη στιγμή. Η κυβέρνηση της ΝΔ προσπαθεί να λύσει ένα πρόβλημα που αφορά την καθυστέρηση της δίκης της Χρυσής Αυγής. Ένα πρόβλημα που μας κληρονόμησε η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ» και σε άλλο σημείο πρόσθεσε «το 2014 ο Σταύρος Δήμας προτεινόμενος από τον Αντώνη Σαμαρά για τη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας είχε πει ότι αν εκλεγεί με τις ψήφους της Χρυσής Αυγής θα αρνηθεί την εκλογή του. Σε εκείνη την ψηφοφορία εσείς συμμαχήσατε με την ΧΑ για να ρίξετε την κυβέρνηση. Στήνατε κρεμάλες και φωνάζατε να καεί να καεί η Βουλή απ την μια εσείς και από την άλλη οι χρυσαυγίτες». Παράλληλα ο Υπουργός υπενθύμισε δηλώσεις του πρώην υπουργού της κυβένρησης ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Παρασκευόπουλου «έλεγε τότε ο κ. Παρασκευόπουλος « πρέπει να αποφασίσουμε τι θέλουμε : μια προσπάθεια ένταξης της ΧΑ στη δημοκρατία ή ρήξη; Πρέπει να υπάρξει σύγκλιση και ένταξη της ΧΑ στο δημοκρατικό πλαίσιο» αυτά λέγατε». Η απάντηση της κυβέρνησης «Ο κ. Τσίπρας είναι κατά συρροήν απών από τις μεγάλες προκλήσεις. Την ώρα αυτή -που η θεσμική και ιστορική ευθύνη επιβάλλει αρραγές μέτωπο για τη ριζική αντιμετώπιση των εγκληματικών οργανώσεων που εμφανίζονται σαν κόμματα- συνεχίζει να κρύβεται πίσω από προσχήματα, ανιστόρητους ισχυρισμούς και δικολαβικά τερτίπια, ώστε να δικαιολογήσει ότι αποτελεί και πάλι εξαίρεση», σχολιάζει σε δήλωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου. Και επισημαίνει: «Αλλά αυτοί που δεν έβρισκαν τάχα αίθουσα για να δικάσουν την Χρυσή Αυγή, που έλεγαν υπαινικτικά ότι “Στη Βουλή δεν υπάρχουν ευπρόσδεκτες και μη ευπρόσδεκτες ψήφοι” προκειμένου να αλλάξουν τον εκλογικό νόμο, που εφαρμόζουν κατά λέξη το εγχειρίδιο του τραμπισμού για να προκαλέσουν κοινοβουλευτική και γενικότερη πολιτική αρρυθμία, ούτε μπορούν να παριστάνουν τους τιμητές στη Νέα Δημοκρατία, η οποία θαρραλέα ξεσκέπασε και οδήγησε στο εδώλιο την Χρυσή Αυγή και μάχεται έμπρακτα, από συστάσεώς της, κάθε έκφανση της ακροδεξιάς, ούτε να νομίζουν ότι θα δραπετεύσουν χωρίς να πάρουν καθαρή θέση λειτουργώντας πάλι πονηρά». Και ο κ. Οικονόμου καταλήγει στη δήλωσή του: «Η υπευθυνότητα του καθενός μετριέται στις πράξεις, για αυτό και η Ιστορία στους απόντες επιφυλάσσει περιφρόνηση και κατάκριση». Χρήστος Μπόκας 08.02.2023, 17:42 UPD: 08.02.2023, 18:09 34 ΣΧΟΛΙΑ BEST OF NETWORK 08.02.2023, 17:51 08.02.2023, 11:57 07.02.2023, 10:57 08.02.2023, 21:51 08.02.2023, 22:03 08.02.2023, 16:57

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )