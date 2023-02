Βουλή: Πέρασε η τροπολογία-μπλόκο στον Κασιδιάρη με ψήφους της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ «Παρών» από ΣΥΡΙΖΑ, «όχι» από ΚΚΕ, ΜέΡΑ25, Ελληνική Λύση – «Πυρά» Βορίδη και Γεωργιάδη για την στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης Χρήστος Μπόκας 08.02.2023, 22:39 Με την ευρύτερη στήριξη των βουλευτών της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ εγκρίθηκε η τροπολογία για τη θεσμική θωράκιση της Βουλής και της Δημοκρατίας από εγκληματικές συμμορίες που φορούν τον μανδύα πολιτικού κόμματος, όπως η Χρυσή Αυγή και το κόμμα Κασιδιάρη. Για το κρίσιμο θέμα που αφορά τον πυρήνα του δημοκρατικού πολιτεύματος και την αντιμετώπιση των αυθεντικών και «γενόσημων» φασιστικών και νεοναζιστικών μορφωμάτων ο ΣΥΡΙΖΑ, μετά από πολλές αμφιταλαντεύσεις, επέλεξε τελικά να τοποθετηθεί με το ουδέτερο κοινοβουλευτικά και αμφίσημο πολιτικά «παρών». Συγκεκριμένα, υπέρ ψήφισαν ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε «παρών» και καταψήφισαν ΚΚΕ, Ελληνική Λύση και ΜέΡΑ25. Λίγο πριν την ψηφοφορία ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης, απευθυνόμενος προς την αξιωματική αντιπολίτευση, είπε: «Εχετε περιέλθει σε βαρύτατη αμηχανία. Σε ένα τέτοιο μείζον θέμα το παρών” επισημαίνει την ένδειά σας. Ή αποδέχεστε μια βασική στρατηγική ή διαφωνείτε και λέτε όχι. Το ναι μεν αλλά, δεν σας σώζει». Και πρόσθεσε: «Θέλετε να ψαρεύετε από παντού. Εχετε υιοθετήσει τα επιχειρήματα του Κασιδιάρη και κλείνετε το μάτι στους ψηφοφόρους του. Τελικά μείνατε μόνοι σας με το επαμφοτερίζον παρών. Τα πράγματα είναι καθαρά. Οι πολιτικές δυνάμεις διατύπωσαν τη θέση τους. Ευτυχώς παρά τις όποιες επιφυλάξεις στη Βουλή δεν υπήρξε κόμμα που να ήγειρε θέμα αντισυνταγματικότητας». Ακολούθως και ο κ. Αδωνις Γεωργιάδης σχολίασε: «Αυτός που δεν λαμβάνει θέση στα πράγματα δεν τον θεωρούμε χρήσιμο, αλλά άχρηστο. Σε μια κεντρική πολιτική συζήτηση επιλέγει ο ΣΥΡΙΖΑ να μείνει ουδέτερος. Πονηράδα μπας και τσιμπήσει τις ψήφους απο την Χρυσή Αυγή». Από την πλευρά του Μεγάρου Μαξίμου ο Γιάννης Οικονόμου είχε δηλώσει νωρίτερα: «Ο κ. Τσίπρας είναι κατά συρροήν απών από τις μεγάλες προκλήσεις. Την ώρα αυτή -που η θεσμική και ιστορική ευθύνη επιβάλλει αρραγές μέτωπο για τη ριζική αντιμετώπιση των εγκληματικών οργανώσεων που εμφανίζονται σαν κόμματα- συνεχίζει να κρύβεται πίσω από προσχήματα, ανιστόρητους ισχυρισμούς και δικολαβικά τερτίπια, ώστε να δικαιολογήσει ότι αποτελεί και πάλι εξαίρεση. Αλλά αυτοί που δεν έβρισκαν τάχα αίθουσα για να δικάσουν την Χρυσή Αυγή, που έλεγαν υπαινικτικά ότι “στη Βουλή δεν υπάρχουν ευπρόσδεκτες και μη ευπρόσδεκτες ψήφοι” προκειμένου να αλλάξουν τον εκλογικό νόμο, που εφαρμόζουν κατά λέξη το εγχειρίδιο του τραμπισμού για να προκαλέσουν κοινοβουλευτική και γενικότερη πολιτική αρρυθμία, ούτε μπορούν να παριστάνουν τους τιμητές στη Νέα Δημοκρατία, η οποία θαρραλέα ξεσκέπασε και οδήγησε στο εδώλιο την Χρυσή Αυγή και μάχεται έμπρακτα, από συστάσεώς της, κάθε έκφανση της ακροδεξιάς ούτε να νομίζουν ότι θα δραπετεύσουν χωρίς να πάρουν καθαρή θέση λειτουργώντας πάλι πονηρά. Η υπευθυνότητα του καθενός μετριέται στις πράξεις, γι’ αυτό και η Ιστορία στους απόντες επιφυλάσσει περιφρόνηση και κατάκριση». Ειδήσεις σήμερα: Σεισμός στην Τουρκία: Το «ευχαριστώ» της Αϊρίν στην ΕΜΑΚ που την διέσωσε μετά από 50 ώρες στα συντρίμμια Ο «Μάξιμος Σαράφης» έταξε δάνειο ακόμη και σε… νεκρό Πέτρος Φιλιππίδης: Οκτώ χρόνια φυλακή, αλλά ελεύθερος με αναστολή Χρήστος Μπόκας 08.02.2023, 22:39 BEST OF NETWORK 08.02.2023, 17:51 08.02.2023, 11:57 07.02.2023, 10:57 08.02.2023, 21:51 08.02.2023, 22:03 08.02.2023, 16:57

