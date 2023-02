Βουλή: Όχι από τον ΣΥΡΙΖΑ στην τροπολογία για το «κόμμα Κασιδιάρη»

Την τροπολογία που επιχειρεί να θέσει ισχυρό θεσμικό ανάχωμα στην είσοδο του καταδικασμένου για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης Ηλία Κασιδιάρη στην Βουλή παρουσίασε στην κοινοβουλευτική επιτροπή ο κ. Μάκης Βορίδης. «Ο στόχος μας δεν είναι να περιορίσουμε κανένα κόμμα για την ιδεολογία του όσο απεχθής και αν είναι για τους περισσότερους από εμάς. Εμείς θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα των καταδικασμένων που παριστάνουν τους αρχηγούς πολιτικού κόμματος» ανέφερε ο Υπουργός Εσωτερικών ενώ παράλληλα άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο για τυπικές νομοτεχνικές αλλαγές. Ο Υπουργός Εσωτερικών ξεκίνησε την τοποθέτησή του καταγράφοντας όπως είπε μια ισχυρή αντινομία καθώς εξήγησε πως από την μια πλευρά η Δικαιοσύνη έχει καταδικάσει τον Ηλία Κασιδιάρη για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και από την άλλη πλευρά η Δικαιοσύνη μέσω του Αρείου Πάγου αναγνωρίζει τον Ηλία Κασιδιάρη ως αρχηγό πολιτικού κόμματος. «Για την μια έννομη τάξη θα είναι εγκληματίας και για την ίδια έννομη τάξη θα είναι πολιτικός αρχηγός. Αυτό το ζήτημα εμείς πρέπει να το λύσουμε» σημείωσε. «Εχει ήδη υπάρξει νομοθετική ρύθμιση η οποία έθεσε ως κώλυμα τα ζητήματα αυτά απαγορεύοντας την χρηματοδότηση τέτοιων κομμάτων την προβολή τους στον τύπο και την κατάρτιση ψηφοδελτίων. Αυτή η ρύθμιση έτυχε μεγάλης αποδοχής. Ο Κασιδιάρης και το κόμμα του είχε υποβάλλει αίτημα στην επιτροπή της Βουλής για να τύχει έγκριση η έκδοση κουπονιών για το κόμμα του. Απεφάνθη η αρμόδια επιτροπή της βουλής εφαρμόζοντας τις διατάξεις ότι δεν μπορεί να το κάνει. Επομένως μια πρώτη προσέγγιση έχει γίνει. Τι πρόσθετο εισάγουμε με την τροπολογία; Μετά την απόφαση αυτή που έλαβε η επιτροπή των οικονομικών της Βουλής ο Κασιδιάρης άλλαξε την η ηγεσία του κόμματος εμφανίζοντας κάποιον ο οποίος υποτίθεται ότι ασκεί ηγεσία. Παρά ταύτα είναι σαφές και προκύπτει από στοιχεία τα οποία θα τα κρίνει ο Άρειος Πάγος ότι ασκεί την πραγματική ηγεσία και αυτό ακριβώς εισάγει η διάταξη. Η διάταξη είναι ορθή γιατί εκείνο που ενδιαφέρει είναι αν θα επιτρέπουμε σε αχυρανθρώπους να παριστάνουν τους αρχηγούς ενώ ξέρουμε ποιος είναι οι πραγματικός αρχηγός» συνέχισε ο κ. Βορίδης αναλύοντας την τροπολογία για να προσθέσει «Προστίθεται και κάτι ακόμα . Η παράγραφος γ που θα προξενήσει συζήτηση. Η παράγραφος γ εδράζεται στο άρθρο 29 του Συντάγματος και ουσιαστικά αποτελεί επαναδιατύπωση όσων ορίζει το Σύνταγμα (για κόμματα που εξυπηρετούν την ελεύθερη λειτουργία Δημοκρατικού πολιτεύματος)». Ο κ. Βορίδης επιχείρησε παράλληλα να απαντήσει στις βασικές ενστάσεις που έχουν εκφραστεί στο δημόσιο διάλογο: «Αντίρρηση πρώτη: Αναφέρουν ότι δεν αντιμετωπίζονται πολιτικά ζητήματα με απαγορεύσεις. Αντιμετωπίζονται πολιτικά και όχι περιοριστικά. Απάντηση: Η διάταξη δεν αντιμετωπίζει ιδέες που δεν αρέσουν στην μεγάλη πλειοψηφία της βουλής. Το ζήτημα δεν είναι αυτό. Η διάταξη αναφέρεται σε ανθρώπους που έχουν καταδικαστεί για βαρύτατες κακουργηματικές πράξεις και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Δεν είναι ένα κόμμα αλλά ένας καταδικασμένος που υποδύεται αρχηγό κόμματος Αντίρρηση δεύτερη: Συνταγματικής τάξεως καθώς το Σύνταγμα ορίζει αποστέρηση πολιτικών δικαιωμάτων με τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση. Δεν είναι ακριβής η κριτική. Πυρήνας του δικαιώματος είναι το εκλέγειν και εκλέγεσθε. Δεν συζητάμε την ατομική υποψηφιότητα του συγκεκριμένου αλλά του κόμματος που παίρνει έναν τέτοιο κατάδικο και τον κάνει πολιτικό αρχηγό. Είναι ασύνηθες να θέτουμε προϋποθέσεις και κωλύματα στο εκλέγεσθε; Όχι. Υπάρχουν προϋποθέσεις ηλικιακές και επαγγελματικά ασυμβίβαστα». «Όχι» από ΣΥΡΙΖΑ στην κυβερνητική τροπολογία Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ ο Δημήτρης Τζανακόπουλος ανέφερε ότι είναι αντισυνταγματική και επικίνδυνη η λογική της κυβερνητικής τροπολογίας ξεκαθαρίζοντας πως το κόμμα του θα την καταψηφίσει. «Να αφήσουμε στην άκρη το άρθρο 29 του Συντάγματος (ορίζει ότι τα κόμματα οφείλουν να εξυπηρετούν την ελεύθερη λειτουργία του Δημοκρατικού πολιτεύματος) και το ούτως ή άλλως προβληματικό εγχείρημα της ερμηνείας του και να πάμε στην λεγόμενη πρόταση Κοντιάδη – Αλιβιζάτου όπου σαφέστατα λέει πως αν ένα κόμμα επιλέξει να καταθέσει ψηφοδέλτιο στο οποίο υπάρχει υποψήφιος που έχει καταδικαστεί για αδικήματα 187 και 187Α (εγκληματική οργάνωση) τότε είτε ο υποψήφιος να απαγορευτεί να κατέβει στις εκλογές ή ο Αρειος Πάγος να απαγορεύσει την κατάρτιση συνδυασμού. Αυτή είναι νομική συνταγματική λύση που είναι σε άμεση συνάρτηση με την προηγούμενη ρύθμιση. Αν επιλεγεί τέτοια λύση εμείς είμαστε σε διάθεση να την συζητήσουμε. Αν όμως επιλέξετε την λύση του άρθρου 29 του Συντάγματος εμείς δεν μπορούμε να ψηφίσουμε αυτή τη τροπολογία» σημείωσε ο κ. Τζανακόπουλος. Ο εισηγητής της αξιωματικής αντιπολίτευσης ανέφερε αρχικά πως «Είναι εξαιρετικά σημαντικό να βρει δρόμους η κοινοβουλευτική δημοκρατία να προστατεύθει από τους εχθρούς της. Αυτά τα ζητήματα πρωτίστως αντιμετωπίζονται με πολιτικούς τρόπους. Οι απαγορεύσεις πολιτικής δράσεις έρχεται ως επικουρικό μέσο της Δημοκρατίας» ενώ συνέχισε για την υπουργική τροπολογία «Ανοίγετε κερκόπορτα σε ότι αφορά την επέκταση της ρύθμισης και σε άλλους πολιτικούς οργανισμούς. Θα πρέπει λοιπόν να αποσαφηνιστεί ο λόγος που ένα κόμμα δεν εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του Δημοκρατικού πολιτεύματος. Κατά την γνώμη μας για να συμβεί αυτό θα πρέπει να περιοριστεί η αρμοδιότητα του Αρείου Πάγου σε ζητήματα που σχετίζονται με τον αντιρατσιστικό νόμο. Κάθε άλλη απόπειρα να ορίσουμε την ελεύθερη εξυπηρέτηση του δημοκρατικού Πολιτεύματος εγείρει ζητήματα αντισυνταγματικότητας αλλά και αξιοποίησης της ρύθμισης για μελλοντική χρήση κατά άλλων κομμάτων». ΚΚΕ: Γενικόλογες και επικίνδυνες οι διατυπώσεις της τροπολογίες Ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ Γιάννης Δελλής εξέφρασε την αντίρρηση του για την ρύθμιση υποστηρίζοντας «είναι σκόπιμα γενικόλογες οι διατυπώσεις της τροπολογίας. Εισάγονται επικίνδυνες γενικεύσεις σε καταδίκες και αδικήματα. Κάτω από την στέγη τέτοιας μορφής διατυπώσεων μπορούν να στεγαστούν θεωρίες 2 άκρων που οδηγούν στην εξίσωση φασισμού με ριζοσπαστική – κομμουνιστική δράση» Ειδήσεις σήμερα: «Δεν θέλουμε να έχουμε σχέση μαζί του» – Ξεσπούν μητέρα και αδερφή Τσιάρτα για την υποψηφιότητα με Τζήμερο-Κρανιδιώτη Χαμός στο Twitter με το «πρόεδρε έλα με φόρα» της Τσαπανίδου προς τον Τσίπρα «Σταμάτα, δείξε πιο φιλικός»: Η Λόπεζ «έκραξε» τον Άφλεκ στα Grammy για τη βαρεμάρα του

