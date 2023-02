Βουλή: Live η συζήτηση για το «μπλόκο» στα «κόμματα Κασιδιάρη» Δείτε ζωντανά τη συζήτηση με τα κόμματα καλούνται να σταθμίσουν με την ψήφο τους εάν θα εκπεμφθεί ηχηρό μήνυμα περιφρούρησης της Βουλής και της Δημοκρατίας 08.02.2023, 11:14 UPD: 08.02.2023, 12:53 35 ΣΧΟΛΙΑ Στην τελική κοινοβουλευτική ευθεία μπαίνει η κυβερνητική τροπολογία που στοχεύει να θέσει θεσμικό ανάχωμα στο κόμμα του καταδικασμένου για διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση Ηλία Κασιδιάρη καθώς αυτή την ώρα τα κοινοβουλευτικά κόμματα, καλούνται να σταθμίσουν με την ψήφο τους εάν θα εκπεμφθεί ηχηρό μήνυμα περιφρούρησης της Βουλής και της Δημοκρατίας ή αν θα επικρατήσουν άλλες σκοπιμότητες προεκλογικής περιόδου. Πρέπει δε να σημειωθεί ότι μετά και την έκθεση της επιστημονικής υπηρεσίας του κοινοβουλίου η οποία δεν εντοπίζει συνταγματικές παραβάσεις, ενδεχόμενη άρνηση κομμάτων να στηρίξουν την ρύθμιση θα έχει καθαρά πολιτικό χαρακτήρα. Σύμφωνα με πληροφορίες η κυβερνητική πλειοψηφία προσανατολίζεται σε δύο αλλαγες – θα συμπεριλάβει την κοινοποίηση των πορισμάτων του Αρείου Πάγου στα ενδιαφερόμενα κόμματα – θα αναδικατυπώσει το άρθρο για την δημοκρατική λειτουργία του πολιτεύματος με την φράση «να μην αντιστρατεύεται» την δημοκρατική λειτουργία του πολιτεύματος. Λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι στο βήμα της Βουλής ανέβηκε ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης ΤσίπραςΔείτε ζωντανά τη συζήτηση στη Βουλή: Πάντως, η προκαταρκτική συζήτηση που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης στην κοινοβουλευτική επιτροπή αποσαφήνισε τις πιθανές οδούς σύγκλισης κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης. Παράλληλα όμως επιβεβαίωσε πως το χάσμα προκειμένου ο ΣΥΡΙΖΑ να υπερψηφίσει την τροπολογία παραμένει μεγάλο. Φαίνεται μάλιστα ότι το χάσμα αυτό δεν σχετίζεται αποκλειστικά με το περιεχόμενο της προτεινόμενης κυβερνητικής ρύθμισης αλλά κυρίως με το πρόσφατο πολιτικό και επικοινωνιακό πρόταγμα που έχει υιοθετήσει η ηγεσία του κόμματος. Κατά τις ίδιες πληροφορίες ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει ακόμη καταθέσει την δική του διάταξη που είχε παρουσιάσει με ειδική αναφορά σε φασισμο ναζισμο, ρατσισμο με το ΠΑΣΟΚ να υπερψηφίζει και την Ελληνική Λύση να μην έχει ξεκαθαρίσει αν θα απέχει από την ψηφοφορία ή αν θα επιλέξει το «παρών» Ειδήσεις σήμερα: Σεισμοί στην Τουρκία: Ακόμη 35 Έλληνες διασώστες αναχωρούν αναχωρούν για τα Άδανα Mama Cax: Το doodle της google για το μοντέλο με το προσθετικό πόδι Κώστας Παπαζάχος: Κάποια στιγμή θα γίνει στην Ελλάδα σεισμός σαν της Τουρκίας 08.02.2023, 11:14 UPD: 08.02.2023, 12:53 35 ΣΧΟΛΙΑ BEST OF NETWORK 08.02.2023, 12:30 08.02.2023, 09:20 07.02.2023, 10:57 08.02.2023, 10:15 08.02.2023, 10:14 06.02.2023, 14:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )