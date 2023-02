Ελληνοτουρκικά: «Ημίχρονο» λόγω σεισμού – Τι θα συζητηθεί στο ΚΥΣΕΑ

Ο τεράστιος σεισμός στην Τουρκία και τη Σύρια που άφησε πίσω του χιλιάδες νεκρούς και τραυματίες και ισοπέδωσε ολόκληρες πόλεις στις δύο χώρες ρίχνει βαριά τη σκιά του. Δεν είναι τυχαίο ότι τα μεγαλύτερα ειδησεογραφικά δίκτυα του κόσμου αφιερώνουν ώρες προγράμματος και μεταδόσεων, ενώ η συμπάθεια για τη γείτονα είναι παγκόσμια. Υπό αυτό το πρίσμα και αυτονόητα η ελληνική κυβέρνηση εστιάζει πολύ περισσότερο στο ανθρωπιστικό σκέλος και στην αποστολή της βοήθειας στην Τουρκία μέσω του κλιμακίου της ΕΜΑΚ, παρά στα ανοιχτά θέματα με τη γείτονα. Αυτό το μήνυμα έδωσαν πρώτοι και καλύτεροι οι άνδρες της ΕΜΑΚ που, από χθες, υπό πολύ δύσκολες συνθήκες επιχειρούν στην Αντιόχεια, σε αγαστή συνεργασία με τους Τούρκους συναδέλφους τους, ανασύροντας από τα συντρίμμια ακόμα και μικρά παιδιά που εγκλωβίστηκαν επί ώρες. «Οι λαοί της Ελλάδας και της Τουρκίας είναι φίλοι. Έχουμε πολιτικές διαφορές, αλλά δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα με τους Τούρκους. Δεν μπορώ να φανταστώ πιο ισχυρή εικόνα από αυτή ενός Έλληνα και ενός Τούρκου διασώστη να σώζουν ένα 7χρονο κοριτσάκι», διεμήνυσε στο ίδιο μήκος κύματος χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε εκπομπή του CNN αποκλειστικά και μόνο επί του θέματος, αλλά και επί της συνδρομής της χώρας. Το γεγονός ότι η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες ευρωπαϊκές χώρες που έσπευσαν να συνδράμουν τη γείτονα καταγράφεται και άλλα ευρωπαϊκά ΜΜΕ ευρείας αποχής, όπως στη γερμανική εφημερίδα Sueddeutsche Zeitung. Μάλιστα, χθες το βράδυ, με αιχμή και τις επιχειρήσεις της ΕΜΑΚ στην Αντιόχεια, ο κ. Μητσοτάκης τουίταρε στα τουρκικά. «Εικόνες που μας γεμίζουν πόνο, τις ακολουθούν εικόνες που μας γεμίζουν ελπίδα. Μόνο σεβασμός για τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των ομάδων διάσωσης. Έλληνες και Τούρκοι δίπλα-δίπλα, παλεύουν μαζί για να σώσουν ζωές. Τους ευχαριστούμε για όσα κάνουν», έγραψε, αναρτώντας μια φωτογραφία από την επιχείρηση διάσωσης ενός μικρού παιδιού από το ελληνικό κλιμάκιο, σε ένα μήνυμα προς την άλλη μεριά του Αιγαίου. Προχθές, η τουρκική πρεσβεία είχε σπεύσει να ευχαριστήσει, με ανάρτηση στα ελληνικά, για την άμεση ανταπόκριση της χώρας μας στην έκκληση για βοήθεια, αλλά και για τα μηνύματα αλληλεγγύης από τον ελληνικό λαό μετά τα 7,8 Ρίχτερ. Για τον κ. Μητσοτάκη είναι σημαντικό να περάσει και στη διεθνή κοινότητα το μήνυμα ότι, παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις, η συνδρομή σε ανθρωπιστικό επίπεδο είναι αυτονόητη, όταν υπάρχουν γεγονότα τέτοιας εμβέλειας. Άλλωστε, ο πρωθυπουργός στη χθεσινή του συνέντευξη στο CNN στάθηκε με τη σειρά του και στο θέμα της αμφίπλευρης συνεργασίας στους απανωτούς σεισμούς του 1999. Στο Μέγαρο Μαξίμου, βεβαίως, δεν τρέφουν ψευδαισθήσεις για μια νέα «διπλωματία των σεισμών», όπως τότε, σε κάθε περίπτωση όμως αρμόδιες κυβερνητικές πηγές εκτιμούν ότι θα μπούμε σε ένα περιβάλλον προσωρινής ύφεσης της έντασης. Έστω και αν, ακόμα και αυτή την ώρα, οι τουρκικές αρχές αφήνουν να τους «ξεφύγουν» βάρκες με μετανάστες που ανοίγονται στο Αιγαίο, με αποτέλεσμα να έχουμε τραγικά δυστυχήματα. Ο πρωθυπουργός, πάντως, χθες έθεσε και μια ακόμα παράμετρο επί τάπητος που δεν έχει συζητηθεί ιδιαίτερα στην Ελλάδα, ήτοι πώς θα βοηθηθεί η Συρία, καθώς η Δύση εφαρμόζει κυρώσεις στο καθεστώς Άσαντ και δεν το αναγνωρίζει. Υπό αυτό το πρίσμα, απαιτείται ευρωπαϊκός συντονισμός, σε ανοιχτή γραμμή και με τον ΟΗΕ, για την παροχή βοήθειας στη σεισμόπληκτη χώρα που έχει ταλανιστεί επί μια δεκαετία και πλέον από τον πόλεμο. Η ατζέντα του ΚΥΣΕΑ Η κατάσταση στην Τουρκία θα φτάσει, βεβαίως, και στο τραπέζι του ΚΥΣΕΑ που θα συνεδριάσει, όπως είναι προγραμματισμένο, αύριο στις 12:00. Μπορεί οι εκλογές να απέχουν λίγο, στην κυβέρνηση, όμως, θέλουν να στείλουν μήνυμα συνέχειας και κανονικότητας. Υπό αυτό το πρίσμα, δεν θα πρέπει να αποκλειστεί μια εσωτερική συζήτηση για την κατάσταση που διαμορφώνεται στη γείτονα, αν και τα δεδομένα αυτή τη στιγμή είναι ρευστά και οι εκτιμήσεις επισφαλείς, ιδίως για την επίπτωση που θα έχει το γεγονός στην πολιτική τύχη του Ερντογάν και στις εκλογές. Κατά τα άλλα, θα γίνει συζήτηση για την πορεία των εξοπλιστικών προγραμμάτων, χωρίς να αναμένονται ανακοινώσεις. Κατά πληροφορίες, οι Γάλλοι της Naval κόμισαν χθες στην Αθήνα νέα πρόταση για τις κορβέτες Gowind που θέλει να προμηθευτεί το Πολεμικό μας Ναυτικό, ενώ μέχρι πρότινος οι Ιταλοί διατηρούσαν προβάδισμα για τις κορβέτες τύπου Doha. Η μπίλια, πάντως, δεν έχει «κάτσει», καθώς υπάρχουν μια σειρά εκκρεμότητες, όπως το σκέλος της ναυπήγησης στην Ελλάδα. Με δεδομένο, συνεπώς, ότι η νέα γαλλική πρόταση δεν έχει αξιολογηθεί, η όποια απόφαση παραπέμπεται στο επόμενο τακτικό ΚΥΣΕΑ του Απριλίου. Βεβαίως, παραμένει άγνωστο κατά πόσο θα μπορούν να ληφθούν αποφάσεις εν μέσω εκλογών, συνεπώς, ρεαλιστικά, οι όποιες αποφάσεις πάνε για μετά τις δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Παράλληλα, φαίνεται ότι έχει μπει στον πάγο η προμήθεια του ισραηλινού πυραυλικού συστήματος Spike NLOS, η οποία είχε συζητηθεί στη συνεδρίαση του Νοεμβρίου. Ο κ. Μητσοτάκης, πάντως, όπως έγραψε χθες το thetimes|-.gr, αναμένεται να βρεθεί την Πέμπτη το πρωί στο Λοριάν της Γαλλίας και συγκεκριμένα στα ναυπηγεία της Naval Group, προκειμένου να επιθεωρήσει τις εργασίες στην πρώτη ελληνική φρεγάτα Belh@rra που κατασκευάζεται. Ειδήσεις σήμερα: Σεισμός στην Τουρκία: Ο δρόμος στην Αντιόχεια που γέμισε συντρίμμια – Δείτε βίντεο Survivor All Star: Ο Κώστας Παπαδόπουλος παμψηφεί ο 4ος του τάκου – Δείτε βίντεο Μέσα στην «κουλτούρα του αχαλίνωτου σεξ» στο ABC News: «Όλοι κοιμόντουσαν με όλους»

