Εξοπλιστικά: Ανοίγει ο δρόμος για τα F-35 στην Ελλάδα – «Πράσινο φως» από τον Μενέντεζ

Το πράσινο φως στην πώληση των F-35 στην Ελλάδα έδωσε ο πρόεδρος της επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας Ρόμπερτ Μενέντεζ, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη ο ίδιος από το Delphi Economic Forum στην Ουάσιγκτον. Βάσει της διαδικασίας πρέπει να συμφωνήσουν επίσης ο Ρεπουμπλικανός αντιπρόεδρος της επιτροπής, Τζιμ Ρις, καθώς και ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος στην αντίστοιχη επιτροπή στην Βουλή (Μάικλ Μακόλ, Γκρέγκορι Μικς). Όταν εξασφαλιστεί αυτή η συναίνεση, κάτι που εκτιμάται ότι είναι ζήτημα χρόνου, τότε η αμερικανική κυβέρνηση θα ειδοποιήσει επίσημα το Κογκρέσο για την πώληση των F-35 στην Ελλάδα και από εκεί και πέρα θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία για την επικύρωση της αμυντικής σύμβασης. Αναμένεται η αντίδραση της Τουρκίας, η οποία μέσω του Μεβλούτ Τσαβουσογλου είχε κατηγορήσει τις ΗΠΑ για «έλλειψη ισορροπίας» στο θέμα των εξοπλισμών σε Αθήνα και Άγκυρα, σχολιάζοντας για πρώτη φορά επισήμως την αμερικανική πρόταση για παραχώρηση F-35 στην Αθήνα. Τα F-35 που θα παραλάβει η Ελλάδα Σε πρόσφατη επίσκεψή του στην χώρα μας ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Lockheed Martin που κατασκευάζει τα F-35, ήταν ιδιαίτερα αποκαλυπτικός σχετικά με τα αεροπλάνα που πρόκειται να παραλάβει η χώρα μας. Ο κύριος Greg Ulmer δήλωσε σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΙ ότι τα ελληνικά F-35 θα είναι εφοδιασμένα με ότι πιο σύγχρονο υπάρχει σε συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου. Θα είναι η πιο σύγχρονη γενιά του αεροπλάνου, η TR-3 με το λογισμικό Block4, τα οποία κάνουν το αεροπλάνο ακόμα πιο ισχυρό και πρακτικά ανίκητο. Τα νέα τεχνολογικά στοιχεία του “δικού μας” F-35 θα του επιτρέπουν να έχει ακόμα καλύτερη επόπτευση του πεδίου, θα μπορεί να ανιχνεύει με μεγαλύτερη ακρίβεια και σε μεγαλύτερο βάθος τις γραμμές του αντιπάλου και θα μπορεί να έχει άμεση και πιο καλή συνεργασία με τα υπόλοιπα φίλια αεροπλάνα, δηλαδή τα F-16. Τα σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήματα των ελληνικών F-35 θα μπορούν να “τυφλώνουν” τα εχθρικά ραντάρ σε ακόμα μεγαλύτερο βάθος, ενώ θα κάνει εντελώς άχρηστους τους S400 της Τουρκίας αλλά και οποιοδήποτε άλλο σύστημα αεράμυνας. Τα συστήματα αυτά θα είναι σίγουρα μέσα στο πακέτο των ελληνικών F-35, τα οποία όταν τα αποκτήσουμε θα είναι τα τελευταίας γενιάς και πολύ πιο σύγχρονα από αντίστοιχα που έχουν αεροπορίες άλλων χωρών. Αυτά θα ενισχύσουν τις έτσι και αλλιώς μοναδικές δυνατότητες του F-35 το οποίο αλλάζει ουσιαστικά όλο το τοπίο στο Αιγαίο, αποτελώντας ουσιαστικά μία ιπτάμενη-πλατφόρμα, το οποίο συνεργάζεται και κατευθύνει τις υπόλοιπες δυνάμεις στην αποτροπή μιας επίθεσης. Ειδήσεις σήμερα: Κακοκαιρία «Μπάρμπαρα» – Χιόνι στα βόρεια προάστια της Αθήνας – Μαρουσάκης: Κακοκαιρία όπως το 2002 Συρία: 7χρονη στα συντρίμμια προστάτευε το κεφάλι του αδελφού της επί 17 ώρες – Δείτε βίντεο Μητσοτάκης στα τουρκικά: Έλληνες και Τούρκοι δίπλα-δίπλα, παλεύουν μαζί για να σώσουν ζωές

