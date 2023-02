Επίθεση ΜέΡΑ25 σε ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ για τις μετεκλογικές συνεργασίες

Αναπάντητο έμεινε το προσκλητήριο του ΜέΡΑ25 προς τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και άλλες προοδευτικές δυνάμεις, για προεκλογικό διάλογο ενόψει των μετεκλογικών συνεργασιών. Το κόμμα του Γιάνη Βαρουφάκη, σε μια σκληρή ανακοίνωση του, εξαπολύει μια τριμέτωπη επίθεση σε ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ αλλά και ΚΚΕ. «Μπροστά στην ζοφερή προοπτική της επιδείνωσης της κρίσης και της διαχείρισης των τραγικών επιπτώσεων της από μία νέα Κυβέρνηση της ολιγαρχίας που θα συνεχίσει τη λεηλασία της πλειοψηφίας της κοινωνίας, το ΜέΡΑ25 πρότεινε έναν διάλογο με όσους, κατά δήλωσή τους, αυτοχαρακτηρίζονται ως “προοδευτικοί”», υπογραμμίζεται σε σχετική ανακοίνωση. Όπως αναφέρεται με ιδιαίτερη αιχμή, αντίστοιχη πρόταση έγινε και στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά η απάντηση που έλαβαν από την Κουμουνδούρου, ήταν για συζήτηση μετά τις εκλογές αφού το μόνο που τους νοιάζει – σύμφωνα, πάντα, με το ΜέΡΑ25 – είναι «το μοίρασμα στις καρεκλίτσες και τα αυτοκίνητα». Τονίζεται, δε, ότι ο μόνος λόγος που απηύθυναν κάλεσμα στον ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι επειδή τους έχουν εμπιστοσύνη, αλλά «από σεβασμό στους προοδευτικούς ανθρώπους που εξακολουθούν να τους ακολουθούν». Επισημαίνεται επιπλέον ότι η αξιωματική αντιπολίτευση έχει επιλέξει ως μοναδικό συνομιλητή «το διαπλεκόμενο ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, που θεωρεί κατόρθωμα του και προσφορά μεγάλη, μεγίστη, στη χώρα, ότι μας έβαλε αλυσοδεμένους στο πρώτο μνημόνιο. Ένα κόμμα για το οποίο ο ίδιος ο Ανδρέας Παπανδρέου θα ντρεπόταν σήμερα, όχι βέβαια όσο ντρέπεται αυτό το κόμμα για τον Ανδρέα Παπανδρέου». Στην ανακοίνωση του, το ΜέΡΑ25, καταλήγει λέγοντας, «το μήνυμα της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ και, βέβαια, του ΚΚΕ (το οποίο πασχίζει να μας δαιμονοποιεί παρουσιάζοντας μας ως “ανάχωμα του συστήματος”) ελήφθη. Εμείς προχωρήσαμε τον διάλογο με το αγωνιστικό κομμάτι της Αριστεράς που δεν το βάζει κάτω, με ανθρώπους ανένταχτους, τίμιους, άσπιλους, με πατριώτες που δεν αντέχουν να βλέπουν τη δέσμια Ελλάδα σε αυτή τη δέσμια Ευρωπαϊκή Ένωση». Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΜέΡΑ25: Μπροστά στην ζοφερή προοπτική της επιδείνωσης της κρίσης και της διαχείρισης των τραγικών επιπτώσεων της από μία νέα Κυβέρνηση της ολιγαρχίας που θα συνεχίσει τη λεηλασία της πλειοψηφίας της κοινωνίας, το ΜέΡΑ25 πρότεινε έναν διάλογο με όσους, κατά δήλωσή τους, αυτοχαρακτηρίζονται ως “προοδευτικοί”. Ακόμα και στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Δεν τους το προτείναμε, βέβαια, επειδή τους έχουμε εμπιστοσύνη. Τους το προτείναμε από σεβασμό στους προοδευτικούς ανθρώπους που εξακολουθούν να τους ακολουθούν. Εκείνοι επέλεξαν να κλείσουν την πόρτα σε αυτόν το διάλογο, παραπέμποντας μας για μετά τις εκλογές, δηλαδή, όταν μόνο τις “καρεκλίτσες” και τα αυτοκίνητα μπορούμε να μοιράσουμε, κάτι που, βέβαια, δεν μας ενδιαφέρει. Απλό το μήνυμά μας προς τους προοδευτικούς ανθρώπους που εξακολουθούν να βρίσκονται στον ΣΥΡΙΖΑ: Η ηγεσία σας επέλεξε ως μοναδικό συνομιλητή σας το διαπλεκόμενο ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, που θεωρεί κατόρθωμα του και προσφορά μεγάλη, μεγίστη, στη χώρα, ότι μας έβαλε αλυσοδεμένους στο πρώτο μνημόνιο. Ένα κόμμα για το οποίο ο ίδιος ο Ανδρέας Παπανδρέου θα ντρεπόταν σήμερα, όχι βέβαια όσο ντρέπεται αυτό το κόμμα για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Το μήνυμα της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ και βέβαια του ΚΚΕ (το οποίο πασχίζει να μας δαιμονοποιεί παρουσιάζοντας μας ως “ανάχωμα του συστήματος”) ελήφθη. Εμείς προχωρήσαμε το διάλογο με το αγωνιστικό κομμάτι της Αριστεράς που δεν το βάζει κάτω, με ανθρώπους ανένταχτους, τίμιους, άσπιλους, με πατριώτες που δεν αντέχουν να βλέπουν τη δέσμια Ελλάδα σε αυτή τη δέσμια Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδήσεις σήμερα: Πέτρος Φιλιππίδης: Ένοχος για δύο απόπειρες, αθώος για τον βιασμό Σεισμός στην Τουρκία: Σε γήπεδα η αναγνώριση των νεκρών από τους σεισμούς – Συγκλονιστικές εικόνες Σεισμός στην Τουρκία: Οργή κατά Ερντογάν – «Ήταν απροετοίμαστος» τον κατηγορεί η αντιπολίτευση

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )