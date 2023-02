Η Cardlink, μέλος της Worldline, αναδεικνύεται σε Great Place to Work® 

Την Πιστοποίηση Great Place to Work® (CERTIFIED by Great Place to Work®) από τον οργανισμό Great Place to Work® Hellas έλαβε η Cardlink ως μέλος της Worldline και όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της «είναι ακόμα μεγαλύτερη τιμή που λαμβάνει αυτή την πιστοποίηση έπειτα από την ανώνυμη και εμπιστευτική αξιολόγηση των ίδιων των ανθρώπων της».

Συγκεκριμένα, η διαδικασία αξιολόγησης στηρίχθηκε στο ανώνυμο ερωτηματολόγιο Trust Index©, το οποίο βασίζεται στο μοντέλο εμπιστοσύνης και περιλαμβάνει αξίες σημαντικές για κάθε εργασιακό περιβάλλον, όπως η αξιοπιστία της διοίκησης, ο σεβασµός προς τους εργαζομένους, η δικαιοσύνη, το αίσθημα υπερηφάνειας και η συναδελφικότητα.

Η Cardlink αναγνωρίζει τη σημασία για τις σύγχρονες επιχειρήσεις, του να επενδύουν σε σχέσεις αλληλοεκτίμησης και πιστότητας με το εργατικό τους δυναμικό, με στόχο να αποδεικνύονται ως εργοδότης επιλογής για εργαζομένους και υποψηφίους. Η φιλοσοφία της εταιρείας βασίζεται στον ενάρετο κύκλο της ικανοποίησης των εργαζομένων και των πελατών. Αν φροντίσεις τους εργαζομένους, εκείνοι θα φροντίσουν τους πελάτες. Και αν οι πελάτες είναι ευχαριστημένοι, τότε και οι εργαζόμενοι θα είναι υπερήφανοι και ικανοποιημένοι. Με αυτή τη διάκριση, η εταιρεία επιτυγχάνει το στόχο της έχοντας λάβει τη σημαντικότερη ψήφο εμπιστοσύνης, αυτή των ίδιων των εργαζομένων της.

O Αντίγονος Παπαδόπουλος, CEO Cardlink, μέλος της Wordline, δήλωσε σχετικά: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που καταφέραμε να πετύχουμε υψηλούς δείκτες σε όλους τους τομείς αξιολόγησης. Ευχαριστώ θερμά όλους τους συναδέλφους για τα εξαιρετικά αποτελέσματα της έρευνας και την πιστοποίηση μας ως Great Place to Work®. Πρόκειται για μία ουσιαστική αναγνώριση των προσπαθειών μας και της αποστολής μας να είμαστε αντάξιοι του θαυμασμού και της εμπιστοσύνης των εργαζομένων και των πελατών μας καλλιεργώντας ένα εργασιακό περιβάλλον για το οποίο οι άνθρωποι μας είναι υπερήφανοι και στο οποίο κυρίαρχη θέση έχουν οι ανθρώπινες εμπειρίες, ο αλληλοσεβασμός και η συναδελφικότητα. Συνεχίζουμε δυναμικά να επενδύουμε στους εργαζομένους μας, δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες για τη συνεχή ανάπτυξή τους, καθώς εκείνοι είναι η δύναμή μας».

Για την Cardlink

Η Cardlink ιδρύθηκε το 2004 και είναι ο μεγαλύτερος πάροχος υπηρεσιών πληρωμών στην Ελλάδα με περισσότερα από 290.000 POS, 25.000 καταστήματα e-Commerce και 400 εκατομμύρια συναλλαγές ανά έτος. Η Cardlink βοηθάει τις επιχειρήσεις στις καθημερινές συναλλαγές τους με ποιότητα, ασφάλεια και ταχύτητα. Η ομάδα της Cardlink παρακολουθεί τις εξελίξεις στο πεδίο των ηλεκτρονικών πληρωμών και υιοθετεί τις τελευταίες τεχνολογίες και υπηρεσίες που βελτιώνουν συνεχώς την εμπειρία των συναλλαγών στο φυσικό και ηλεκτρονικό εμπόριο. Από τον Σεπτέμβριο του 2021, η Cardlink είναι εταιρεία της Worldline, ηγέτη στην ευρωπαϊκή αγορά πληρωμών και υπηρεσιών διαχείρισης συναλλαγών.

cardlink.gr

Για την Worldline

Η Worldline [Euronext: WLN] είναι παγκόσμιος ηγέτης στον κλάδο πληρωμών και επίλεκτος τεχνολογικός συνεργάτης για επιχειρήσεις, τράπεζες και ιδρύματα αποδοχής πληρωμών. Με τη συμβολή 18.000 εργαζομένων σε περισσότερες από 40 χώρες, η Worldline παρέχει στους πελάτες της βιώσιμες, αξιόπιστες και καινοτόμες λύσεις που ενθαρρύνουν την ανάπτυξή τους. Οι υπηρεσίες που προσφέρει η Worldline περιλαμβάνουν αποδοχή καρτών σε φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα, εξαιρετικά ασφαλή επεξεργασία συναλλαγών και πλήθος ψηφιακών υπηρεσιών. Το 2021, τα proforma έσοδα της Worldline προσέγγισαν τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ.

www.worldline.com

Διαβάστε ακόμη

UBS: Πώς η Ευρωζώνη θα αποφύγει τελικά την ύφεση

Χρηματιστήριο: Όλα τα top picks του 2023 – Ποιες μετοχές «τρέχουν» τώρα στην ελληνική αγορά

Ένας «Κέρβερος» στην εφοδιαστική αλυσίδα για την προστασία ευπαθών προϊόντων