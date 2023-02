Καρατζαφέρης: «Ούτε έχω δεχθεί πρόταση από τη Νέα Δημοκρατία ούτε το έχω ζητήσει» Ο πρώην πρόεδρος του ΛΑΟΣ εξέφρασε την πρόθεσή του να βοηθήσει με συγκεκριμένο τρόπο τον πρωθυπουργό Απάντηση στα σενάρια που τον θέλουν να κατεβαίνει υποψήφιος στις εκλογές με τη Νέα Δημοκρατία, έδωσε ο Γιώργος Καρατζαφέρης, μια μέρα μετά τις σχετικές τοποθετήσεις που έκανε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Alpha, ο κ. Καρατζαφέρης τόνισε πως δεν υπάρχει θέμα υποψηφιότητάς του με τη ΝΔ, προσθέτοντας ότι «αυτό που έχει δημοσιευθεί στον φιλικό προς τον Τσίπρα Τύπο είναι για να ακυρώσει την καθαρότητα, την αγνότητα και την ευθύτητα της συμμετοχής μου στον αγώνα». «Ούτε έχω δεχθεί πρόταση ούτε το έχω ζητήσει», είπε ο κ. Καρατζαφέρης, ενώ στη συνέχεια ανέλυσε τους λόγους για τους οποίους στηρίζει τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. «Ο Πρωθυπουργός έχει να αντιμετωπίσει μια σωρεία ανθρώπων που τον θέλουν πιο κοντό. Ο Πρωθυπουργός δεν είναι ελεγχόμενος και έχει να αντιμετωπίσει μια κατάσταση πολύ δύσκολη, βλέπε Αιγαίο, βλέπε Ουκρανία, βλέπε Ευρώπη και έρχομαι εγώ και λέω κύριοι θα βοηθήσω τον Πρωθυπουργό για να μην είναι ευάλωτος στις ορέξεις των άλλων» ανέφερε, ενώ όταν ρωτήθηκε για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να βοηθήσει, είπε ότι θα μιλήσει σε ανθρώπους που είναι αποστασιοποιημένοι από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν θα πάνε στον ΣΥΡΙΖΑ. Στη συνέχεια, έπλεξε ξανά το εγκώμιο του Κυριάκου Μητσοτάκη, λέγοντας: «Είναι ο πιο άρτιος, πληρέστερος και του Σημίτη και του Καρμανλή, και του Παπανδρέου και του Σαμαρά και του Τσίπρα». Τέλος, επανέλαβε ότι δεν έχει καμία πρόθεση να ξανακατέβει υποψήφιος, καθώς, όπως είπε «έκανε τον κύκλο του». Ειδήσεις σήμερα: Σεισμοί στην Τουρκία: Ακόμη 35 Έλληνες διασώστες αναχωρούν αναχωρούν για τα Άδανα Mama Cax: Το doodle της google για το μοντέλο με το προσθετικό πόδι Κώστας Παπαζάχος: Κάποια στιγμή θα γίνει στην Ελλάδα σεισμός σαν της Τουρκίας BEST OF NETWORK 08.02.2023, 12:30 08.02.2023, 09:20 07.02.2023, 10:57 08.02.2023, 10:15 08.02.2023, 10:14 06.02.2023, 14:00

