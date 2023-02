Κόντρα Άδωνι-Πολάκη για τις δηλώσεις Σπίρτζη – «Μετά αναρωτιέστε πώς έστησαν την σκευωρία Novartis» Ο υπουργός Ανάπτυξης σχολίασε την ανάρτηση Πολάκη Νέα εστία αντιπαράθεσης ανάμεσα σε Άδωνι Γεωργιάδη και Παύλο Πολάκη άνοιξαν οι δηλώσεις του Χρήστου Σπίρτζη ότι «θα επαναφέρουμε τη Δημοκρατία, είτε με το καλό είτε με το άγριο», που επικρίνονται δριμύτατα από την κυβέρνηση. «Με το “καλό” σημαίνει ότι όσοι, πολιτικοί και μη, θα επιστρέψουν οικειοθελώς στο Δημόσιο τα κλεμμένα, θα πάνε φυλακή με τις ευεργετικές διατάξεις του νόμου. Με το “άγριο” σημαίνει ότι όσοι, πολιτικοί και μη, θα παρεμποδίσουν την αποκατάσταση της Δικαιοσύνης και την κάθαρση, θα μπουν (και θα μείνουν στη) φυλακή μέχρι να… σβήσει ο ήλιος!» επεσήμανε ο κ. Πολάκης με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο υπουργός Ανάπτυξης, με τη σειρά του, σχολίασε με το δικό του τρόπο την ανάρτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. «Εδώ μία “ψύχραιμη” φωνή από την αντιπολίτευση εξηγεί πώς αν κερδίσουν τις εκλογές, θα χρησιμοποιήσουν την Δικαιοσύνη για να εξοντώσουν τους πολιτικούς τους αντιπάλους… και μετά αναρωτιέστε πώς έστησαν την σκευωρία Novartis». Ειδήσεις σήμερα: «Δεν θέλουμε να έχουμε σχέση μαζί του» – Ξεσπούν μητέρα και αδερφή Τσιάρτα για την υποψηφιότητα με Τζήμερο-Κρανιδιώτη Χαμός στο Twitter με το «πρόεδρε έλα με φόρα» της Τσαπανίδου προς τον Τσίπρα «Σταμάτα, δείξε πιο φιλικός»: Η Λόπεζ «έκραξε» τον Άφλεκ στα Grammy για τη βαρεμάρα του BEST OF NETWORK 07.02.2023, 18:22 07.02.2023, 12:48 07.02.2023, 10:57 07.02.2023, 19:30 07.02.2023, 19:40 07.02.2023, 14:53

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )