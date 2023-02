Λοβέρδος για Καϊλή: Μιλούσαμε πριν τη συλλάβουν, κατέρρευσα όταν έγινε αυτό «Υπέπεσε σε ένα από τα αμαρτήματα, την απληστία», είπε ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ Στις σχέσεις του με την ευρωβουλευτή Εύα Καϊλή, αναφέρθηκε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Λοβέρδος. Μιλώντας στο Mega, αναφερόμενος στην κυρία Καϊλή είπε ότι «είχαμε στενές σχέσεις. Πριν τη συλλάβουν, μιλούσαμε μία ώρα και της έλεγα ότι την εμπιστεύομαι. Μιλούσαμε για ένα φορολογικό που είχαν κάποιοι ευρωβουλευτές, για το τηλέφωνό μου που παρακολουθούταν τότε. Την άλλη μέρα, συνέβησαν όσα συνέβησαν. Συζητούσαμε σαν άνθρωποι, σαν φίλοι, στενοί φίλοι. Πέρασαν 20 χρόνια που πάντα είχαμε επαφή, παρόλο που δεν ήμασταν πάντα στην ίδια πλευρά». Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cqcyvqt4jw7t) Στη συνέχεια, ο Ανδρέας Λοβέρδος είπε ότι: «Κατέρρευσα όταν έγινε αυτό και σκέφτηκα δικηγορικά… Ότι δεν είναι έτσι. Έχει Γολγοθά! Αφού έλεγα στο τέλος ότι σήκωσαν το δάχτυλο κάποιοι που την ”έγλειφαν” και τη φλέρταραν πολύ έντονα. Έχει αγώνα μπροστά της! Δεν μου πέρασε ούτε μία στο δισεκατομμύριο ότι θα γινόταν αυτό. Υπέπεσε σε ένα από τα αμαρτήματα, την απληστία». Όπως είπε μίλησε στη συνέχεια με την αδελφή της Εύας Καϊλή, Μανταλένα Καϊλή. «Μίλησα με την αδελφή της, τη ρώτησα να μάθω και εάν μπορούσα να της μιλήσω, αλλά τα πράγματα πήραν άλλη τροπή. Τον άντρα της τον έχω δει αμίλητο αλλά δεν έχουμε συστηθεί καν». Τι είπε για τον Νίκο Ανδρουλάκη Σε ερώτηση που δέχθηκε για το πώς είναι η σχέση του με τον Νίκο Ανδρουλάκη, είπε: «Ως οφείλει να είναι. Ειρηνική» και συνέχισε: «Δεν θυμάμαι ποιος συγγραφέας το έχει πει. «Να κάθεται η οικογένεια μαζί, όχι και να καταπίνει μαζί». BEST OF NETWORK 08.02.2023, 11:30 08.02.2023, 09:20 07.02.2023, 10:57 08.02.2023, 10:15 08.02.2023, 10:14 06.02.2023, 14:00

