Μανούσος Βολουδάκης: Τα τελευταία λόγια πριν τον θάνατο και η πρώτη φορά που μίλησε δημόσια για τον καρκίνο Η μάχη με τον καρκίνο που έδινε ο βουλευτής της ΝΔ ήταν σύντομη ενώ δεν ήταν και λίγες η φορές που μίλησε γι αυτό χωρίς όμως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες Θάνος Μακρογαμβράκης 08.02.2023, 14:38 «Κάθε μέρα που κερδίζεται, μας φέρνει πιο κοντά στη νίκη». Με αυτό το ελπιδοφόρο μήνυμα, τέσσερις ημέρες πριν τον θάνατο του σήμερα το πρωί, ο 57χρονος βουλευτής Χανίων της ΝΔ Μανούσος Βολουδάκης, χαιρέτησε με επιστολή του την εκδήλωση της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στην πόλη του τα Χανιά. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου σε συνεργασία με τον Δήμο Χανίων, την Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Κρήτης και τον Σύλλογο Πνευμονολόγων Περιφερειακής Ενότητας Χανίων. Ένα από τα θέματα που απασχόλησαν την ημέρα αφορούσε τα προβλήματα όπου υπάρχουν στην χώρα μας με τον καρκίνο του πνεύματα κατά την διάρκεια του οποίου διαβάστηκε και η επιστολή – χαιρετισμός στην εκδήλωση του 57χρονου βουλευτή όπου μεταξύ άλλων ανέφερε: «Σήμερα έχουμε πολλά όπλα στη μάχη κατά του καρκίνου. Κάθε μέρα έχουμε και περισσότερα. Ήδη πολλές μορφές είναι ιάσιμες ή αντιμετωπίζονται ως χρόνιες παθήσεις. Για αυτό έχει μεγάλη σημασία να δώσουμε ελπίδα στους ασθενείς και τις οικογένειές τους. Κάθε μέρα που κερδίζεται, μας φέρνει πιο κοντά στη νίκη. Πολιτεία, κοινωνία κι ο καθένας κι η κάθε μια ξεχωριστά, πρέπει να μεταδίδουμε διαρκώς αυτό το ελπιδοφόρο μήνυμα». Όπως έγινε γνωστό η μάχη με τον καρκίνο που έδινε ο βουλευτής της ΝΔ ήταν σύντομη ενώ δεν ήταν και λίγες η φορές που μίλησε γι αυτό χωρίς όμως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες στους διαδικτυακούς του φίλους. Τελευταία φορά ήταν στις 25 Ιανουαρίου όταν κατά την διάρκεια της επίσκεψης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Κρήτη ο Μανούσος Βολουδάκης έγραφε: «Μια επιπλοκή στο γνωστό θέμα της υγείας μου, δε θα μου επιτρέψει να παραστώ σήμερα στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Ηράκλειο. (Θα το ξεπεράσω και αυτή τη φορά). Παρίσταμαι και στηρίζω νοερά! Εμπρός για τη δεύτερη τετραετία της ΝΔ!». Δείτε την ανάρτηση : Θάνος Μακρογαμβράκης 08.02.2023, 14:38 BEST OF NETWORK 08.02.2023, 12:30 08.02.2023, 09:20 07.02.2023, 10:57 08.02.2023, 10:15 08.02.2023, 10:14 06.02.2023, 14:00

