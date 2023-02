Μανούσος Βολουδάκης: Όταν μίλησε για τον καρκίνο δύο μήνες πριν τον θάνατό του – «Πολλαπλό σοκ»

«Κάθε μέρα που κερδίζεται, μας φέρνει πιο κοντά στη νίκη». Με αυτό το ελπιδοφόρο μήνυμα, τέσσερις ημέρες πριν τον θάνατο του σήμερα το πρωί, ο 57χρονος βουλευτής Χανίων της ΝΔ Μανούσος Βολουδάκης, χαιρέτησε με επιστολή του την εκδήλωση της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στην πόλη του τα Χανιά. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου σε συνεργασία με τον Δήμο Χανίων, την Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Κρήτης και τον Σύλλογο Πνευμονολόγων Περιφερειακής Ενότητας Χανίων. Ένα από τα θέματα που απασχόλησαν την ημέρα αφορούσε τα προβλήματα όπου υπάρχουν στην χώρα μας με τον καρκίνο του πνεύματα κατά την διάρκεια του οποίου διαβάστηκε και η επιστολή – χαιρετισμός στην εκδήλωση του 57χρονου βουλευτή όπου μεταξύ άλλων ανέφερε: «Σήμερα έχουμε πολλά όπλα στη μάχη κατά του καρκίνου. Κάθε μέρα έχουμε και περισσότερα. Ήδη πολλές μορφές είναι ιάσιμες ή αντιμετωπίζονται ως χρόνιες παθήσεις. Για αυτό έχει μεγάλη σημασία να δώσουμε ελπίδα στους ασθενείς και τις οικογένειές τους. Κάθε μέρα που κερδίζεται, μας φέρνει πιο κοντά στη νίκη. Πολιτεία, κοινωνία κι ο καθένας κι η κάθε μια ξεχωριστά, πρέπει να μεταδίδουμε διαρκώς αυτό το ελπιδοφόρο μήνυμα». Όπως έγινε γνωστό η μάχη με τον καρκίνο που έδινε ο βουλευτής της ΝΔ ήταν σύντομη ενώ δεν ήταν και λίγες η φορές που μίλησε γι αυτό χωρίς όμως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες στους διαδικτυακούς του φίλους. Τελευταία φορά ήταν στις 25 Ιανουαρίου όταν κατά την διάρκεια της επίσκεψης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Κρήτη ο Μανούσος Βολουδάκης έγραφε: «Μια επιπλοκή στο γνωστό θέμα της υγείας μου, δε θα μου επιτρέψει να παραστώ σήμερα στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Ηράκλειο. (Θα το ξεπεράσω και αυτή τη φορά). Παρίσταμαι και στηρίζω νοερά! Εμπρός για τη δεύτερη τετραετία της ΝΔ!». Δείτε την ανάρτηση: Ο 57χρονος βουλευτής είχε μιλήσει για πρώτη φορά δημόσια για την περιπέτεια της υγείας του στις 16 Δεκεμβρίου 2022 σε μια μια εκ βαθέων συζήτηση με τη Μαρίνα Γιακουμάκη στη Νέα Τηλεόραση της Κρήτης. «Κάποια στιγμή έρχεται η ανατροπή το είχε έγινε και με εμένα. Όταν διαγνωστεί κάποιος με καρκίνο η πρώτη αντίδραση είναι πολλαπλό σοκ, προσωπικό, οικογενειακό, κοινωνικό. Έχουμε όλοι στο μυαλό μας τον καρκίνο ως θανατική καταδίκη. Είναι κάτι δύσκολο να το διαχειριστείς σε πρώτη φάση όμως σήμερα μπορούμε να πούμε πως δεν είναι καταδίκη. Αυτή η ασθένεια αφορά ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού με τον α ή β τρόπο. Δεν είναι μόνο η φαρμακευτική αγωγή που χρειάζεται αλλά και αισιοδοξία, ελπίδα και πίστη ώστε να ξεπεράσεις ή να νικήσεις το πρόβλημα». Δείτε το βίντεο: ΝΔ: Η γενναιότητα και το ήθος του Μανούσου Βολουδάκη θα λείψουν από τη δημόσια ζωή Με ανακοίνωσή της η ΝΔ εξέφρασε τα συλλυπητήριά της για την απώλεια του 57χρονου βουλευτή επισημαίνοντας πως «η γενναιότητα και το ήθος του Μανούσου Βολουδάκη θα λείψουν από τη δημόσια ζωή». Η ανακοίνωση της ΝΔ «Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με οδύνη τον βουλευτή Χανίων Μανούσο Βολουδάκη, έναν άξιο πολιτικό, έναν ακέραιο άνθρωπο και έναν πολύτιμο αγωνιστή της παράταξής μας. Με σπουδές στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών και μεταπτυχιακό στην Πολιτική Οικονομία από το Πανεπιστήμιο του Έσσεξ, εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα ως οικονομολόγος. Εξελέγη βουλευτής Χανίων με τη Νέα Δημοκρατία το 2007, το 2012 και το 2019. Διετέλεσε επίσης Γενικός Γραμματέας Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης από το 2005 έως το 2006 και Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης την περίοδο 2012-2013. Στην οικογένειά του απευθύνουμε τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια. Η γενναιότητα και το ήθος του Μανούσου Βολουδάκη θα λείψουν από τη δημόσια ζωή. Θα αποτελούν, ωστόσο, πάντα οδηγό για όλους εμάς στην επιδίωξή μας να ενώσουμε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες για να πετύχουμε την καλύτερη εκδοχή της Ελλάδας. Λόγω της απώλειας του Μανούσου Βολουδάκη, αναβάλλονται όλες οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις της Νέας Δημοκρατίας μέχρι και την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου». Ειδήσεις σήμερα: Σεισμός στην Τουρκία: Τι είναι το φαινόμενο της «αρμονικής κατάρρευσης» που προκάλεσε την μεγάλη καταστροφή Πέθανε ο βουλευτής Χανίων της ΝΔ Μανούσος Βολουδάκης Η Aστυνομία «αγγίζει» τους ληστές της Rolex – Tα τρία λάθη που τους πρόδωσαν

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )