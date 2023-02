Μητσοτάκης: Εθνική μειοψηφία ο ΣΥΡΙΖΑ στην άμυνα, μας άφησε μία ΕΑΒ διαλυμένη

Ως ένα ακόμη από τα περισσότερα από 80 «ντιμπέιτ» που έχουν δώσει με τον Αλέξη Τσίπρα στη Βουλή χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, την συζήτηση για το βοήθημα στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων. «Με όσα μας είπατε αναρωτήθηκα αν την σημερινή σας ομιλία σας την έγραψε ο πρώην συνεργάτης σας ο κ. Καμένος. Μας είπατε ότι κάναμε κήρυγμα περί πατριωτισμού. Ότι είναι ανεπίτρεπτο να σας κατηγορούμε για μειωμένο πατριωτισμό. Δύσκολο να βαθμολογήσει κανείς τον πατριωτισμό των πολιτικών του αντιπάλων. Δύσκολο να γίνει αν δεν έχει τα απαραίτητα στοιχεία. Εδώ όμως κ. Τσίπρα μιλούν τα γεγονότα» είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την δευτερολογία του. «Δεν είπα ποτέ ότι υπάρχουν μέσα στην αίθουσα κάποιοι που είναι λιγότερο πατριώτες από άλλους» είπε και συμπλήρωσε. Ωστόσο «Αυτοί που μας κυβερνούν δεν είναι και τόσο Έλληνες λέγατε κάποτε εσείς κ. Τσίπρα. Μας κατηγορούσατε ως γερμανοτσολιάδες. Για την κυβέρνηση τα λέγατε, όχι για την τρόικα». Νωρίτερα κατά την πρωτολογία του ο πρωθυπουργός ξεκίνησε εκφράζοντας την οδύνη του «για τα πολλά θπύματα των ισχυρότατων σεισμικών δονήσεων που πλήττουν την Τουρκία. Και εγώ και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας επικοινωνήσαμε με τον πρόεδρο Ερντογάν και εκφράσαμε τη συμπαράστασή μας στον τουρκικό λαό και θέσαμε τις ελληνικές δυνάμεις στην διάθεση. Ηδη ένα c130 με μονάδα ΕΜΑΚ προσγειώθηκε και επιχειρεί όμως είναι βέβαιο ότι θα χρειαστεί μεγαλύτερη κινητοποίηση της διεθνούς κοινότητας για την αντιμετώπιση ανθρωπιστικής κρίσης σε Τουρκία και Συρία». «Κάθε τέτοια φυσική καταστροφή μας υπενθυμίζει την ανάγκη να στηρίξουμε δομές Πολιτικής Προστασίας. Η Πολιτική Προστασία έχει αποκτήσει ξεχωριστό επιχειρησιακό σχέδιο με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ για την αντιμετώπιση κάθε φυσικής καταστροφής» σημείωσε ο πρωθυπουργός.Ειδικά για το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι «απαντά σε μια ευρύτατη δέσμη αιτημάτων και εκκρεμοτήτων του ένστολου προσωπικού» και εξήγησε ότι εστιάζει σε πέντε βασικά σημεία: – Συστήνονται λογαριασμοί πρόνοιας σε στρατό ξηράς και πολεμική αεροπορία για κάλυψη δαπανών υγειονομικής περίθαλψης για υπηρετούντες και οικογένειά τους καλύπτοντας την φαρμακευτική δαπάνη και φαρμακεία ΕΟΠΥΥ – Μετοχικό ταμείο στρατού ώστε να παίρνουν μερίσματα – Καταργούνται οι μειώσεις που επιβλήθηκαν το 2012 για δικαιούχους του Ταμείου. Το ΝΙΜΙΤΣ θα δέχεται και εν ενεργεία ένστολους ΕΔ και αστυνομία – Ορίζεται αποζημίωση και στο εξειδικευμένο προσωπικό εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. – Από τις συντάξεις απόστρατων και πολιτικού προσωπικού καταργείται η παρακράτηση υπερ στρατιωτικών ένστολων. – Οι απόφοιτοι του εμπορικού ναυτικού θα κάνουν θητεία στο πολεμικό ναυτικό. Προανήγγειλε, δε, ότι σύντομα θα υπάρξει πρόσθετη παρέμβαση για τους ΕΠΟΠ: «Όσα σας ανέφερα μπορεί να ακούγονται κάπως τεχνικά. Φανερώνουν όμως ότι υπήρχαν χρόνιες αγκυλώσεις και αντιφάσεις. Οι διορθώσεις καθρεφτίζουν απ την άλλη την διάθεση της κυβέρνησης για συνολική αντιμετώπιση προβλημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων» Οι ενέργειες που έχουν γίνει Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι έχουν γίνει συγκεκριμένες ενέργειες για τη θωράκιση των αμοιβών των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων «που πράγματι βρίσκονται σε χαμηλό επίπεδο. Εδώ και μήνες θεσπίστηκε αποζημίωση για νυχτερινή απασχόληση. Η κυβέρνηση πήρε πρωτοβουλία για αφορολόγητα καταδυτικά επιδόματα. Την ίδια περίοδο υπήρξαν σημαντικες οργανωτικές αλλαγές που έφεραν μισθολογικές αυξήσεις όπως η διευθέτηση της εξέλιξης στρατιωτικών». «Απέχουμε όμως αρκετά από το να είμασδτε εκεί που θέλουμε. Όμως θα επιμείνω ότι εν μέσω των πολλών κρίσεων της διεθνούς ακρίβειας κάνουμε αυτά που μπορούμε και επιτρέπουν οι αντοχές της χώρας μας. Προσπαθούμε και για τις Ένοπλες Δυνάμεις και το αναγνωρίζουν πρώτοι όσοι φορούν εθνόσημο. Οσο η εθνική οικονομία θα μεγεθύνεται τοσο και η ανταμοιβή θα επεκτείνεται» τόνισε ο πρωθυπουργός και προανήγγειλε ότι «τα επόμενα χρόνια θα είναι καλύτεροι οι μισθοί για Δημόσιο και από 1.12024 και ειδικό μισθολόγιο για Ένοπλες Δυνάμεις».Η ομιλία του πρωθυπουργού Επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ να απέχει από τις ψηψοφορίες στη Βουλή λέγοντας ότι «και σήμερα όπως καταλαβαίνω ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα ψηφίσει τις διατάξειςγια την εξέλιξη των μισθών στις Ένοπλες Δυνάμεις. Εκτός και αν σήμερα ήρθατε να αναθεωρήσετε γιατί αν επιμείνετε θα είναι πρωτοφανής η απόφασή σας, να αντιτάξετε το παράλογο στον διάλογο». «Τι κάνετε; Αρνείστε να τοποθετηθείτε με την ψήφο σας για ζητήματα που αφορούν όλους τους πολίτες. Σήμερα για τους μισθούς στις Ένοπλες Δυνάμεις και αύριυο για άλλα ζητήματα όπως οι επικουρικές των συνταξιούχων. Είναι επιλογή που δεν προσβάλει μόνο τη Δημοκρατία και το Σύνταγμα αλλά πρωτίστως εκείνουν που σας ψήφισαν για να τους εκπροσωπείτε». «Ο λαός ψήφισε αντιπροσώπους και όχι απεργούς. Υποτίθεται ότι διεκδικείτε την ψήφο του λαού για να μπείτε στη Βουλή και παράλληλα λέτε ότι αποχωρείτε από την Βουλή. Αυτό που κάνετε δεν συνιστά κατάθεση της εντολής που σας έδωσαν οι ψηφοφόροι σας. Ή μηπως σηματοδοτεί πρόωρη παραδοχή ήττας;» αναρωτήθηκε ο πρωθυπουργός. «Εύχομαι αυτή η συγκεκριμένη ενέργεια να είναι απλά απεγνωσμένη κίνηση φυγής και όχι προοίμιο εκτροπής. Η Βουλή είναι χώρος αντιπαράθεσης πολιτικών επιχειρημάτων. Σκέφτεστε ότι με τέτοιες ακέραιες συμνπεριφορες δίνετε τροδφή στα πιο ακραία στοιχεία. Αυτές είναι οέθριες επιλογές που η κοινωνία τις βίωσε και δεν θέλει να τις ξαναζήσει» σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης. «Βέβαια είχα πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα διστάσει να ρίξει την χώρα στον βούρκο. Πράγματι κάποιοι δεν διδάσκονται από την ζωή και παραμένουν αδιόρθωτοι. Απαξ Τσίπρας για πάντα Τσίπρας. Αυτός που το είπε μάλλον δίκαιο είχε όταν ακούω δηλώσεις στελεχών σας για «πραγματική νομιμότητα». Όταν ακούω απειλές από τον Σπίρζτη ότι την δεύτερη φορά θα είναι με το καλό ή με το άγριο. Ή τις αθλιότητες της Κουμουνδούρου περι του δήθεν εκβιαζόμενου ΠΑΣΟΚ και του αρχηγού του» συνέχισε ο πρωθυπουργός την δριμεία κριτική προς τον ΣΥΡΙΖΑ και συμπλήρωσε: «Κοιτάξτε θα σας καλέσω για μια ακόμα φορά να επανέλθετε στο ρόλο σας και την Δημοκρατική ομαλότητα. Να επιλέξετε αντιπαράθεση με θέσεις και όχι φωνές. Αντί να τάξετε πάντα στους πάντες να θυμηθείτε ότι εσείς πήρατε τα πάντα από τους πάντες και να προσγειωθείτε στην αληθινή ζωή. Αν θέλετε να πείσετε ότι δεν επενδύετε συνειδητά στους διχασμούς του παρελθόντος διαλέξτε τουλάχιστον άλλη εισαγωγή στις ομιλίες σας από τον ύμνο του ΕΑΜ». Η ρύθμιση για το «κόμμα Κασιδιάρη» Στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης αφού ανέφερε ότι «σήμερα η Ελλάδα παρά τις διαδοχικές δυσκολίες προχωρά μπροστά και στοχεύει ψηλά. Χωρίς να λείπουν λάθη η πολιτεία ξεπερνά αντιξοότητες και παλεύει για το καλύτερο» επικεντρώθηκε στη ρύθμιση για το «κόμμα Κασιδιάρη» εξηγώντας ότι «στόχος είναι να βελτιώσουμε την ποιότητα της Δημοκρατίας μας». «Το έγκυρο περιοδικό Economist μας κατατάσσει στην σχετική λίστα στην 25η θέση από την 34η που μας την αφήσατε εσείς. Εκτός αν θεωρείτε ότι το Economist είναι “πετσωμένο”» είπε αρχικά ο πρωθυπουργός και συνέχισε: «Στην κατεύθυνση της βελτίωσης και προστασίας της Δημοκρατίας από αυτούς που είναι ταγμένοι να την υπονομεύουν υπηρετεί και η διάταξη – τροπολογία για την προστασία της Δημοκρατίας από εγκληματικές οργανώσεις και από πρόσωπα που εμφανίζονται με μανδύα πολιτικών κομμάτων. Διάταξη που ισχύει σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη και αποσκοπεί στην περιφρούρηση της συνταγματικής τάξης και όχι στον εξοβελισμό ιδεολογιών». «Επιτάσσει το Σύνταγμά μας την απρόσκοπτη δημοκρατική λειτουργία και αυτή ακριβώς τη δημοκρατική λειτουργία επιχειρεί να ενισχύσει η ρύθμιση εμποδίζοντας συμμορίες να μεταμφιέζονται σε πολιτικούς φορείς. Να καταχρώνται τις δημοκρατικές ελευθερίες για να τις αποστερούν από άλλους. Η κυβέρνηση κατάθεσε εγκαίρως τις απόψεις της στα κόμματα. Αυτή η πρωτοβουλία έχει ξεκινήσει τουλάχιστον 3 μήνες τώρα για την εξασφάλιση της μέγιστης συναίνεσης και αυτός είναι ο στόχος μας, γι’ αυτό και είμαστε ανοικτοί σε τροποποιήσεις και βελτιώσεις». «Πρέπει η διάταξη αυτή να ψηφιστεί και από τους 300 βουλευτές. Κανείς δεν επιθυμεί να ξαναδεί στην αίθουσα τους τραμπουκισμούς του παρελθόντος» τόνισε ο πρωθυπουργός και διευκρίνισε ότι με την νέα ρύθμιση «για να συμμετέχει στις εκλογές ένας συνδιασμός θα πρέπει: – Το Κόμμα αν έχει ιδρυθεί νόμιμα – Τα μέλη και η πραγματική ηγεσία να μην έχουν καταδικαστεί για σοβαρά αδικήματα – Η οργάνωση και δράση να εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία δημοκρατικού πολιτεύματος «Αρμόδια να διαπιστώσει αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις είναι ο Άρειος Πάγος – Δικαιοσύνη. Η διάταξη που προτείνουμε στηρίζεται σε άλλη διάταξη που ψηφίστηκε το 2021 κα με ψήφους της αξιωματικής αντιπολίτευση για αποκλεισμό φορέων που έχουν στην κορυφή τους καταδικασθέντες τώρα καλύπτουμε και τις περιπτώσεις που τοποθετούν αχυρανθρώπους στην ηγεσία ενώ τα νήματα τα κινούν άλλοι. Αλλιώς η δημοκρατία θα βρισκόταν μπροστά σε εφιαλτικό παράδοξο. Να προσφέρει σε ένα εγκληματία να συνεχίζει να παρανομεί μέσω αχυρανθρώπου και μάλιστα να χρηματοδοτείται από το κράτος» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός. Όπως τόνισε «η ψήφιση αυτής της διάταξης συνιστά δημοκρατικό καθήκον κάθε πτέρυγας. Η καθολική αποδοχή της διάταξης θα έστελνε ηχηρό μήνυμα σε όλους τους πολίτες ότι σε τέτοια θέματα δεν χωρούν αντιπαραθέσεις. Ολοι έχουμε τις διαφωνίες μας αλλά με επιχειρήματα και διάλογο και όχι με μαχαίρια». Το δίλημμα είναι κυβέρνηση Μητσοτάκη ή κυβέρνηση Τσίπρα Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι «η κυβέρνηση της ΝΔ αν και πολλοί το αμφισβητούσαν πλησιάζει προς την ολοκλήρωση του πολιτικού κύκλου. Το αμήν θα το κρίνουν οι πολίτες γι αυτό αφήστε τις ειρωνίες στην άκρη. Αντιμετωπίσαμε και ξεπεράσαμε πολλές προκλήσεις. Δεν δειλιάσαμε και δεν μπήκαμε στον πειρασμό να αξιοποιήσω πρόωρα την εμπιστοσύνη της κοινωνίας. Θα μπροούσα να το κάνω. Δεν το έκανα διότι επιμένω στην ανάγκη οι κυβερνήσεις να ολοκληρώνουν το συνταγματικό τους κύκλο και είμαι συνεπής σε όσα έλεγα. Καταφέραμε και μετατρέψαμε τρικυμίες σε νέες αφετηρίες. Η πατρίδα μας είναι πιο ισχυρή οικονομικά. Κάθε πολίτης αναγνωρίζει αυτή την μεγάλη προσπάθεια που εγκαινιάστηκε το 2019. Είμαστε στην θέση να κοιτάξουμε τους πολίτες στα μάτια και να τους πούμε ότι όσα υποσχεθήκαμε τα υλοποιήσαμε. Το είπαμε και το κάναμε. Αυτή η συνέπεια λόγων και έργων μας δίνει πρόσθετη αξιοπιστία να μπορούμε τους επόμενους μήνες να μιλήσουμε με περισσότερη σιγουριά και πειθώ για την επόμενη τετραετία. Για μια Ελλάδα με καλύτερους μισθούς και καλύτερη καθημερινότητα. Αν ξεκινήσαμε από το μένουμε Ευρώπη σήμερα γινόμαστε Ευρώπη και αύριο διεκδικούμε να γίνουμε πρωταγωνιστές στην Ευρώπη». «Οι πολίτες σύντομα θα κρίνουν δύο τετραετίες και ένα διαφορετικό όραμα για την Ελλάδα του 2030. Τουλάχιστον εμείς έχουμε όραμα από τον ΣΥΡΙΖΑ δεν έχω ακούσει. Οι Ελληνες θα μπορούν να κρίνουν ποιος μπορεί να αντιμετωπίσει καλύτερα τις κρίσεις στο μεταναστευτικό. Θα κρίνουν και θα συγκρίνουν ποιοι μετατρέπουν τις δυσκολίες σε νέες στόχους χωρίς ψέματα» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και κατέληξε: «Το πραγματικό ερώτημα των εκλογών δεν είναι Δημοκρατία ή Νέα Δημοκρατία. Να είστε πιο προσεκτικός κ. Τσίπρα προς την παράταξη που απεκατέστησε τη Δημοκρατία και έβαλε την χώρα στην ΕΕ και την κράτησε στην Ευρώπη όταν εσείς πειραματιζόσασταν. Το δίλημμα είναι άλλο: είναι εκείνο που υπάρχει στην μνήμη και σκέψη του πολίτη, προχωρούμε μαζί μπροστά ή γυρίζουμε πίσω; Θέλουμε τελικά κυβέρνηση ΝΔ ή θέλουμε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ; Θέλουμε πρωθυπουργό Τσίπρα σε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ή πρωθυπουργό Μητσοτάκη σε κυβέρνηση ΝΔ; Θα σας καλέσω τελειώνοντας κ. Τσίπρα να αναθεωρήσετε τη στάση σας να γυρίσετε στα έδρανα των κοινοβουλευτικών αποφάσεων ώστε να κριθούμε και εκεί ενώπιον των πολιτών. Είναι καιρός να εγκαταλείψετε τις εμπρηστική ρητορική τις έωλες καταγγελίες και να σκεφτείτε ότι είμαστε αντίπαλοι όχι εχθροί. Η κοινωνία ζητά θέσεις και όχι κραυγές. Οι πολίτες ζητούν θέσεις και όχι ψέματα. Εϊναι δική σας επιλογή αν θα μείνετε στο περιθυώριο. Εμείς στοχεύουμε ψηξλά και προχωρούμε μπροστά». Δευτερολογία Μητσοτάκη: «Έχω υποχρέωση να θωρακίσω τις Ένοπλες Δυνάμεις ακόμα και για εποχές που ίσως να μην είμαι εγώ πρωθυπουργός» Ο πρωθυπουργός απαντώντας στον Αλέξη Τσίπρα κατά την δευτερολογία του είπε: «Όταν σας ασκήσαμε κριτική για στάση σας, την στοιχειοθετήσαμε: Γιατί δεν ψηφίσατε τις αμυντικές δαπάνες. Γιατί δεν ψηφίσατε τις αμυντικές συμφωνίες με ΗΠΑ και Γαλλία, που θωρακίζουν αμυντική θέση χώρας. Γιατί δεν στηρίξατε τις σημαντικές επενδύσεις για τον εξοπλισμό των Ενόπλων Δυνάμεων με Φρεγάτες και Ραφάλ και γνωρίζετε ότι έχουμε ήδη παραλάβει 10 από τα 24 Ραφάλ. Ο πατριωτισμός δεν είναι θεωρητική έννοια. Αποδεικνύεται στην πράξη και από τις προτεραιότητες. Για σας η άμυνα δεν ήταν ποτέ προτεραιότητα. Η άμυνα δεν είναι αυτοσκοπός, το είπε και ο ξάδερφός σας που είναι δίπλα σας. Αυτά λέγατε και τώρα έρχεστε με την ομιλία σας να τα αλλάξετε αυτά». «Εμείς κ. Τσίπρα κάναμε συμφωνίες σε επίπεδο κράτους. Χωρίς μεσάζοντες. Χωρίς να διακινείται μαύρο χρήμα όπως γινόταν άλλες εποχές. Και αυτό ενόχλησε πολλούς…» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και έκανε κάποιες συγκρίσεις: «Πριν από τέσσερα χρόνια μας παραδώσατε την κυβέρνηση, ποια ήταν αλήθεια η ισορροπία δυνάμεων Ελλάδας και Τουρκίας; Στην Αεροπορία η Τουρκία ετοιμαζόταν να παραλάβει 6 από τα 100 F-35 που είχε παραγγείλει Εμείς ως χώρα, η δική σας κυβέρνηση, είχαμε συμφωνήσει την αναβάθμιση των βαϊπερ χωρίς να νομοθετήσουμε. Νομοθετήσαμε εμείς, η κυβέρνηση μας και την ψηφίσαμε τον Δεκέμβριο του 2019. Σήμερα η Ελλάδα έχει αποκτήσει 24 Ραφάλ, που μας δίνουν υπεροχή, προχωρά αναβάθμιση των βάιπερ και έχουμε την πρόταση να προσθέσουμε μια μοίρα F 35 με ημερομηνία παραλαβής το 2028. Η Τουρκία είναι έξω από πρόγραμμα F35 και έχει τεράστιες δυσκολίες αναβάθμισης των F16 σε ένα βαθμό γιατί η ελληνική εξωτερική πολιτική έπαιξε σωστά τα χαρτιά της. Τυχαία έγιναν όλα αυτά;». «Έχω υποχρέωση να θωρακίσω τις Ένοπλες Δυνάμεις ακόμα και για εποχές που ίσως να μην είμαι εγώ πρωθυπουργός», τόνισε ο πρωθυπουργός. «Τα ναυπηγεία. Παραλάβαμε δυο χρεοκοπημένα ναυπηγεία όπου το ΠΝ δεν είχε δυνατότητα να χρησιμοποιήσει. Εξυγιάναμε δυο ναυπηγεία και σήμερα το ΠΝ έχει τη δυνατότητα να έχει επιλογές. Και έρχομαι στο θέμα της ΕΑΒ. Αυτή που μας παραδώσατε ήταν στα όρια της χρεοκοπίας που δεν μπορούσε να επισκευάσει τα αεροπλάνα. Μας παραδώσατε μια ΕΑΒ διαλυμένη. Σήμερα έχουμε προσλάβει παραπάνω από 600 στελέχη. Νέα παιδιά, εξειδικευμένο προσωπικό με καλύτερες απολαβές. Και σήμερα η ΕΑΒ λειτουργεί. Δείτε τη δευτερολογία του πρωθυπουργού: Εσείς τι κάνατε: Δώσατε 500 εκ. να αναβαθμίσετε αεροσκάφη που έχουν μεγαλύτερη ηλικία από μένα. Αναγκαστήκαμε να το τρέξουμε το πρόγραμμα γιατί είχαμε συμβατική υποχρέωση. Στο θέμα του προσωπικού. Πραγματικά δάκρυσα για το ενδιαφέρον σας για τα στελέχη. Αν μας κατηγορείτε γιατί τον Φεβρουάριο που υλοποιούμε κάτι που υποσχεθήκαμε πέρσι, εσείς τι να μας πείτε που είχατε τάξει 20 δισ. και τελικά βάλατε 50 φόρους. Επί δικών σας ημερών. Όλοι εκφράσαμε τη συγκίνηση για την πτώση του φάντομ. Όμως επί δικών σας ημερών το 50% του πτητικού επιδόματος ήταν φορολογητέο. Εμείς το αλλάξαμε και αυτό… Θα καταθέσουμε την πρόταση μας για το μισθολόγιο των ΕΔ. Ότι πούμε βέβαια εμείς, εσείς θα το δώσετε επί 3…». Κλείνοντας την δευτερολογία του, ο πρωθυπουργός σημείωσε: «Βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα και διδακτική για προηγούμενες κοινοβουλευτικές πρακτικές αποχώρησης από τη Βουλή. Και εγώ είχα αποχωρήσει κάποτε, το οποίο θεωρώ λάθος. Ωστόσο το 2019, το βράδυ των ευρωεκλογών, χάσατε με 10 μονάδες διαφορά και λέτε ότι υπάρχει δυσαρμονία, προκηρύσσω εκλογές. Έλα όμως που είχατε μια εκκρεμότητα. Τον Ποινικό κώδικα. Λέτε, δεν κρατάμε την Βουλή ανοικτή που μετατρέπει μεταξύ άλλων, τις υποκλοπές από κακούργημα σε πλημμέλημα. Αυτά δεν τα λέμε μόνο εμείς, τα λέει και ο δικός σας υπουργός δικαιοσύνης, ο κ. Κοντονής. Θέλετε να απέχετε από τις ψηφοφορίες. Ωραία. Θα πρέπει όμως μετά να το εξηγήσετε όταν επιστρέψετε μετά από τις εκλογές. Τι θα πείτε για τους μισθούς των αξιωματικών. Ότι δεν το ψηφίσαμε γιατί απείχαμε. Είναι αυτή στάση υπεύθυνου κόμματος». Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ολοκλήρωσε: «Επιλέγετε αυτή την ακραία πόλωση για να διαχειριστείτε καλύτερα την ήττα σας στις εκλογές. Έχετε πάρει διαζύγιο με αυτόν που λέτε κεντρώο χώρο. Μας λέτε για την έκθεση του Economist. Έλα όμως που παρά τις αδυναμίες μας, μας ανέβασε 9 θέσεις στην ποιότητα της δημοκρατίας. Δεν είπαμε ποτέ ότι οι υποκλοπές δεν είναι πρόβλημα. Είπαμε ότι η ανάδειξη των υποκλοπών είναι το πρόβλημα για την ποιότητα της δημοκρατίας. Κατά συνέπεια, κ. Τσίπρα όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές δεν έχω αμφιβολία ότι δεν θα αλλάξετε τροπάριο. Δεν μπορείτε να μιλήσετε για το μέλλον της χώρας. Αραδιάζεται μια σειρά από ανεδαφικές υποσχέσεις. Δεν έχετε μάθει τίποτα από όσα κάνατε το 2014-15. Τα μέτρα που έχετε εξαγγείλει είναι 45 δισεκατομμύρια και όχι 6 όπως μας λέτε». Τριτολογία Μητσοτάκη: Είπατε ψέμματα στη Βουλή, δεν ψηφίσατε τις Belh@ra Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός έλαβε τον λόγο στο πλαίσιο της τριτολογίας του όπου κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα πως είπε ψέματα στη Βουλή καθώς ανέγνωσε τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για την συμφωνία για τις φρεγάτες Belh@ra. «Είπατε ψέματα κ. Τσίπρα, δεν τις ψηφίσατε», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην συνέχεια είπε: «ας τελειώσουμε την συζήτηση περί ντιμπέιτ. Τι είναι αυτό που κάνουμε κ. Τσίπρα. Ντιμπέιτ δεν είναι; Εχουμε κάνει περίπου 80 τέτοιες συζητήσεις. Δεν αισθάνεστε άνετα στη Βουλή και θέλετε τηλεόραση; Από τις δικές μας συζητήσεις και αντιπαραθέσεις τόσα χρόνια κάποιοι πολίτες φαντάζομαι ότι έχουν βγάλει τα συμπεράσματά τους». Για τις Δημοσκοπήσεις – Κύπρος: «Αυτός που βγήκε πρώτος όλες οι δημοσκοπήσεις πρώτο τον έδειχναν. Αυτός που εμφανιζόταν 3ος στις δημοσκοπήσεις βγήκε 2ος. Οπότε κ. Τσίπρα προσέξτε μην συμβεί και εδώ κάτι αντίστοιχο αν και απαιτείται μεγάλη προσπάθεια κ. Σκανδαλίδη». «Αντί να ζητήσετε συγγνώμη κ. Τσίπρα για τον Ποινικό Κώδικα έρχεστε εδώ και μας καλείτε να ζητήσουμε εμείς συγγνώμη; Δεν θα το κάνω. Ήταν ακραία πράξη διαπλοκής και εξυπηρέτησης συμφερόντων η ψήφιση του Ποινικού Κώδικα μια εβδομάδα μετά την διάλυση της Βουλής». «Μου κάνει εντύπωση κ. Τσίπρα το γεγονός ότι ενώ μίλησα για 2 θέματα: τις αμυντικές δαπάνες και το ζήτημα διάταξης για αποκλεισμό από τη Βουλή κόμματα που ο πραγματικός αρχηγός έχει καταδικαστεί, δεν είπατε κουβέντα γι αυτό. Αναμένουμε ακόμα την τοποθέτησή σας για το θέμα και ευελπιστώ ότι στην μια και μοναδική ψηφοφορία που θα μετέχετε θα κάνετε το σωστό και θα υπερψηφίσετε την τροπολογία της κυβέρνησης και μετά θα μπορείτε να απέχετε και να παρακολουθείτε από τον εξώστη την πλειοψηφία να ψηφίζει τα θετικά μέτρα για την κοινωνία». Δείτε την τριτολογία του πρωθυπουργού: Ολόκληρη η πρωτολογία του πρωθυπουργού: Κυρίες και κύριοι βουλευτές, Ξεκινώντας, θα ήθελα και από το βήμα της Βουλής και πιστεύω διερμηνεύοντας τα αισθήματα όλων των συναδέλφων του Ελληνικού Κοινοβουλίου, να εκφράσω την οδύνη μου για τα πολλά θύματα των ισχυρότατων σεισμικών δονήσεων που πλήττουν από χθες τα ξημερώματα την Τουρκία. Όπως γνωρίζετε και εγώ και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας επικοινωνήσαμε με τον Πρόεδρο Erdoğan, να μεταφέρουμε τη συμπαράσταση του ελληνικού λαού προς τον τουρκικό λαό και να θέσουμε τις δυνατότητες της ελληνικής πολιτείας στη διάθεση των τουρκικών αρχών, οι οποίες βρίσκονται αντιμέτωπες, πραγματικά, με μία πρωτοφανή ανθρωπιστική καταστροφή. Ήδη ένα πρώτο C-130 με μία έμπειρη ομάδα της ΕΜΑΚ έχει αναχωρήσει και έχει προσγειωθεί στη βάση του Ιντσιρλίκ και επιχειρεί ήδη σε μια περιοχή που της έχει υποδειχθεί από τις τουρκικές αρχές. Είναι βέβαιο, όμως, ότι θα χρειαστεί μια πολύ μεγαλύτερη κινητοποίηση της διεθνούς κοινότητας προκειμένου να υποστηριχθεί η Τουρκία, αλλά και η Συρία, απέναντι σε μία κρίση ανθρωπιστική η οποία θα έχει πολύ μεγάλη διάρκεια. Και πιστεύω ότι κάθε τέτοια μεγάλη φυσική καταστροφή μας υπενθυμίζει την πρώτιστη ανάγκη που έχουμε ως οργανωμένη πολιτεία να επενδύουμε στις δομές της Πολιτικής Προστασίας -και στις φυσικές μας υποδομές αλλά και στους ανθρώπους. Θέλω να θυμίσω ότι για πρώτη φορά η Πολιτική Προστασία -τα γνωρίζει καλά και ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας με την προηγούμενή του ιδιότητα- απέκτησε ένα ξεχωριστό επιχειρησιακό πρόγραμμα από το ΕΣΠΑ, το οποίο θα χρηματοδοτήσει, με πολύ σημαντικούς πόρους, σημαντικότατες υποδομές για να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε φυσικές καταστροφές. Όχι μόνο αυτές που προέρχονται από την κλιματική αλλαγή, οι οποίες θα γίνονται όλο πιο συχνές, αλλά, ο μη γένοιτο, είμαστε μια σεισμογενής χώρα και εμείς και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, τη σημερινή συνεδρίαση, μία συνεδρίαση που αφορά σε ένα σημαντικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, βαραίνει δυστυχώς ακόμα η απώλεια δύο δικών μας παλικαριών: του Σμηναγού Τσιτλακίδη και του Υποσμηναγού Τουρούτσικα. Είναι ήδη και οι δύο τιμητικά Αντιπτέραρχοι της Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς έπεσαν υπηρετώντας την πατρίδα. Τους αποχαιρετήσαμε όλοι με ενότητα, όπως επιβάλλουν αυτές οι συγκυρίες, σε δύο τελετές γεμάτες θλίψη αλλά και αξιοπρέπεια. Και νομίζω ότι το σύνολο των Ελλήνων ενωθήκαμε εκείνες τις ημέρες σε ένα περήφανο πένθος, το οποίο διέτρεξε από άκρη σε άκρη τη χώρα μας. Θα ήταν πράγματι πολύ σημαντικό αν το ίδιο κλίμα σύμπνοιας μπορούσε να χαρακτηρίσει και τη σημερινή μας συζήτηση. Γιατί βρίσκομαι σήμερα εδώ να μιλήσω για δύο νομοθετικές πρωτοβουλίες, οι οποίες πιστεύω ότι υπερβαίνουν τις κομματικές γραμμές. Η πρώτη, σε μια μοιραία θα έλεγα συγκυρία, λίγες μέρες μετά τον χαμό των πιλότων μας, ρυθμίζει πολύ σημαντικά θέματα, πολύ σημαντικές εκκρεμότητες που αφορούν το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων. Η δεύτερη πρωτοβουλία, η οποία θα συζητηθεί πιο αναλυτικά αύριο -ολοκληρώνεται σήμερα η συζήτηση στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής- θωρακίζει τη δημοκρατική ομαλότητα από τους εχθρούς της. Πρόκειται, δηλαδή, για δύο πρωτοβουλίες -η σημερινή και η αυριανή- που έχουν χαρακτήρα, πιστεύω, εθνικό αλλά και μία σημασία διαχρονική. Ξεκινώντας από το εκτενές νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, θα έλεγα ότι έρχεται να απαντήσει σε μία ευρύτατη δέσμη αιτημάτων και εκκρεμοτήτων του ένστολου προσωπικού. Αναφέρεται σε μία σειρά από ζητήματα που αφορούν στη σταδιοδρομία, στις αποδοχές αλλά και στην περίθαλψη των στρατιωτικών μας. Ταυτόχρονα, επικαιροποιεί και συνολικά το πλαίσιο λειτουργίας της Εθνοφυλακής η οποία, όπως ξέρετε, έχει πάντα έναν πολύ ζωτικό ρόλο να παίξει, ειδικά στις παραμεθόριες περιοχές. Και απλώνεται με συγκεκριμένες παρεμβάσεις σε πέντε διαφορετικά πεδία, θα τα διατρέξω εν συντομία, θα αναφερθούν σε αυτά στη συνέχεια και οι ομιλητές μας αλλά και ο Υφυπουργός. Να τονίσω ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας απουσιάζει από τη σημερινή συνεδρίαση καθώς βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο για την υπογραφή μίας σημαντικής συμφωνίας συνεργασίας της πατρίδας μας με το Ηνωμένο Βασίλειο σε θέματα εθνικής άμυνας. Ειδικότερα, λοιπόν, με το νομοσχέδιο το οποίο σύντομα θα είναι νόμος του κράτους, συστήνονται λογαριασμοί πρόνοιας στον Στρατό Ξηράς αλλά και στην Πολεμική Αεροπορία. Έτσι θα καλύπτονται δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης των υπηρετούντων αλλά και των οικογενειών τους και τις συνταγές των φαρμάκων τους πλέον θα εκτελούν και φαρμακεία συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ. Ενώ απλοποιείται και η διαδικασία επιστροφής στελεχών στην υπηρεσία μετά από μακρά αναρρωτική άδεια, όπως και αμέσως μετά η ένταξή τους σε ειδική κατάσταση για λόγους υγείας. Ένα δεύτερο πλέγμα προβλέψεων αφορά το Μετοχικό Ταμείο Στρατού. Σε αυτό οι μερισματούχοι θα μπορούν πλέον να πάρουν έκτακτο μέρισμα, καθώς τα μερίδια και αναπροσαρμόζονται και αυξάνονται. Είναι και αυτό ένα χρόνιο αίτημα των στρατιωτικών μας. Καταργούνται, επίσης, οι μειώσεις οι οποίες είχαν επιβληθεί το 2012, σε δύσκολους καιρούς για τους δικαιούχους του Ταμείου. Και το Νοσηλευτικό Ίδρυμα, το γνωστό σε όλους μας ΝΙΜΤΣ, θα δέχεται πλέον για νοσηλεία και εν ενεργεία υπαξιωματικούς του Στρατού, των κοινών σωμάτων των τριών κλάδων, αλλά και της Αστυνομίας. Στις οικονομικές ενισχύσεις που ήδη έχουν δοθεί προστίθενται σήμερα τρεις ακόμα: ορίζεται αποζημίωση και στο εξειδικευμένο προσωπικό αποστολών Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών. Δεύτερον, η προϋπηρεσία των Εθελοντών Μακράς Θητείας αναγνωρίζεται ως χρόνος μετοχικής σχέσης με τους ειδικούς λογαριασμούς αλληλοβοήθειας. Και τρίτον, από τις συντάξεις των αποστράτων και του πολιτικού προσωπικού καταργείται η παλιά παρακράτηση υπέρ στρατιωτικών λεσχών. Ο νέος νόμος εξορθολογίζει ταυτόχρονα και την επαγγελματική διαδρομή των ενστόλων. Για παράδειγμα, οι Εθελοντές Μακράς Θητείας θα μπορούν πλέον να αποστρατεύονται με το βαθμό το Λοχαγού. Και στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου του 1996, για το χρόνο παραμονής σε κάθε βαθμό θα υπάγονται πλέον και οι αξιωματικοί με 25 πλήρη έτη υπηρεσίας μέχρι το 2018, ενώ λύνονται και μια σειρά από επιμέρους θέματα, όπως η δυνατότητα ένταξης αξιωματικών του υγειονομικού σώματος σε άλλες ειδικότητες. Ο πέμπτος, τέλος, τομέας ρυθμίσεων, αφορά τους στρατεύσιμους και την Εθνοφυλακή. Οι απόφοιτοι των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού θα μεταφέρονται -όπως μου φαίνεται απολύτως προφανές- αυτόματα στο Πολεμικό Ναυτικό, έτσι ώστε να υπηρετούν εκεί τη θητεία τους. Απλούστερα θα μεταβιβάζεται και το δικαίωμα απαλλαγής στον επόμενο αδερφό, εάν ο δικαιούχος δεν μπορεί να εργαστεί, ενώ και η Εθνοφυλακή εκσυγχρονίζει την εκπαίδευση των μελών της και με τις τάξεις της πλέον να ανοίγονται σήμερα στις γυναίκες. Άκουσα με προσοχή την κα. Σακοράφα που έκανε κάποιες εκτενείς αναφορές σε εκκρεμότητες που αφορούν τους ΕΠΟΠ. Πράγματι, είναι σε γνώση μας το συγκεκριμένο ζήτημα. Το μελετάμε και εκτιμούμε ότι σύντομα θα μπορούμε να καταθέσουμε πρόσθετη νομοθετική παρέμβαση για να μπορούμε να ρυθμίσουμε και τα ζητήματα που τους αφορούν. Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, είμαι σίγουρος ότι όσα σας ανέφερα μπορεί να ακούγονται -εκτός από τους ειδικούς των Ενόπλων Δυνάμεων, αγαπητέ κ. Ναύαρχε και κ. Στρατηγέ- κάπως τεχνικά. Φανερώνουν, όμως, αυτό το οποίο νομίζω ότι έχει επισημανθεί από αρκετούς ομιλητές, ότι υπήρχαν χρόνιες αγκυλώσεις και χρόνιες αντιφάσεις οι οποίες ταλαιπωρούσαν την εσωτερική ζωή του στρατεύματος. Από την άλλη, πιστεύω ότι αυτές οι παρεμβάσεις καθρεφτίζουν την επιτελική κυβερνητική αντίληψη για όλα τα θέματα που αφορούν τους ένστολους: από την υγεία μέχρι την υπηρεσιακή τους ανέλιξη, και από την οικονομική τους ανακούφιση μέχρι την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας στην καθημερινότητά τους. Το νομοσχέδιο αυτό, άλλωστε, συμπληρώνει μια σειρά από σημαντικές προηγούμενες πρωτοβουλίες που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάμεις. Και προφανώς δεν αναφέρομαι μόνο στα μεγάλα εξοπλιστικά προγράμματα, που πρώτα και πάνω απ’ όλα τους παρέχουν τα μέσα για να μπορούν να επιτελούν καλύτερα την αποστολή τους, ούτε στον σημαντικό αριθμό των προσλήψεων που έχουν γίνει, διευκολύνοντας συνολικά το έργο των Ενόπλων Δυνάμεων. Μιλώ για συγκεκριμένες και για χειροπιαστές ενέργειες με στόχο τη θωράκιση των αμοιβών τους, οι οποίες πράγματι βρίσκονται ακόμα σε χαμηλά επίπεδα για την αποστολή την οποία επιτελούν. Θυμίζω, λοιπόν, ότι εδώ και μήνες έχει θεσπιστεί η αποζημίωση για τη νυχτερινή απασχόληση. Θυμίζω επίσης ότι αυτή η κυβέρνηση πήρε την πρωτοβουλία τα πτητικά – καταδυτικά επιδόματα σε πιλότους, αλεξιπτωτιστές, πληρώματα υποβρυχίων να μην φορολογούνται καθόλου, αυξάνοντας έτσι σημαντικά τις αμοιβές των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων που επιτελούν τις κατά τεκμήριο πιο δύσκολες, τις πιο επικίνδυνες αποστολές. Ειδικό επίδομα λαμβάνουν ακόμα όσοι υπηρετούν σε πλοία αποστολής και έχουν χορηγηθεί επίσης πρόσθετα οδοιπορικά έξοδα σε όλο το προσωπικό που επί τρία χρόνια βρίσκεται σε απόλυτη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Την ίδια περίοδο, επί αυτής της διακυβέρνησης, υπήρξαν σημαντικές οργανωτικές μεταβολές που έφεραν έμμεσες οικονομικές βελτιώσεις. Ανάμεσά τους σημειώνω την επέκταση της «μάχιμης πενταετίας» αλλά και τη διευθέτηση της εξέλιξης των Εθελοντών Μακράς Διάρκειας, αλλά και των οπλιτών βραχείας ανακατάταξης. Και αυτά, ενώ έρχεται αύξηση στις αποδοχές των μαθητών των παραγωγικών σχολών και των στρατεύσιμων, μαζί με την εναρμόνιση του διοικητικού και του μισθολογικού βαθμού σε εθελοντές μακράς θητείας. Όλα αυτά τα μέτρα έχουν σημαντικό προϋπολογισμό, ξεπερνά τα 240 εκατομμύρια. Θα το ξαναπώ όμως: απέχουμε αρκετά από το να είμαστε εκεί που θέλουμε. Όμως, θα επιμείνω, ότι εν μέσω των πολλών κρίσεων, της διεθνούς ακρίβειας, κάνουμε αυτά τα οποία μπορούμε και αυτά τα οποία επιτρέπουν οι αντοχές της χώρας μας. Ότι χωρίς αυταρέσκεια και για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων προσπαθούμε. Και αυτό πιστεύω ότι το αναγνωρίζουν πρώτοι αυτοί που φορούν με υπερηφάνεια το εθνόσημο. Οι ίδιοι που ξέρουν ότι όσο η εθνική οικονομία θα μεγεθύνεται, τόσο και η δική τους ανταμοιβή θα επεκτείνεται. Τα επόμενα χρόνια, άλλωστε, θα είναι χρόνια καλύτερων μισθών για το δημόσιο. Και ναι, θα υπάρξει ειδικό μισθολόγιο, αναπροσαρμοσμένο και για τις Ένοπλες Δυνάμεις, από 1/1/2024. Δεν ισχύουν, λοιπόν, οι ανεδαφικές κριτικές, οι στρεβλώσεις που ακούγονται -μερικές φορές εκτιμώ υποκριτικά- από την αντιπολίτευση, ειδικά από την αξιωματική αντιπολίτευση. Όχι μόνο γιατί προέρχονται από το κόμμα που αντιτάχθηκε ουσιαστικά σε όλες τις διεθνείς αμυντικές συμφωνίες μας. Από το κόμμα που διαφώνησε με πολλά από τα εξοπλιστικά προγράμματα, καταψηφίζοντας μέχρι και τα κονδύλια της άμυνας, γιατί αυτή τάχα «δεν είναι αυτοσκοπός». Έτσι δεν το είπατε, κ. Τσίπρα; Αλλά και γιατί, όπως καταλαβαίνω, και σήμερα δεν θα ψηφίσετε και πάλι τις ρυθμίσεις για τις αποδοχές και την υπηρεσιακή εξέλιξη των ενστόλων. Διότι, από ό,τι καταλαβαίνω κ. Τσίπρα, θα αποχωρείτε από τις ψηφοφορίες. Δεν θα ψηφίζετε, έτσι δεν είναι; Εκτός αν ήρθατε εδώ πέρα σήμερα για να αναθεωρήσετε τη θέση σας. Εύχομαι να συμβεί αυτό. Διότι αν επιμείνετε σε αυτό το οποίο ανακοινώσατε, πρόκειται για μία πραγματικά πρωτοφανή απόφαση: να αντιτάξετε το παράλογο στον διάλογο, αποσύροντας το κόμμα σας από τις ψηφοφορίες στη Βουλή. Με άλλα λόγια ουσιαστικά τι κάνετε; Αρνείστε να τοποθετηθείτε, δια της ψήφου σας, για ζητήματα που ενδιαφέρουν όλους τους πολίτες. Σήμερα για τις ρυθμίσεις στο στράτευμα, αύριο για άλλα θέματα, όπως οι προκαταβολές των επικουρικών στους συνταξιούχους. Αυτή θα είναι η τακτική σας μέχρι τις εκλογές; Σας το λέω, λοιπόν, ανοιχτά: είναι μία επιλογή που δεν προσβάλλει μόνο τη δημοκρατία και το Σύνταγμα. Προσβάλλει, πρωτίστως, εκείνους οι οποίοι σας ψήφισαν για να τους εκπροσωπείτε. Ο λαός ψήφισε αντιπροσώπους και όχι απεργούς. Είστε ένα κόμμα που υποτίθεται ότι διεκδικείτε την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, έτσι δεν είναι; Και ταυτόχρονα έρχεστε και λέτε «αποχωρούμε από αυτό». Και αναρωτιέμαι πού ακριβώς οφείλεται αυτή η σπασμωδική κίνηση αμέσως μετά, μάλιστα, την ψήφο εμπιστοσύνης που έλαβε η Κυβέρνηση από τη Βουλή. Αναρωτιέμαι, αυτό που κάνετε δεν συνιστά, ουσιαστικά, κατάθεση της εντολής που σας έδωσαν οι δικοί σας ψηφοφόροι το 2019; Ή μήπως σηματοδοτεί και μία πρόωρη παραδοχή ήττας ενόψει των εκλογών που έρχονται σε λίγους μήνες. Εύχομαι αυτή η συγκεκριμένη ενέργεια να είναι απλά μία απεγνωσμένη κίνηση φυγής, να μην είναι ένα προοίμιο κοινοβουλευτικής εκτροπής. Γιατί αποχώρηση από κάθε κοινοβουλευτική διαδικασία σημαίνει τελικά προσχώρηση στην κάθε πλατεία για να ζωντανέψετε και πάλι τον λαϊκισμό των συνθημάτων έναντι του ορθολογισμού και των επιχειρημάτων. Διότι η Βουλή είναι πρώτα και πάνω από όλα χώρος αντιπαράθεσης πολιτικών επιχειρημάτων. Και φυσικά αναρωτιέμαι αν το σκέφτεστε, ότι με τέτοιου είδους ακραίες συμπεριφορές τελικά δίνετε τροφή στα πιο ακραία αντισυστημικά στοιχεία. Ξέρετε, αυτές είναι ολέθριες εμπειρίες τις οποίες η χώρα βίωσε, θυμάται και σίγουρα, το 2023, δεν θέλει να ξαναζήσει. Βέβαια, είχα προειδοποιήσει έγκαιρα από αυτό εδώ το βήμα, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα δίσταζε να ρίξει τη χώρα στον βούρκο, σε μία παρατεταμένη προεκλογική ατμόσφαιρα. Φαίνεται, όμως, ότι πράγματι κάποιοι επιμένουν να μην διδάσκονται από τη ζωή, μένοντας αδιόρθωτοι. Ένα σχόλιο που διάβασα, που αναφερόταν σε εσάς, έλεγε: «άπαξ Τσίπρας, για πάντα Τσίπρας». Αναρωτιέμαι, μάλλον δίκιο είχε αυτός που το έγραψε όταν ακούω τις δηλώσεις στελεχών σας περί δήθεν «πραγματικής νομιμότητας». Μας είπε ο κ. Τζανακόπουλος ότι υπάρχει και άλλη νομιμότητα, δεν υπάρχει μόνο η νομιμότητα που ξέρουμε. Υπάρχει και μία «πραγματική» νομιμότητα, έξω από τους κανόνες δικαίου. Στις απειλές, ε; Που είναι ο κ. Σπίρτζης; Βλέπω τον κ. Πολάκη μόνο. Ότι τη δεύτερη φορά θα είναι «με το καλό ή με το άγριο», ε; «Με το καλό ή με το άγριο». Θα είναι «αλλιώς» τη δεύτερη φορά. Ή τις αθλιότητες της Κουμουνδούρου περί του δήθεν εκβιαζόμενου ΠΑΣΟΚ και του αρχηγού του, ο οποίος δεν μπορεί λέει τάχα να σκεφτεί μία ενδεχόμενη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, διότι κάποιος τον εκβιάζει. Κοιτάξτε, θα σας καλέσω για ακόμα μία φορά να επανέλθετε στο ρόλο σας και στη δημοκρατική ομαλότητα. Να επιλέξετε την αντιπαράθεση με θέσεις και όχι με φωνές. Και αντί να τάζετε τα πάντα στους πάντες, να θυμάστε ότι τελικά εσείς ήσασταν που πήρατε τα πάντα από τους πάντες. Καλό είναι να προσγειωθείτε επιτέλους στην αληθινή ζωή. Και, εν πάση περιπτώσει, αν θέλετε να πείσετε ότι δεν επενδύετε συνειδητά στους διχασμούς του παρελθόντος, διαλέξτε τουλάχιστον, κ. Τσίπρα, άλλη μουσική εισαγωγή στις ομιλίες σας από τον ύμνο του ΕΑΜ. Ναι, νομίζω ότι όλοι μπορούν να βγάλουν τα συμπεράσματά τους από τις ιστορικές αναφορές που το κάθε κόμμα επιδιώκει να αναδείξει. Εμείς, ας πούμε, αναδεικνύουμε την αποκατάσταση της δημοκρατίας από τη Νέα Δημοκρατία και τον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Εσείς επιμένετε να μας θυμίζετε τις χειρότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας και τους εμφύλιους διχασμούς, που αυτός ο τόπος πλήρωσε πολύ ακριβά. Εν πάση περιπτώσει, κυρίες και κύριοι βουλευτές, σήμερα η Ελλάδα, παρά τις διαδοχικές δυσκολίες και προχωρά μπροστά και στοχεύει ψηλά. Χωρίς να λείπουν τα λάθη η πολιτεία ξεπερνά αντιξοότητες και κρίσεις και απέναντι σε κάθε εμπόδιο προσπαθεί πάντα για το καλύτερο. Χρέος μας, εξάλλου, δεν είναι μόνο να μεριμνούμε για την ευημερία των πολιτών, αλλά να αγωνιζόμαστε, να βελτιώνουμε διαρκώς την ποιότητα της δημοκρατίας μας. Και προφανώς και εκεί γίνονται βήματα στη σωστή κατεύθυνση. Διότι αν δεν συνέβαινε αυτό φαντάζομαι ότι το έγκυρο «Economist» δεν θα μας κατέτασσε στην 25η θέση στην ποιότητα της Δημοκρατίας από την 39η που ήμασταν επί δικών σας ημερών. Όλα αυτά τα ευτράπελα περί δημοκρατικής εκτροπής, όλες αυτές τις σαχλαμάρες -επιτρέψτε μου- που ακούω από την αξιωματική αντιπολίτευση, φαντάζομαι ότι δεν τις άκουσε το «Economist», εκτός αν θεωρείτε ότι και το Economist είναι «πετσωμένο» μέσο κ. Τσίπρα, έτσι δεν είναι; «Πετσωμένο» μέσο, το οποίο κατατάσσει την Ελλάδα ως τη χώρα με τη μεγαλύτερη βελτίωση στην ποιότητα της δημοκρατίας από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες τον τελευταίο χρόνο. Πάρτε να δείτε και τη σχετική κατάταξη. Την κατεύθυνση αυτή, λοιπόν, της βελτίωσης της ποιότητας της δημοκρατίας μας αλλά και της προστασίας της δημοκρατίας μας από αυτούς οι οποίοι είναι ταγμένοι να την υπονομεύουν, υπηρετεί και η διάταξη η οποία έχει ήδη κατατεθεί προς ψήφιση: η τροπολογία της προστασίας της δημοκρατίας από εγκληματικές οργανώσεις και από πρόσωπα που εμφανίζονται έχοντας τον μανδύα πολιτικών κομμάτων. Πρόκειται για κάτι το οποίο με διαφορετικούς τρόπους ισχύει σε αρκετά ευρωπαϊκά κράτη, αποβλέποντας -και επιμένω σε αυτό- όχι στον αποκλεισμό των ιδεών, αλλά τελικά στην περιφρούρηση της ίδιας της δημοκρατικής συνταγματικής τάξης. Πράγματι, το Σύνταγμά μας -και σωστά- δεν επιτρέπει τον εξοβελισμό καμίας άποψης. Ούτε και την απαγόρευση κομμάτων. Άλλα Συντάγματα, όπως το γερμανικό ή το αυστριακό, είναι πολύ πιο αυστηρά ως προς τις δυνατότητες που δίνει το Σύνταγμα στα δικαστήρια να απαγορεύουν κόμματα από το να συμμετέχουν στις εκλογές. Επιτάσσει, όμως, το Σύνταγμά μας την απρόσκοπτη δημοκρατική λειτουργία και τη διαφύλαξη της ίδιας της ποιότητας της δημοκρατίας μας. Και αυτήν ακριβώς τη δημοκρατική λειτουργία επιχειρεί να ενισχύσει αυτή η ρύθμιση, εμποδίζοντας συμμορίες να μεταμφιέζονται σε πολιτικούς φορείς. Να καταχρώνται τις κοινές μας ελευθερίες για να τις στερούν από άλλους και να καθιερώνουν στην πολιτική ζωή το μίσος και το αίμα. Αυτός είναι ο λόγος που η κυβέρνηση κατέθεσε εγκαίρως τις απόψεις της στα κόμματα. Θέλω να θυμίσω στην εθνική αντιπροσωπεία ότι αυτή η συζήτηση από πλευράς κυβέρνησης έχει ξεκινήσει εδώ και τουλάχιστον τρεις μήνες. Έχει υπάρξει ένας διάλογος με τα κόμματα, με σκοπό πάντα να εξασφαλίσουμε τη μέγιστη δυνατή διακομματική συναίνεση. Αυτός εξακολουθεί να είναι και ο στόχος της κυβέρνησης. Και είμαστε ανοιχτοί και σε τροποποιήσεις, σε βελτιώσεις της τελευταίας στιγμής. Καταλαβαίνω ότι το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής θα καταθέσει κάποιες τέτοιες προτάσεις. Διότι πρέπει, θα το ξαναπώ, αυτή η διάταξη να ψηφιστεί -αν είναι αυτό εφικτό- και από τους 300 βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Κανείς σε αυτή την αίθουσα δεν επιθυμεί να ξαναζήσει, να ξαναδεί τους τραμπουκισμούς του παρελθόντος, ούτε βέβαια η κοινοβουλευτική εκπροσώπηση κάποιων να γίνει και πάλι όχημα βίας εναντίον των πολιτών, οδηγώντας σε ωμές δολοφονίες, σε τραυματισμούς, σε αποκρουστικά πογκρόμ. Με τη νέα, λοιπόν, αυτή ρύθμιση, όπως έχει ήδη συζητηθεί εκτενώς στον δημόσιο διάλογο, για να συμμετέχει στις εκλογές ένας συνδυασμός θα πρέπει να συγκεντρώνει τρεις προϋποθέσεις: πρώτον, το κόμμα να έχει ιδρυθεί νόμιμα. Δεύτερον, τα μέλη του επιτελείου, οι επικεφαλής των οργάνων, αλλά -προσοχή, εδώ έγκειται η ουσία της διάταξης- και οι πραγματικοί ηγέτες του να μην έχουν καταδικαστεί για σοβαρά αδικήματα κατά της πολιτείας. Και τρίτον, η οργάνωση και η δράση της συγκεκριμένης παράταξης, του συγκεκριμένου κόμματος, να εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Αρμόδια, μόνη αρμόδια, δεν θα μπορούσε να είναι άλλη, να διαπιστώσει αν συντρέχουν αυτές οι προϋποθέσεις είναι η Δικαιοσύνη. Ειδικότερα το Α’ Τμήμα του Αρείου Πάγου που, άλλωστε, ανέκαθεν έχει από το Σύνταγμα την ευθύνη για την ανακήρυξη των συνδυασμών. Οι δικαστές, χωρίς να μπουν στη διαδικασία να αξιολογούν ιδέες ή διακηρύξεις, εξετάζουν ένα και μόνο στοιχείο: αν υπάρχουν πράξεις με ιδιαίτερη ποινική απαξία. Ουσιαστικά η διάταξη την οποία προτείνουμε έρχεται σε συνέχεια, στηρίζεται πάνω σε άλλη διάταξη η οποία είχε ψηφιστεί το 2021. Μάλιστα τότε, με τις ψήφους της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είχε αποκλειστεί από την κορυφαία δημοκρατική διαδικασία η συμμετοχή φορέων που έχουν στην κορυφή τους πρόσωπα καταδικασθέντα για εγκλήματα. Τώρα καλύπτεται και η περίπτωση η ηγεσία αυτή να είναι ουσιαστικά εικονική, να αποτελείται δηλαδή από κάποιο κομματικό ανδρείκελο, όταν ουσιαστικά τα νήματα θα κινούν άλλοι, με βεβαρημένο ποινικό μητρώο. Δεν απαγορεύεται, άλλωστε, να είναι υποψήφιος βουλευτής κάθε πολίτης ο οποίος δεν στερήθηκε τα πολιτικά του δικαιώματα, ο οποίος εξέτισε την ποινή του ή είναι ακόμα καταδικασμένος. Αρκεί όμως να μην είναι ο αληθινός ηγέτης κόμματος. Αλλιώς η δημοκρατία θα βρισκόταν μπροστά σε ένα εφιαλτικό παράδοξο: να προσφέρει σε έναν εγκληματία τις δυνατότητες για να συνεχίσει να παρανομεί μέσω ενός αχυρανθρώπου και επιπλέον να τον χρηματοδοτεί με δημόσιο χρήμα. Αυτή η διάταξη συμμορφώνεται πλήρως με τις επιταγές του καταστατικού μας χάρτη αλλά και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Όπως και με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, που θέλω να σας θυμίσω ότι το 2015 απεφάνθη ότι είναι συνταγματική η διακοπή της χρηματοδότησης ενός κόμματος όταν η δράση του είναι αντίθετη στην ίδια τη λειτουργία του πολιτεύματος. Κρίνοντας, δηλαδή, όπως το ίδιο το Σύνταγμα ορίζει, ότι πρώτη υποχρέωση των κομμάτων είναι ο ίδιος ο σεβασμός στον κανόνα της δημοκρατίας. Η ψήφιση, λοιπόν, αυτής της διάταξης θεωρώ πως συνιστά δημοκρατικό καθήκον κάθε πτέρυγας της εθνικής αντιπροσωπείας, για πολλούς λόγους από τους οποίους συγκρατώ έναν: η καθολική αποδοχή αυτής της διάταξης θα έστελνε ένα ηχηρό μήνυμα σε όλους τους πολίτες ότι σε τέτοια θέματα δεν χωρούν κομματικές διαφορές. Ότι όλοι μας μπορούμε να έχουμε μία σκληρή, διαρκή αντιπαράθεση, αλλά πάντα -όπως τη θέλουν οι Έλληνες, όπως την απαιτεί ο πολιτικός μας πολιτισμός- με επιχειρήματα και στοιχεία και όχι με μαχαίρια και με ρόπαλα. Ακόμα δεν έχουμε δει τη σχετική διάταξη την οποία φερόταν να ήθελε να καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ προς συζήτηση στην εθνική αντιπροσωπεία. Θέλω να επαναλάβω ότι η κυβέρνηση θα επιμείνει στη διάταξη την οποία έχει φέρει, θα είναι ανοιχτή σε σημειακές βελτιώσεις και εύχομαι τελικά η διάταξη αυτή, όπως είπα, να υπερψηφιστεί από όσο το δυνατόν περισσότερα κόμματα της εθνικής αντιπροσωπείας. Αγαπητοί συνάδελφοι, κλείνω με μία γενικότερη παρατήρηση. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αν και πολλοί το αμφισβητούσαν για καιρό, πλησιάζει προς την ολοκλήρωση του συνταγματικού της κύκλου. Αντιμετώπισε… (Ομιλία εκτός μικροφώνου από τα έδρανα της αξιωματικής αντιπολίτευσης) Το «αμήν» θα το κρίνουν οι Έλληνες πολίτες. Και θα το κρίνουν και θα συγκρίνουν μία τετραετία Νέας Δημοκρατίας και μία τετραετία δική σας. Γι’ αυτό αφήστε τις ειρωνείες στην άκρη. Αντιμετωπίσαμε και ξεπεράσαμε -η αλήθεια είναι- πολλές διεθνείς και εθνικές προκλήσεις. Δεν δειλιάσαμε και σίγουρα δεν μπήκαμε στον πειρασμό και δεν μπήκα ποτέ προσωπικά στον πειρασμό, να αξιοποιήσω πρόωρα την εμπιστοσύνη της κοινωνίας. Θα μπορούσα να το είχα κάνει σε πολλές συγκυρίες, όταν οι δημοσκοπήσεις έδειχνα θεόρατες διαφορές για τη Νέα Δημοκρατία. Δεν το έκανα, διότι επιμένω στην ανάγκη οι κυβερνήσεις να ολοκληρώνουν τον συνταγματικό τους κύκλο. Και είμαι θεσμικά συνεπής σε αυτά που έλεγα. Καταφέραμε και μετατρέψαμε τρικυμίες σε νέες αφετηρίες. Ενώ προσπαθούμε να οδηγήσουμε την πατρίδα μας σε ήρεμα νερά, πιο ισχυρή σε όλα, πιο ισχυρή οικονομικά, πιο ισχυρή γεωπολιτικά, πιο ισχυρή και κοινωνικά. Και είμαι βέβαιος ότι κάθε ευσυνείδητος πολίτης αναγνωρίζει αυτή την μεγάλη προσπάθεια η οποία εγκαινιάστηκε το καλοκαίρι του 2019. Και όχι μόνο αντιμετωπίσαμε -πιστεύω επιτυχημένα- μια σειρά από κρίσεις, αλλά μπορούμε να βρεθούμε και σε αυτήν την ευχάριστη θέση να κοιτάξουμε τους πολίτες στα μάτια και να τους πούμε: «αυτά που σας υποσχεθήκαμε, τα υλοποιήσαμε. Το είπαμε και το κάναμε». Το είπαμε και το κάναμε και ακριβώς αυτή η συνέπεια λόγων και έργων είναι που μας δίνει πρόσθετη αξιοπιστία να μπορούμε τους επόμενους μήνες, και σίγουρα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, να μιλήσουμε με περισσότερη σιγουριά, με περισσότερη πειθώ, για το σχέδιό μας για την επόμενη τετραετία, όπως οραματιζόμαστε την Ελλάδα. Μία Ελλάδα με καλύτερους μισθούς, οι οποίοι θα προσεγγίζουν επιτέλους τους ευρωπαϊκούς, όπως και μια καλύτερη καθημερινότητα για όλες και για όλους. Διότι αν ξεκινήσαμε από το «μένουμε Ευρώπη», σήμερα γινόμαστε Ευρώπη και αύριο διεκδικούμε να είμαστε πρωταγωνιστές στην Ευρώπη. Οι πολίτες, λοιπόν, σύντομα θα κρίνουν. Θα κρίνουν δύο τετραετίες που τις έζησαν διαδοχικά. Θα κρίνουν, όμως, και ένα διαφορετικό όραμα για την Ελλάδα του 2030. Τουλάχιστον εμείς έχουμε άποψη για την Ελλάδα του 2030, από εσάς δεν έχω ακούσει απολύτως τίποτα για το πώς φαντάζεστε τη χώρα στο μέλλον. Αλλά οι Έλληνες θα μπορούν να κρίνουν και να συγκρίνουν ποιος αποδεδειγμένα μπορεί να αντιμετωπίζει, ναι κα. Φωτίου, ξαφνικές περιπέτειες όπως στο μεταναστευτικό. Θυμόμαστε τι κάνατε στο μεταναστευτικό εσείς και οι πολίτες γνωρίζουν τι κάναμε εμείς. Θα κρίνουν και θα συγκρίνουν ποιοι μπορούν να μετατρέπουν τις αστοχίες σε νέους στόχους, κάνοντας πράξεις τις δεσμεύσεις μας και όχι τα ψέματα, ψευδαισθήσεις και κυβιστήσεις. Με άλλα λόγια, κ. Τσίπρα, το πραγματικό ερώτημα των εκλογών δεν είναι, όπως είπατε πρόσφατα «δημοκρατία ή Νέα Δημοκρατία». Και να σας πω κάτι; Να είστε πιο προσεκτικός όταν μιλάτε στην παράταξη που αποκατέστησε την καλύτερη δημοκρατία που γνώρισε η χώρα, που έβαλε την Ελλάδα στην Ευρώπη και που την κράτησε στην Ευρώπη, όταν εσείς πειραματιζόσασταν με άλλες αναζητήσεις. Όχι, το ερώτημα δεν είναι «δημοκρατία ή Νέα Δημοκρατία». Δημοκρατία έχουμε και τη θωρακίζουμε και τη βελτιώνουμε. Το δίλημμα είναι άλλο, όσο και αν εσείς θέλετε να το ξορκίζετε. Είναι εκείνο που υπάρχει στη μνήμη και στη σκέψη του κάθε πολίτη: «Προχωράμε μαζί μπροστά; Ή γυρίζουμε διχασμένοι πίσω»; «Συνεχίζουμε με σιγουριά και συνέπεια; Ή ρισκάρουμε μία καινούργια περιπέτεια;». Θέλουμε τελικά «κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ή θέλουμε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ;» Θέλουμε «Πρωθυπουργό τον Τσίπρα σε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ή Πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη σε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας;» Γι’ αυτό και τελειώνοντας θα σας καλέσω, κ. Τσίπρα, κύριοι της αντιπολίτευσης, και πάλι να αναθεωρήσετε τη στάση σας. Να γυρίσετε στα έδρανα των κοινοβουλευτικών αποφάσεων, ώστε να κριθούμε και εκεί ενώπιον των πολιτών. Και είναι καιρός πια να ξεφύγετε από αυτή τη σκιά του παρελθόντος σας. Να εγκαταλείψετε την εμπρηστική ρητορική, τις αίολες υποσχέσεις που σε κάθε ομιλία σας βλέπω ότι ακατάσχετα αυξάνονται. Και επιτέλους να αντιληφθείτε εσείς και οι συνοδοιπόροι σας ότι είμαστε αντίπαλοι δεν είμαστε εχθροί. Η κοινωνία ζητά από εμάς θέσεις αντί για κραυγές. Η κοινωνία ζητά από εμάς κοστολογημένα προγράμματα και όχι ψεύτικες επιταγές. Σήμερα έχετε αυτή την ευκαιρία, να αναθεωρήσετε την άποψή σας, να επιστρέψετε στα κοινοβουλευτικά έδρανα, να είστε συνεπείς με τους κανόνες της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Διαφορετικά, δική σας επιλογή θα είναι. Θα μείνετε μόνοι σας στο περιθώριο. Εμείς θα εξακολουθούμε στην πορεία μας να βαδίζουμε μαζί μπροστά και να στοχεύουμε ψηλά. Σας ευχαριστώ. Η δευτερολογία του πρωθυπουργού Έμαθα πολλά πράγματα, κ. Τσίπρα, για τα όσα υποτίθεται ότι κάνατε τα τέσσερα χρόνια που ήσασταν στην κυβέρνηση για τις Ένοπλες Δυνάμεις, σε τέτοιο βαθμό που αναρωτήθηκα αν τη σημερινή σας ομιλία την έγραψε ο κ. Καμμένος, Υπουργός Άμυνας και παλιός σας συνοδοιπόρος. Από τον οποίον πήρατε διαζύγιο όμως, διότι, όπως ισχυριστήκατε, κάποια στιγμή έκλεισε ο κύκλος της συνεργασίας σας, μόνο που βολικά οι βουλευτές του εξακολουθούσαν να σας παρέχουν ψήφο εμπιστοσύνης. Τα λέω αυτά γιατί καλό είναι να θυμόμαστε λίγο τι συνέβη την προηγούμενη τετραετία σε αυτήν την αίθουσα. Μας κάνατε, κ. Τσίπρα, ένα κήρυγμα περί πατριωτισμού, λέγοντάς μας ότι είναι ανεπίτρεπτο να σας κατηγορούμε για μειωμένο πατριωτισμό, για το γεγονός ότι είστε εθνική εξαίρεση στα ζητήματα που αφορούν την εξωτερική πολιτική και την άμυνα. Πράγματι είναι πολύ δύσκολο και εξαιρετικά υποκειμενικό να βαθμολογήσει κάποιος τον πατριωτισμό οποιουδήποτε, πόσω μάλλον των πολιτικών του αντιπάλων. Διότι επί της αρχής όλοι έχουμε ορκιστεί πίστη στο Σύνταγμα και προφανώς θα ήταν πολύ άδικο να φωτογραφίσει κάποιος κάποιον, εάν δεν έχει τα απαραίτητα στοιχεία για να μπορέσει να στοιχειοθετήσει μία τέτοια κατηγορία. Εδώ λοιπόν, κ. Τσίπρα, μιλούν τα γεγονότα. Εγώ δεν είπα ποτέ ότι σε αυτήν την αίθουσα υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι είναι «λιγότερο πατριώτες από ό,τι κάποιοι άλλοι». Αυτά τα λέγατε εσείς, ξέρετε, σε μία άλλη εποχή, πριν από δέκα χρόνια: «αυτοί που μας κυβερνούν δεν είναι και τόσο Έλληνες». Προσέξτε, αυτά τα λέγατε εσείς, για να θυμόμαστε τι λέγατε στον οίστρο σας τότε τον αντιμνημονιακό, κατηγορώντας όλους μας σε αυτήν την αίθουσα ότι είμαστε «υποταγμένοι, νενέδες και γερμανοτσολιάδες». Τα ξεχάσατε αυτά; Για την κυβέρνηση τα λέγατε, όχι για τους τροϊκανούς. Αυτά τα έχετε ξεχάσει. Είμαστε λοιπόν εδώ για να σας φρεσκάρουμε λίγο τη μνήμη. Όταν λοιπόν σας ασκήσαμε δριμεία κριτική για τη στάση σας όσον αφορά την εξωτερική και την αμυντική πολιτική, στοιχειοθετήσαμε αυτήν την κριτική: γιατί δεν ψηφίσατε, αποτελώντας εξαίρεση στον κανόνα αυτής της αιθούσης, τις αμυντικές δαπάνες στον προϋπολογισμό. Τις ψηφίσατε ή όχι; Όχι. Γιατί δεν ψηφίσατε τις δύο σημαντικές αμυντικές συμφωνίες που η χώρα υπέγραψε με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Γαλλία; Συμφωνίες οι οποίες αναντίρρητα θωρακίζουν την αμυντική θέση της χώρας και την αναβαθμίζουν γεωπολιτικά. Γιατί δεν στηρίξατε τις σημαντικές επενδύσεις τις οποίες κάναμε με τα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου για να εξοπλίσουμε την αποτρεπτική δυνατότητα των Ενόπλων Δυνάμεων; Αναφέρομαι ενδεικτικά -και όχι αποκλειστικά- στις φρεγάτες Belharra, στα Rafale τα οποία όμως γνωρίζετε καλά -γιατί είπατε για συστήματα τα οποία θα παραλάβουμε- φαντάζομαι γνωρίζετε ότι έχουμε ήδη παραλάβει 10 από τα 24 Rafale, σε χρόνο ρεκόρ. Τα οποία πετάνε ήδη αυτή τη στιγμή στους ουρανούς μας και έχουν αλλάξει ουσιαστικά την ισορροπία στο Αιγαίο. Άρα, ξέρετε, ότι ο πατριωτισμός δεν είναι μια θεωρητική έννοια την οποία όλοι μπορούμε να επικαλούμαστε. Δεν υπάρχει κάποιο μέτρο, κάποιο θερμόμετρο το οποίο να αξιολογεί το πόσο πατριώτες είμαστε. Αποδεικνύεται τελικά στην πράξη από τις κινήσεις μας και από τις προτεραιότητες τις οποίες αποδίδουμε σε διάφορους τομείς της πολιτικής. Για εσάς η άμυνα δεν ήταν ποτέ προτεραιότητα. Και δεν είχε να κάνει αυτό με τις μνημονιακές δεσμεύσεις. Μάλλον έχει να κάνει με άλλα ιστορικά κατάλοιπα του χώρου τον οποίο εκφράζετε. Μια άποψη η οποία έρχεται από το παρελθόν, θα έλεγα ιδεολογικά φορτισμένη. Εξάλλου μας το είπε ο κ. Τσίπρας, ο ξάδερφός σας -τον έχετε και δίπλα σας- να μας θυμίσει: «η Άμυνα δεν είναι αυτοσκοπός». Αυτά λέγατε. Αυτά λέγατε και αυτά ουσιαστικά έρχεστε τώρα με την ομιλία σας να επιχειρήσετε να διορθώσετε. Αυτή η κυβέρνηση, λοιπόν, είναι εξαιρετικά υπερήφανη. Διότι σε δύσκολες συνθήκες ενίσχυσε την αποτρεπτική δυνατότητα των Ενόπλων Δυνάμεων πέραν, θα έλεγα, της προσδοκίας πολλών οι οποίοι μελετούν και αναλύουν αυτή την περιοχή. Και πράγματι έπρεπε να το κάνουμε -όπως έχω πει πολλές φορές- διότι είμαστε σε μία επικίνδυνη περιοχή και όταν έχουμε έναν αναθεωρητικό γείτονα θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι, πέρα και πάνω από όλα, μπορούμε πρώτοι να υπερασπιστούμε την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στην πράξη. Αυτό λοιπόν κάναμε και αυτό θα εξακολουθούμε να κάνουμε. Και για αυτό και έχουμε εγγράψει στους προϋπολογισμούς, στον επόμενο, αλλά και στο μακροπρόθεσμο πρόγραμμά μας, σημαντικές αμυντικές δαπάνες προκειμένου να ενισχυθεί ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα το οποίο πράγματι είχε μείνει πολύ πίσω. Και ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα το οποίο θα έλεγα ότι βαρύνεται και από αμαρτίες άλλων εποχών, σε μια άλλη περίοδο, άλλοι κυβερνούσαν τότε, όπου όντως έγιναν επιλογές οι οποίες δεν ήταν απλά άκριτες, αλλά ήταν αντικείμενο αποδεδειγμένης διαφθοράς. Εμείς όμως ήρθαμε, κ. Τσίπρα, και κάναμε ουσιαστικά συμφωνίες σε επίπεδο κράτους. Χωρίς μεσάζοντες και χωρίς να μπούμε στον πειρασμό στον οποίο μπήκαν κάποιοι προηγούμενοι, πίσω από φερόμενα αντισταθμιστικά να διακινείται μαύρο χρήμα, όχι προς όφελος της εγχώριας βιομηχανίας αλλά προς όφελος των μεσαζόντων. Δεν υπήρχαν μεσάζοντες σε αυτές τις συμφωνίες και αυτό ενόχλησε πολλούς οι οποίοι φιλοδοξούσαν να έχουν έναν τέτοιο ρόλο. Κατά συνέπεια, σήμερα, κ. Τσίπρα, η χώρα μας είναι σε θέση να προβάλλει ισχύ στην ανατολική Μεσόγειο. Και είναι σε θέση, ακριβώς επειδή είναι ισχυρή γεωπολιτικά και ισχυρή αμυντικά, να μπορεί να προσέρχεται πάντα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων όχι από θέση αδυναμίας, αλλά από θέση ισχύος. Και αναρωτιέμαι εάν δεν έχει υποπέσει στην προσοχή σας πριν από τρία-τέσσερα χρόνια, όταν παραδώσατε την εξουσία στη Νέα Δημοκρατία, ποια ήταν αλήθεια η ισορροπία των δυνάμεων μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας; Ας πάρουμε την Αεροπορία, ποια ήταν η κατάσταση, κ. Τσίπρα; Για να την θυμηθούμε, λοιπόν, ποια ήταν η κατάσταση τότε: η τουρκική Αεροπορία είχε παραγγείλει και ετοιμαζόταν να παραλάβει τα πρώτα έξι από 100, τονίζω εκατό, F-35 αεροσκάφη. Είχατε συμφωνήσει, χωρίς να έχετε νομοθετήσει ακόμα -θα έρθω στη συμφωνία αναβάθμισης των Viper- τη συμφωνία των Viper, που θέλω να σας θυμίσω ότι έγινε νόμος με τον 4650/19, ψηφισμένο το Δεκέμβριο του 2019 από αυτή την κυβέρνηση. Δεν το κάνατε εσείς. Εσείς κάνατε το πρώτο βήμα. Το οριστικό βήμα το κάναμε εμείς. Και θα έρθω στη συνέχεια στη δυνατότητα υλοποίησης αυτής της συμφωνίας και την κατάσταση στην οποία μας παραδώσατε την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία. Πού είμαστε σήμερα, λοιπόν; Προσέξτε, το 2019 είχε ξεκινήσει, και με τη δική μας στήριξη -γιατί το πρόγραμμα της αναβάθμισης των Viper επί της αρχής ήταν σωστό, γι’ αυτό και το ψηφίσαμε, εμείς ψηφίζουμε τα σωστά, εσείς δεν ψηφίζετε τα σωστά, γι’ αυτό σας ασκούμε κριτική, εμείς ψηφίσαμε την αναβάθμιση των Viper- και η Τουρκία θα παραλάμβανε εκατό F-35. Πού είμαστε σήμερα, λοιπόν, 3,5 χρόνια μετά; Η Ελλάδα έχει αποκτήσει 24 Rafale, θα παραλάβει τα υπόλοιπα 12 εντός του επόμενου έτους, αεροπλάνα τα οποία μας δίνουν σαφέστατη στρατιωτική και αεροπορική υπεροχή. Προχωρά την αναβάθμιση των Viper και ήδη έχουμε εκφράσει την πρόθεσή μας δεσμευτικά, γραπτά, να προσθέσουμε στο οπλοστάσιό μας και μία μοίρα F-35 με ημερομηνία παραλαβής, εκτιμούμε, το 2028. Πού είναι η Τουρκία σήμερα; Έξω από το πρόγραμμα των F-35 και με τεράστιες δυσκολίες στην αναβάθμιση των δικών της F-16. Σε έναν βαθμό και γιατί η ελληνική εξωτερική πολιτική έπαιξε σωστά τα χαρτιά της και ανέδειξε το γεγονός ότι πράγματι είναι προβληματικό μία χώρα μέλος του ΝΑΤΟ να προμηθεύεται οπλικά συστήματα, να χρησιμοποιεί τα αεροσκάφη αυτά για να κάνει υπερπτήσεις στα νησιά του Αιγαίου. Τυχαία έγιναν όλα αυτά; Από μόνα τους έγιναν; Δεν ήταν αποτέλεσμα μιας συστηματικής μεθοδικής και οργανωμένης εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής; Διότι προφανώς τα δύο αυτά πεδία συνδέονται άμεσα. Άρα είναι ή δεν είναι σήμερα, κ. Τσίπρα, η χώρα μας ισχυρότερη απ’ ό,τι ήταν το 2019; Θα έλεγα ότι η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών θα έλεγε ότι ναι, αναμφίβολα είναι ισχυρότερη. Και η κριτική την οποία σας ασκούμε έχει να κάνει με το γεγονός ότι εσείς δεν ήσασταν ουσιαστικά ποτέ μέρος αυτής της προσπάθειας. Ήσασταν εθνική μειοψηφία. Αφού διαφωνήσατε με αυτά τα οποία κάνουμε. Άρα, δικαιολογούμαι απόλυτα να ισχυρίζομαι ότι δεν συμφωνήσατε με αυτές τις επιλογές, διότι προφανώς θα κάνατε άλλες επιλογές, τις οποίες δεν έχω αντιληφθεί. Εγώ, λοιπόν, όμως, ως Πρωθυπουργός της χώρας, έχω μία υποχρέωση στη διάρκεια της θητείας μου και για όσο βρίσκομαι σε αυτήν την καρέκλα: να θωρακίσω τις Ένοπλές Δυνάμεις και για την εποχή που ενδεχομένως να μην είμαι Πρωθυπουργός. Αυτή είναι η υποχρέωσή μου. Διότι αυτά είναι μακροχρόνια προγράμματα τα οποία ενδεχομένως θα κληθεί μια μελλοντική κυβέρνηση να τα υλοποιήσει. Να σας πω και κάτι ακόμα, μιας και μιλήσατε για προστιθέμενη αξία; Για πάμε λίγο -θα επανέλθω στο ζήτημα της ΕΑΒ- στα ναυπηγεία μας. Δεν μου λέτε αλήθεια, ποια ήταν η κατάσταση των ναυπηγείων όταν ήρθαμε εμείς στα πράγματα; Δύο ουσιαστικά χρεοκοπημένα ναυπηγεία. Δεν είχε το Πολεμικό Ναυτικό δυνατότητα εκείνη τη στιγμή όχι να κατασκευάσει, να επισκευάσει κανένα πλοίο του, παρά μόνο τις επισκευές που μπορούσε να κάνει στους ναυστάθμους μας, ειδικά στη Σαλαμίνα. Αυτή ήταν η κατάσταση την οποία παραλάβαμε. Εξυγιάναμε και τα δύο ναυπηγεία σήμερα. (Ομιλίες εκτός μικροφώνου από τα έδρανα της αξιωματικής αντιπολίτευσης) Α, δεν έκανε τίποτα η Κυβέρνηση; Από μόνα τους εξυγιάνθηκαν; Από μόνα τους. Στο Σκαραμαγκά… Ως δια μαγείας έγιναν όλα αυτά. Τίποτα; Ναι, θυμόμαστε την κατάσταση στην οποία παραδόθηκαν και τα δύο αυτά ναυπηγεία. Έχει, λοιπόν, αυτή τη στιγμή το Πολεμικό Ναυτικό τη δυνατότητα να έχει επιλογές και ως προς την κατασκευή καινούργιων πλοίων, και ως προς τις επισκευές πλοίων. Σας το ξαναείπα, όταν πήραμε την απόφαση να ναυπηγήσουμε όλες τις Belharra στη Γαλλία, με προστιθέμενη αξία ελληνική αλλά με ναυπήγηση στη Γαλλία, ήταν μία συνειδητή απόφαση. Δεν ήταν τα ναυπηγεία μας ακόμα σε θέση να μας πείσουν ότι μπορούσαν να χτίσουν ένα πλοίο τέτοιων υψηλών προδιαγραφών στην Ελλάδα. Και προτιμήσαμε να τα χτίσουμε φτηνότερα και με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα στη Γαλλία, για να έχουμε τα πλοία στην ώρα τους και στο κόστος στο οποίο έχουμε δεσμευθεί. Για να επανέλθουμε τώρα στο ζήτημα της ΕΑΒ. Δεν ξέρω αν επί δικών σας ημερών είχατε επισκεφθεί ποτέ την ΕΑΒ, κ. Τσίπρα, εγώ την επισκέφθηκα πάντως και πρέπει να σας πω ότι εξεπλάγην ευχάριστα από το γεγονός ότι είδα μία επιχείρηση η οποία είναι σε θέση να φέρει εις πέρας μία πολύ δύσκολη αποστολή, όπως η αναβάθμιση των F-16 σε Viper. Διότι πολύ απλά επί δικών σας ημερών η ΕΑΒ την οποία μας παραδώσατε ήταν στα όρια της χρεοκοπίας, έρμαιο συνδικαλιστικών πιέσεων, χωρίς κατάλληλο προσωπικό. Μία επιχείρηση η οποία όχι Viper δεν μπορούσε να φτιάξει, καλά-καλά τα βασικά αεροπλάνα της Πολεμικής Αεροπορίας δεν μπορούσε να επισκευάσει. Μας παραδώσατε μία ΕΑΒ διαλυμένη κ. Δρίτσα. Διαλυμένη… (Ομιλίες εκτός μικροφώνου από τα έδρανα της αξιωματικής αντιπολίτευσης) Εγώ είμαι αδαής και ο κ. Τσίπρας είναι βαθύς γνώστης των αμυντικών ζητημάτων. Και τώρα σας πίστεψαν όλοι. Μάλιστα, ναι. Λοιπόν, μας παραδώσατε μία ΕΑΒ διαλυμένη. Έχουμε προσλάβει παραπάνω από 600 νέα στελέχη στην ΕΑΒ. Στελέχη, νέα παιδιά με μεγάλη διάθεση, εξειδικευμένο προσωπικό, με σχετικά καλύτερες απολαβές, με καινούρια συλλογική σύμβαση εργασίας. Η ΕΑΒ σήμερα είναι μία επιχείρηση η οποία λειτουργεί. Ξεκινάμε και τη διαδικασία εξεύρεσης στρατηγικού επενδυτή, με μειοψηφικό ποσοστό, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την ΕΑΒ όχι μόνο με κεφάλαια αλλά και με τεχνογνωσία. Εξυγιάναμε την ΕΑΒ, διότι μας την είχατε παραδώσει, όπως σας είπα, παντελώς διαλυμένη. Και το πρόγραμμα των Viper θα ήταν τελείως στον αέρα, όπως δυστυχώς βρήκαμε στον αέρα και το πρόγραμμα των P-3 (Orion). Το πρόγραμμα των P-3 ήταν επιλογή Πάνου Καμμένου, προσωπική επιλογή Πάνου Καμμένου, 500 εκατομμύρια δώσατε. Προσέξτε, δώσατε 500 εκατομμύρια για να αναβαθμίσετε αεροσκάφη τα οποία έχουν μεγαλύτερη ηλικία από εμένα και θα γίνω 55 ετών. Εντάξει; Λοιπόν, αυτή ήταν η επιλογή σας. Αναγκαζόμαστε να το υλοποιήσουμε το πρόγραμμα διότι βρεθήκαμε αντιμέτωποι με συμβατικές υποχρεώσεις. Αυτό κάνατε. Είπατε, «έχω 500 εκατομμύρια, τι να κάνω τα 500 εκατομμύρια στην άμυνα; Α, να πάω να αναβαθμίσω τέσσερα αεροσκάφη 50 ετών». Μπράβο. Μπράβο, φανταστική επιλογή. (Ομιλίες εκτός μικροφώνου από τα έδρανα της αξιωματικής αντιπολίτευσης) Ναι, δική μας κυβέρνηση. Όλο δικό σας το πρόγραμμα. Δικό σας το πρόγραμμα. Εσείς το διαπραγματευτήκατε, εσείς το υπογράψατε. Λοιπόν, για να πάμε λίγο και στα θέματα του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων. Πραγματικά συγκινήθηκα, κ. Τσίπρα, σχεδόν δάκρυσα από το ενδιαφέρον σας για τα στελέχη και πόσο, δηλαδή, το βιώσατε πολύ αυτό το ενδιαφέρον σας για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων. Πρέπει να σας πω ότι αν μας κατηγορείτε γιατί τον Φεβρουάριο υλοποιούμε δέσμευση που αναλάβαμε τον προηγούμενο Σεπτέμβριο στη Θεσσαλονίκη, τι να πείτε εσείς που έχετε περάσει από τη Θεσσαλονίκη και έχετε τάξει 20 δισεκατομμύρια και βάλατε 50 φόρους; Εμείς ήρθαμε πέντε μήνες μετά και υλοποιούμε τη δέσμευσή μας. Γιατί είναι κακό αυτό; Ναι, μας πήρε λίγο παραπάνω χρόνο, κάναμε κάποιες παραπάνω διαβουλεύσεις, βελτιώσαμε την αρχική μας πρόταση και λύνουμε πάρα πολλές από τις εκκρεμότητες στις οποίες αναφερθήκατε. Προφανώς κάποιος σας έγραψε την ομιλία και δεν έχετε διαβάσει το νομοσχέδιο. Τα πιο πολλά από αυτά στα οποία αναφέρεστε είναι θέματα τα οποία λύνονται από το υφιστάμενο νομοσχέδιο. Όχι όλα. Είπατε δεν έχουμε κάνει τίποτα, 85 εκατομμύρια μόνο σε οδοιπορικά… (Ομιλία εκτός μικροφώνου από τα έδρανα της αξιωματικής αντιπολίτευσης) Τίποτα; Ογδόντα-πέντε εκατομμύρια είναι αμελητέο ποσό για εσάς για τις Ένοπλες Δυνάμεις; Και βέβαια να θυμίσω και κάτι ακόμα: Επί δικών σας ημερών -όλοι, και σε αυτό πιστεύω ότι δεν χωρά καμία αμφιβολία, εκφράσαμε τη συγκίνησή μας και όλοι συγκλονιστήκαμε από το τραγικό δυστύχημα με την πτώση του Phantom- όμως επί δικών σας ημερών το 50% του πτητικού επιδόματος ήταν φορολογητέο. Επί δικών μας ημερών έγινε αφορολόγητο. Άρα ο 25χρονος, ο 30αρης ο οποίος πετάει αυτό το αεροσκάφος και του έχει αναθέσει η πολιτεία αυτή την πολύ μεγάλη ευθύνη να διαχειρίζεται αυτό το απίστευτα περίπλοκο και προχωρημένο οπλικό σύστημα, ναι, πρέπει να αμείβεται καλύτερα. Όπως πρέπει να αμείβονται καλύτερα συνολικά τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων. Εμείς θα καταθέσουμε την πρότασή μας για το ειδικό μισθολόγιο των Ενόπλων Δυνάμεων. Θα την καταθέσουμε τους επόμενους μήνες. Μπορεί να είναι αντικείμενο προεκλογικής σύγκρουσης, είμαι σίγουρος ότι ό,τι πούμε εμείς εσείς θα το πολλαπλασιάσετε επί τρία, αυτό είναι δεδομένο, δεν νομίζω ότι αμφισβητείται. Αλλά από εκεί και πέρα θα κριθεί η αξιοπιστία μας. Εμείς δεσμευόμαστε απέναντι στις Ένοπλες Δυνάμεις ότι 1/1/24 θα υπάρχει νέο ειδικό μισθολόγιο με σημαντικές βελτιώσεις στις αποδοχές. Θα πιστέψουν εμένα ή θα πιστέψουν εσάς; Στην κρίση των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και του ελληνικού λαού συνολικά. Τώρα, βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα και διδακτική την αντιπαραβολή την οποία κάνατε για προηγούμενες κοινοβουλευτικές πρακτικές αποχώρησης από τη Βουλή. Πράγματι πρέπει να σας πω ότι και επί δικών μου ημερών μία φορά -θα έρθω στην περίπτωση 2019- είχα αποχωρήσει από μία συζήτηση. Νομίζω ότι είναι λάθος επί της αρχής να αποχωρεί οποιοσδήποτε από τη Βουλή. Όχι μόνο για κοινοβουλευτικής δεοντολογίας, αλλά ουσιαστικά διότι κανείς δεν ακούει τις θέσεις κάποιου ο οποίος έχει αποχωρήσει. Αναφερθήκατε, όμως, και το βρήκα πολύ ενδιαφέρον, στην περίπτωση του 2019. Τώρα γιατί «ξύνεστε στην γκλίτσα του τσοπάνη»; Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Τι έγινε το 2019; Πάμε να τα θυμηθούμε ξανά. Το βράδυ των ευρωεκλογών, εκεί που «δεν θα χάναμε ούτε μία στο εκατομμύριο», «δεν υπάρχει περίπτωση να χάσω εγώ από το Μητσοτάκη ούτε μία στο εκατομμύριο», χάνετε με δέκα μονάδες διαφορά, έτσι δεν είναι; Κάνω λάθος; Βγαίνετε στην τηλεόραση και λέτε «προφανώς υπάρχει δυσαρμονία μεταξύ της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας και της λαϊκής εντολής, προκηρύσσω εκλογές». «Πολύ ωραία», λέμε, «προκηρύσσονται εκλογές». Έλα ντε, όμως, που είχατε μία εκκρεμότητα να ρυθμίσετε, έτσι δεν είναι; Ποια ήταν αυτή η εκκρεμότητα; Τον Ποινικό Κώδικα. Έρχεστε, λοιπόν, και λέτε, «δεν κρατάμε την Βουλή ανοιχτή μία βδομάδα» -παρότι έχετε πει ότι θα διαλύσετε τη Βουλή αμέσως και θα πάτε τη χώρα στις εκλογές- «να ψηφίσουμε το νέο Ποινικό Κώδικα;». Ο οποίος, ανάμεσα στα άλλα, κάνει τη δωροδοκία από κακούργημα πλημμέλημα και κάνει και πλημμέλημα τις υποκλοπές, για τις οποίες τόσο ενδιαφέρεστε. Από αυτή την μία εβδομάδα επιλέξαμε να αποχωρήσουμε από τη Βουλή και προφανώς δικαιωθήκαμε. Δικαιωθήκαμε όχι γιατί τα λέμε εμείς, διότι τα λέει ο τέως Υπουργός Δικαιοσύνης σας, ο κ. Κοντονής, ο οποίος χαρακτήρισε την ψήφιση του Ποινικού Κώδικα ακραίο παράδειγμα διαπλοκής. Αυτά τα έλεγε ο Υπουργός Δικαιοσύνης ο δικός σας. Τι τα θυμάστε λοιπόν; Τι μας δίνετε τη δυνατότητα να τα θυμηθούμε; Αυτό συγκρίνετε; Με αυτό το οποίο επιλέξατε να κάνετε εσείς; Εσείς για μήνες, γιατί μήνες έχουμε μπροστά μέχρι τις εκλογές κ. Τσίπρα, θα απέχετε από τις ψηφοφορίες. Πολύ ωραία λοιπόν, να απέχετε από τις ψηφοφορίες. Αλλά μετά θα έρθετε να εξηγήσετε γιατί θα απέχετε από τη σημερινή ψηφοφορία. Έτσι δεν είναι; Σήμερα, μπορείτε να μας κατηγορήσετε ότι το κάνουμε με καθυστέρηση, αλλά φέρνουμε μία σειρά από ρυθμίσεις οι οποίες είναι θετικές για τις Ένοπλες Δυνάμεις. Και επί τη ευκαιρία, διάφορα τα οποία είπατε για τον κ. Χατζηδάκη, δεν ισχύουν ούτε κατ’ ελάχιστον σε σχέση με τα ασφαλιστικά και τη μάχιμη πενταετία. Εν πάση περιπτώσει, εμείς σήμερα φέρνουμε κάποιες διατάξεις. Τι θα πείτε, λοιπόν, στους αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων για τους οποίους τόσο κόπτεστε; Τις ψηφίσατε; «Όχι, απέχουμε». Αύριο θα φέρουμε και άλλες διατάξεις για κάποιους άλλους συμπολίτες μας, οι οποίες και αυτές θα είναι θετικές. Πάλι θα κάνουμε ονομαστική ψηφοφορία, Νέα Δημοκρατία υπέρ, ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ ό,τι επιλέξει, τα άλλα κόμματα υπέρ ή κατά, ΣΥΡΙΖΑ απών. Μπράβο σας. Είναι αυτή στάση υπεύθυνου και σοβαρού κόμματος; Εσείς θα κριθείτε τελικά από τους πολίτες. Ξέρετε, οι αντιπολιτευτικές σας τακτικές, όπως και οι δικές μας, δεν κρίνονται τελικά από εμάς. Εσείς θα πρέπει να εξηγήσετε αύριο σε αυτούς τους αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων για τους οποίους τόσο κόπτεστε τάχα, γιατί δεν ψηφίσατε αυτές τις διατάξεις οι οποίες κατά τεκμήριο είναι θετικές για αυτούς. Επομένως, το αδιέξοδο το δημιουργήσατε μόνοι σας. Η δική μου εκτίμηση είναι, κ. Τσίπρα, ότι επιλέγετε αυτή την ακραία πόλωση όχι γιατί προσβλέπετε σε νίκη στις εκλογές, αλλά για να διαχειριστείτε καλύτερα την ήττα της επόμενης μέρας. Θέλετε να περιχαρακώσετε τον δικό σας στενό ιδεολογικό χώρο, να προσεγγίσετε όσο γίνεται το ποσοστό το οποίο πήρατε στις εκλογές του 2019, έχετε πάρει «διαζύγιο» από αυτό το οποίο ονομάζεται μετριοπαθής κεντρώος χώρος, ο οποίος απεχθάνεται τέτοιου είδους ακρότητες. Και μιας και μιλήσατε -και να κλείσω με αυτό- για την έκθεση του «Economist» και κάνατε την αναφορά. Πράγματι, η έκθεση του «Economist» επισημαίνει κάποιες αδυναμίες, τις οποίες πρώτοι εμείς έχουμε αναγνωρίσει. Έλα ντε, όμως, που παρά τις αδυναμίες μας ανέβασε εννέα θέσεις στην κατάταξη της ποιότητας δημοκρατίας. Άρα κάτι καλό θα κάναμε. Αυτό είναι και η καλύτερη απάντηση για το ζήτημα των υποκλοπών. Εμείς δεν είπαμε ποτέ ότι οι υποκλοπές δεν είναι πρόβλημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Αυτό το οποίο ήταν απαράδεκτο ήταν η απόλυτη εργαλειοποίηση του ζητήματος των υποκλοπών από εσάς και η ανάδειξη του ζητήματος των υποκλοπών περίπου σε ένα ζήτημα που αφορά την ίδια την ποιότητα, το DNA της δημοκρατίας μας. Αυτό λοιπόν δεν το πιστεύει κανείς και δεν το πιστεύουν ούτε αυτοί οι οποίοι αντικειμενικά είναι ταγμένοι στο να αξιολογούν, εν πάση περιπτώσει, την ποιότητα της δημοκρατίας μας. Και δεν αναφέρομαι μόνο εδώ στην έκθεση του «Economist», αναφέρομαι στον κατεξοχήν θεσμικό κριτή του κράτους δικαίου, που δεν είναι άλλος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τις εκθέσεις που αυτή συντάσσει. Κατά συνέπεια, κ. Τσίπρα, όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, δεν έχω καμία απολύτως αμφιβολία ότι δεν πρόκειται να αλλάξετε τροπάριο. Τα ίδια κάνετε εδώ και 3,5 χρόνια. Δεν μπορείτε να μιλήσετε για το μέλλον της χώρας. Το μόνο το οποίο κάνετε είναι να αραδιάζετε μια σειρά από υποσχέσεις οι οποίες είναι τόσο ανεδαφικές που το μόνο που κάνουν είναι να θυμίζουν στους πολίτες αυτά τα οποία λέγατε και τα οποία δεν κάνατε. Δεν έχετε μάθει τίποτα από όλα όσα κάνατε το 2014-2015. Ενδεικτικά να αναφέρω μόνο ότι η κοστολόγηση των μέτρων που έχετε εξαγγείλει σε βάθος τετραετίας ξέρετε πόσο είναι, κ. Τσίπρα; 45 δισεκατομμύρια. Πόσο είπατε ότι είναι; Πόσο είναι κ. Τσίπρα; Όχι, μη γελάμε, δεν είναι αστείο. Πάμε να τα δούμε λοιπόν. Ενδεικτικά αναφέρω, έτσι; Πόσο στοιχίζει, κ. Τσίπρα, η μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα στον χαμηλότερο συντελεστή; Για πείτε μου, πόσο στοιχίζει; 1,5 δισ. 1,5 δισ. επί τέσσερα χρόνια, εντάξει, είναι 6 δισ. Μόνο αυτά ξεπέρασαν, μόνο το ένα… (Ομιλίες εκτός μικροφώνου από τα έδρανα της αξιωματικής αντιπολίτευσης) Δεν είναι αστείο. Ξέρετε, καταλαβαίνω το αμήχανο χαμόγελό σας όταν εκτίθεστε με στοιχεία. Ένα ακόμα παράδειγμα: πόσο στοιχίζει η μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα στον κατώτερο συντελεστή της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Πόσο στοιχίζει αυτό; Δεν το ξέρετε; Πόσο στοιχίζει; (Ομιλίες εκτός μικροφώνου από τα έδρανα της αξιωματικής αντιπολίτευσης) Όχι, αυτή τη δουλειά θα κάνουμε βέβαια. Όταν πάτε να εξαπατήσετε τον ελληνικό λαό, βεβαίως και θα κάνουμε αυτή τη δουλειά. Θα αναδεικνύουμε το μέγεθος της προεκλογικής σας απάτης. Η μείωση, λοιπόν, του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης είναι 2 δισεκατομμύρια το χρόνο, άλλα 8 δισ. σε βάθος τετραετίας. (Ομιλίες εκτός μικροφώνου από τα έδρανα της αξιωματικής αντιπολίτευσης) Εσείς τα τάζετε όλα σε όλους. Εσείς τα τάζετε. Να το πω, λοιπόν πολύ απλά, κ. Τσίπρα. Εάν ποτέ ερχόσασταν στα πράγματα και επιχειρούσατε να εφαρμόσετε τα μισά από αυτά που έχετε τάξει, η χώρα θα χρεοκοπούσε την επόμενη μέρα. Τριτολογία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλή Κατ’ αρχάς, ας τελειώσουμε μία και καλή σε αυτό το επίπεδο αυτή την περιβόητη συζήτηση περί debate. Τι είναι αυτό το οποίο κάνουμε σήμερα εδώ κ. Τσίπρα; Τι είναι αυτό; Debate δεν είναι; Έχουμε κάνει, εάν δεν κάνω λάθος, παραπάνω από 80 τέτοιες συζητήσεις. Προφανώς δεν αισθάνεστε τόσο άνετα στο βήμα της εθνικής αντιπροσωπείας και επιδιώκετε τηλεοπτική αναμέτρηση; Δε σας αρέσει η Βουλή; Δυσκολεύεστε σε αυτό το πλαίσιο αντιπαράθεσης; Η απάντηση λοιπόν είναι: κάθε πράγμα στην ώρα του. Από τις δικές μας, εξάλλου, συζητήσεις και αντιπαραθέσεις στη Βουλή τόσα χρόνια τώρα -και όταν ήμουν αρχηγός της αντιπολίτευσης αλλά και τώρα που αντιστράφηκαν οι ρόλοι- κάποιοι πολίτες φαντάζομαι ότι έχουν βγάλει τα συμπεράσματά τους. Δεύτερη παρατήρηση, αφορά το θέμα των δημοσκοπήσεων και την αναφορά που κάνατε στα αποτελέσματα της Κύπρου. Μάλιστα. Στην Κύπρο αυτός που βγήκε πρώτος, όλες οι δημοσκοπήσεις πρώτο τον έδειχναν. Αυτός που εμφανιζόταν δεύτερος, βγήκε τρίτος. Προσέξτε μην την πατήσετε κι εσείς έτσι στο τέλος με τις δημοσκοπήσεις. Έτσι δεν είναι; Αν και, κ. Σκανδαλίδη, σας βλέπω να πρέπει να αγωνιστείτε λίγο ακόμα. Εκεί έπεσαν έξω οι δημοσκοπήσεις, δεν έπεσαν έξω στον πρώτο. Λοιπόν, έρχομαι τώρα στο ζήτημα του Ποινικού Κώδικα. Κύριε Τσίπρα, κοιτάξτε να δείτε, άκουσα αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα επιχειρηματολογία και το έντονο ενδιαφέρον σας να ολοκληρώσετε αυτήν την σημαντική μεταρρύθμιση και γι’ αυτό κρατήσατε τη Βουλή ανοιχτή μία εβδομάδα για να ψηφίσετε τον Ποινικό Κώδικα. Μόνο που ο Ποινικός Κώδικας, ξέρετε, έχετε αυτή την παράξενη ιδιαιτερότητα: και να ισχύσει μία μέρα, ουσιαστικά οι διατάξεις του ισχύουν πρακτικά στο διηνεκές. Κι αντί να ζητάτε να σας ζητήσω εγώ συγγνώμη, γιατί δεν ζητάτε… (Ομιλίες εκτός μικροφώνου από τα έδρανα της αξιωματικής αντιπολίτευσης) Ναι, και σε αυτή τη Νομοπαρασκευαστική ποιος ήταν Υπουργός; Ο ίδιος ο κ. Κοντονής, ο οποίος σας λέει ότι ήταν η μεγαλύτερη εκδήλωση διαπλοκής. Από αυτόν να ζητήσετε λοιπόν τα ρέστα. Ο δικός σας Υπουργός Δικαιοσύνης τα έλεγε. Εγώ θα επαναλαμβάνω στο ακέραιο αυτά τα οποία είπα. Δεν πρόκειται να σας ζητήσω καμία συγγνώμη, διότι ήταν πράγματι μία ακραία, ακραία πράξη διαπλοκής και εξυπηρέτησης συμφερόντων η ψήφιση του Ποινικού Κώδικα μία εβδομάδα αφότου είχατε εξαγγείλει τη διάλυση της Βουλής. Είπατε, κ. Τσίπρα, επειδή δεν τα πάτε καλά φαίνεται με τις ψηφοφορίες και γι’ αυτό και δυσκολεύεστε να αξιολογήσετε τη σημασία του τρόπου με τον οποίο ψηφίζετε, μας είπατε ότι ψηφίσατε τις Belharra. Έτσι δεν μας είπατε; Ψηφίσατε τις Belharra, ε; Τις ψηφίσατε; Λοιπόν: «Νόμος 4891/22 για την ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της χώρας». Ψηφοφορία: Νέα Δημοκρατία «Ναι», Κίνημα Αλλαγής «Ναι», ΚΚΕ «Όχι», Ελληνική Λύση «Ναι», ΜέΡΑ25 «Όχι», ΣΥΡΙΖΑ «Παρών». Και εδώ ψέματα, και εδώ ψέματα. Μέχρι και εδώ λέτε ψέματα. «Παρών» ψηφίσατε. Εκτός αν είναι, τι είναι αυτό, μουαγιέν είναι; «Ναι» στις Belharra, «όχι» στα Rafale και ψηφίζουμε «παρών» τελικά; «Παρών» ψηφίσατε. Μαζί ήρθαν. Λοιπόν, το έχετε ξεχάσει, μαζί ήρθαν. Τέλος, μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση, κ. Τσίπρα, το γεγονός ότι ενώ ήρθα σήμερα στη Βουλή να μιλήσω για δύο θέματα: για το ζήτημα των αμυντικών δαπανών και για το ζήτημα της διάταξης που φέρνουμε για να αποκλείσουμε από τη Βουλή κόμματα των οποίων ο πραγματικός αρχηγός ουσιαστικά έχει καταδικαστεί, κουβέντα δεν είπατε για αυτό σήμερα. Κουβέντα δεν είπατε για αυτό σήμερα. Αναμένουμε ακόμα την τοποθέτησή σας για το θέμα και ευελπιστώ, κ. Τσίπρα, ότι στη μία και μοναδική ψηφοφορία στην οποία θα συμμετέχετε, ότι θα κάνετε το σωστό: θα ψηφίσετε τη νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Και μετά μπορείτε να απέχετε άνετα και να βλέπετε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία να ψηφίζει μία σειρά από μέτρα όσο χρειαστεί, μέχρι να διαλυθεί η Βουλή. Και εσείς να παρατηρείτε τα θετικά μέτρα τα οποία θα ψηφίζουμε για την κοινωνία από τον εξώστη και θα σας κρίνουν οι πολίτες. Ειδήσεις σήμερα: Γιατί «ξεφουσκώνει» ο Ανδρουλάκης – Αποσύρθηκαν 145 υποψήφιοι βουλευτές σε 4 μήνες Τζένιφερ Λόπεζ σε Μπεν Άφλεκ στα Grammy: «Σταμάτα, δείξε πιο φιλικός» Πόπη Τσαπανίδου: Χαμός στο Twitter με το «πρόεδρε έλα με φόρα» προς τον Τσίπρα

