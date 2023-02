Μητσοτάκης σε Τσίπρα για debate: «Κάθε πράγμα στην ώρα του – Δεν αισθάνεστε άνετα στη Βουλή;» Ο πρωθυπουργός έθεσε το εκλογικό δίλημμα και κάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα να αναθεωρήσει την απόφαση για απόσυρση του κόμματός του από τις κοινοβουλευτικές ψηφοφορίες Γρηγόρης Τζιοβάρας 08.02.2023, 07:16 Με τη φράση «κάθε πράγμα στην ώρα του» απάντησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρόσκληση του αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα να βρεθούν αντιμέτωποι σε τηλεοπτική αντιπαράθεση. «Τι είναι αυτό το οποίο κάνουμε σήμερα εδώ κ. Τσίπρα;» αναρωτήθηκε ο κ. Μητσοτάκης κατά τη χθεσινή νέα σφοδρή αντιπαράθεση που είχαν από το βήμα της Βουλής. «Debate δεν είναι;», συνέχισε ο πρωθυπουργός επισημαίνοντας ότι οι δύο του έχουν κάνει παραπάνω από 80 συζητήσεις στην αίθουσα της Βουλής. «Προφανώς δεν αισθάνεστε τόσο άνετα στο βήμα της εθνικής αντιπροσωπείας και επιδιώκετε τηλεοπτική αναμέτρηση», παρατήρησε προσθέτοντας: «Δεν σας αρέσει η Βουλή; Δυσκολεύεστε σε αυτό το πλαίσιο αντιπαράθεσης;». Στην ίδια συνεδρίαση ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν άφησε αναπάντητη και την αναφορά του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στις δημοσκοπήσεις με αφορμή τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου των προεδρικών εκλογών στην Κύπρο. «Αυτός που εμφανιζόταν δεύτερος, βγήκε τρίτος. Προσέξτε μην την πατήσετε κι εσείς έτσι στο τέλος με τις δημοσκοπήσεις», παρατήρησε ο πρωθυπουργός. «Εκεί έπεσαν έξω οι δημοσκοπήσεις, δεν έπεσαν έξω στον πρώτο», συμπλήρωσε δηκτικά. Τα κατά Μητσοτάκη πραγματικά διλήμματα Νωρίτερα ο ίδιος αξιοποίησε τη συζήτηση στη Βουλή για να θέσει τα διλήμματα που, σύμφωνα με την άποψή του, τίθενται ενόψει των επερχόμενων εκλογών. Οι Έλληνες, τόνισε, «θα κρίνουν και θα συγκρίνουν ποιοι μπορούν να μετατρέπουν τις αστοχίες σε νέους στόχους, κάνοντας πράξεις τις δεσμεύσεις μας και όχι τα ψέματα, ψευδαισθήσεις και κυβιστήσεις». Και απευθυνόμενος στον αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ πρόσθεσε: «Με άλλα λόγια, κ. Τσίπρα, το πραγματικό ερώτημα των εκλογών δεν είναι, όπως είπατε πρόσφατα “δημοκρατία ή Νέα Δημοκρατία”. Και να σας πω κάτι; Να είστε πιο προσεκτικός όταν μιλάτε στην παράταξη που αποκατέστησε την καλύτερη δημοκρατία που γνώρισε η χώρα, που έβαλε την Ελλάδα στην Ευρώπη και που την κράτησε στην Ευρώπη, όταν εσείς πειραματιζόσασταν με άλλες αναζητήσεις». «Το δίλημμα», τόνισε ο πρωθυπουργός, «είναι άλλο, όσο και αν εσείς θέλετε να το ξορκίζετε. Είναι εκείνο που υπάρχει στη μνήμη και στη σκέψη του κάθε πολίτη: «Προχωράμε μαζί μπροστά; Ή γυρίζουμε διχασμένοι πίσω»; Συνεχίζουμε με σιγουριά και συνέπεια; Ή ρισκάρουμε μία καινούργια περιπέτεια; Θέλουμε τελικά κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ή θέλουμε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ; Θέλουμε πρωθυπουργό τον Τσίπρα σε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ή πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη σε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας;». Με αυτή την αφορμή ο κ. Μητσοτάκης κάλεσε την ηγεσία και τα στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης να αναθεωρήσουν τη στάση τους και να γυρίσουν στα έδρανα των κοινοβουλευτικών αποφάσεων, ώστε, όπως είπε, «να κριθούμε και εκεί ενώπιον των πολιτών». Όπως είπε χαρακτηριστικά, «ο λαός ψήφισε αντιπροσώπους και όχι απεργούς». Στα 45 δισ. ευρώ οι υποσχέσεις Τσίπρα Ταυτόχρονα, στρεφόμενος εκ νέου προσωπικά στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τόνισε: «Είναι καιρός πια να ξεφύγετε από αυτή τη σκιά του παρελθόντος σας. Να εγκαταλείψετε την εμπρηστική ρητορική, τις έωλες υποσχέσεις που σε κάθε ομιλία σας βλέπω ότι ακατάσχετα αυξάνονται. Και επιτέλους να αντιληφθείτε εσείς και οι συνοδοιπόροι σας ότι είμαστε αντίπαλοι δεν είμαστε εχθροί. Η κοινωνία ζητά από εμάς θέσεις αντί για κραυγές. Η κοινωνία ζητά από εμάς κοστολογημένα προγράμματα και όχι ψεύτικες επιταγές». Νωρίτερα σε μια αποστροφή της ομιλίας του ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η κοστολόγηση των μέτρων που έχει εξαγγείλει ο κ. Τσίπρας θα επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό με το ποσό των 45 δισεκατομμυρίων ευρώ σε βάθος τετραετίας. Ειδήσεις σήμερα: Σεισμός στην Τουρκία: Ο δρόμος στην Αντιόχεια που γέμισε συντρίμμια – Δείτε βίντεο Survivor All Star: Ο Κώστας Παπαδόπουλος παμψηφεί ο 4ος του τάκου – Δείτε βίντεο Μέσα στην «κουλτούρα του αχαλίνωτου σεξ» στο ABC News: «Όλοι κοιμόντουσαν με όλους» Γρηγόρης Τζιοβάρας 08.02.2023, 07:16 BEST OF NETWORK 07.02.2023, 18:22 07.02.2023, 12:48 07.02.2023, 10:57 07.02.2023, 19:30 07.02.2023, 19:40 07.02.2023, 14:53

