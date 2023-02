Μητσοτάκης: Υποδέχτηκε τον Σταύρο Ανδρεάδη που πραγματοποιεί δωρεά για τη δημιουργία δάσους στη Θεσσαλονίκη Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο κ. Ανδρεάδης σημείωσαν πως η δημιουργία του δάσους θα συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος στην ευρύτερη δυτική Θεσσαλονίκη Τον επιχειρηματία Σταύρο Ανδρεάδη, ο οποίος πραγματοποιεί δωρεά για τη δημιουργία περιαστικού δάσους στη Θεσσαλονίκη, στον Δήμο Παύλου Μελά, υποδέχτηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το πρωί της Τετάρτης στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε τον κ. Ανδρεάδη για την πρωτοβουλία του, η οποία προβλέπει τη φύτευση 300.000 δέντρων σε έκταση 3.000 στρεμμάτων, τη διάνοιξη και συντήρηση δασικών δρόμων και μονοπατιών, την κατασκευή υποδομών για δασική αναψυχή και το πότισμα του δάσους, τη συντήρησή του για πέντε χρόνια καθώς και λοιπά συνοδά έργα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο κ. Ανδρεάδης σημείωσαν πως η δημιουργία του δάσους θα συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος στην ευρύτερη δυτική Θεσσαλονίκη, μία περιοχή που υστερεί σε «πνεύμονες» πρασίνου, προσφέροντας έναν νέο χώρο πρασίνου και δασικής αναψυχής που θα είναι προσβάσιμος σε όλους τους πολίτες. Η μελέτη για το έργο θα αξιολογηθεί από τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες. Με βάση το χρονοδιάγραμμα η δεντροφύτευση θα αρχίσει το φθινόπωρο του 2023 και οι εργασίες θα ολοκληρωθούν εντός διετίας. Στη συνάντηση έλαβαν μέρος ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος και ο Υφυπουργός αρμόδιος για Θέματα Προστασίας του Περιβάλλοντος, Γιώργος Αμυράς. Ειδήσεις σήμερα: Και δεύτερη ομάδα ΕΜΑΚ στην Τουρκία – Έλληνες έβγαλαν ζωντανό 15χρονο από τα συντρίμμια Φώτης Κρικζώνης: O θρυλικός μπάρμαν και το «αμίλητο νερό» που ενθουσίασε την Τζάκι Κένεντι Ανατριχιαστικό βίντεο: Σκύλος αλυχτούσε λίγο πριν τα 7,8R για να προειδοποιήσει τους ανθρώπους BEST OF NETWORK 08.02.2023, 12:30 08.02.2023, 09:20 07.02.2023, 10:57 08.02.2023, 10:15 08.02.2023, 10:14 06.02.2023, 14:00

