Μητσοτάκης: Φτωχά τα λόγια για να περιγράψουν τη συντριβή μου από την απώλεια του Μανούσου Βολουδάκη «Αφήνει ένα αποτύπωμα ποιότητας σε όλη τη διαδρομή του» έγραψε στο Facebook ο πρωθυπουργός Τη συντριβή του για τον θάνατο του βουλευτή Χανίων της ΝΔ Μανούσου Βολουδάκη σε ηλικία 57 ετών εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε ανάρτησή του στο Facebook ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για «καλό φίλο και συνεργάτη, αγαπημένο συμπατριώτη και πιστό συμμαχητή», και ανέφερε ότι «είναι φτωχά τα λόγια για να περιγράψουν τη συντριβή του» από την απώλειά του. «Ο Μανούσος αφήνει ένα αποτύπωμα ποιότητας σε όλη τη διαδρομή του. Ως βουλευτής, ως οικονομολόγος, ως Χανιώτης. Ενώ η δημόσια ζωή τού οφείλει πολλά, καθώς ως υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης πολέμησε γενναία τη γραφειοκρατία» έγραψε ο πρωθυπουργός. «Η κυβέρνηση και η παράταξη θρηνούν για τον τόσο πρόωρο χαμό του. Η σκέψη μας είναι, τώρα, στην οικογένειά του. Στην αγαπημένη του Σέβη και στα τρία τους παιδιά. Δάφνη, Σήφη και Γιώργο, να θυμάστε πάντα τον πατέρα σας. Και να είστε περήφανοι γι’ αυτόν» κατέληξε. Αναλυτικά η ανάρτηση του πρωθυπουργού Είναι φτωχά τα λόγια για να περιγράψουν τη συντριβή μου από την απώλεια του Μανούσου Βολουδάκη. Του καλού φίλου και συνεργάτη, αλλά και αγαπημένου συμπατριώτη και πιστού συμμαχητή μου στη Νέα Δημοκρατία. Ο Μανούσος αφήνει ένα αποτύπωμα ποιότητας σε όλη τη διαδρομή του. Ως βουλευτής, ως οικονομολόγος, ως Χανιώτης. Ενώ η δημόσια ζωή τού οφείλει πολλά, καθώς ως υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης πολέμησε γενναία τη γραφειοκρατία. Η κυβέρνηση και η παράταξη θρηνούν για τον τόσο πρόωρο χαμό του. Η σκέψη μας είναι, τώρα, στην οικογένειά του. Στην αγαπημένη του Σέβη και στα τρία τους παιδιά. Δάφνη, Σήφη και Γιώργο, να θυμάστε πάντα τον πατέρα σας. Και να είστε περήφανοι γι’ αυτόν. Ειδήσεις σήμερα: Τι είναι το φαινόμενο της «αρμονικής κατάρρευσης» που προκάλεσε την μεγάλη καταστροφή στην Τουρκία Πέθανε ο βουλευτής Χανίων της ΝΔ Μανούσος Βολουδάκης Η Aστυνομία «αγγίζει» τους ληστές της Rolex – Tα τρία λάθη που τους πρόδωσαν BEST OF NETWORK 08.02.2023, 13:00 08.02.2023, 09:20 07.02.2023, 10:57 08.02.2023, 15:49 08.02.2023, 15:48 06.02.2023, 14:00

