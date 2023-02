Μπακογιάννης για Χρυσή Αυγή: Ο κ. Τσίπρας δεν λέει αλήθεια, ο Δήμος Αθηναίων δεν δίνει άδειες «Στο ψέμα “Χρυσή Αυγή”, η Δημοκρατία χρειάζεται μόνο αλήθεια» δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων Ο δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, απαντώντας σε σχετική αναφορά που έκανε σήμερα στον Δήμο Αθηναίων, από το βήμα της Βουλής, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας για την πρόσφατη συγκέντρωση της Χρυσής Αυγής, τονίζει: «Ο Δήμος Αθηναίων δεν δίνει άδειες. Ο κ. Τσίπρας δεν λέει αλήθεια στο συγκεκριμένο θέμα. ΚΡΙΜΑ! Στο ψέμα “http://www.thetimes|-.gr/”Χρυσή Αυγή”http://www.thetimes|-.gr/”, η Δημοκρατία χρειάζεται μόνο αλήθεια». Υπενθυμίζεται ότι στις 28 Ιανουαρίου, όταν και προέκυψε το ζήτημα για τη συγκέντρωση της Χρυσής Αυγής στη Ρηγίλλης, ο Δήμος Αθηναίων «είχε καταστήσει αμέσως ξεκάθαρο ότι καμία άδεια δεν ζητήθηκε, καμία άδεια δεν δόθηκε και καμία άδεια δεν θα μπορούσε να δοθεί». Ο Αλέξης Τσίπρας, νωρίτερα, δήλωσε στη Βουλή: «Δύο χρόνια τώρα άφησε τους εγκληματίες νεοναζί ανενόχλητους να κάνουν πολιτικό αγώνα από τη φυλακή. Πείτε μου ποιος άλλος κρατούμενος φυλακισμένος έχει το δικαίωμα να στήνει και να προβάλει τηλεοπτικές εκπομπές στο διαδίκτυο; Ο Κασιδιάρης όμως είχε. Δεν το βλέπατε; Δεν το ξέρατε; Απλά δεν σας ενοχλούσε. Το Κόμμα που δημιούργησε έπαιρνε άδεια από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και τον Δήμο Αθηναίων να οργανώνει συγκεντρώσεις στο κέντρο της Αθήνας. Δεν το βλέπατε; Δεν το ξέρατε; Απλά δε σας ενοχλούσε. Δύο χρόνια σχεδόν από τη καταδίκη της Χρυσής Αυγής και δεν φέρατε καμία τροπολογία για συζητήσουμε και να ψηφίσουμε μαζί ώστε να αποκλείσουμε τους νεοναζί και τους νεοφασίστες από την επόμενη Βουλή». Ειδήσεις σήμερα: Σεισμός στην Τουρκία: Τι είναι το φαινόμενο της «αρμονικής κατάρρευσης» που προκάλεσε την μεγάλη καταστροφή Πέθανε ο βουλευτής Χανίων της ΝΔ Μανούσος Βολουδάκης Η Aστυνομία «αγγίζει» τους ληστές της Rolex – Tα τρία λάθη που τους πρόδωσαν BEST OF NETWORK 08.02.2023, 12:30 08.02.2023, 09:20 07.02.2023, 10:57 08.02.2023, 10:15 08.02.2023, 10:14 06.02.2023, 14:00

