Ξανθόπουλος (ΣΥΡΙΖΑ): «Διαχωρίζει» Χρυσή Αυγή και 17Ν – Αντιδράσεις από τη ΝΔ «Ο ΣΥΡΙΖΑ για άλλη μια φορά προσβάλλει τα αισθήματα του δημοκρατικού κόσμου», τονίζει η Νέα Δημοκρατία Την έντονη αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας προκάλεσαν οι δηλώσεις του τομεάρχη Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλου Ξανθόπουλου, ο οποίος κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ «διαχώρισε» τις εγκληματικές οργανώσεις «σε κακές και λιγότερο κακές», όπως αναφέρει ανακοίνωση της ΝΔ. Η Πειραιώς, στην ανακοίνωσή της, τονίζει πως «ο βουλευτής και Τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ξανθόπουλος, μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, ουσιαστικά διαφοροποίησε τις εγκληματικές οργανώσεις σε κακές και λιγότερο κακές, λέγοντας ούτε λίγο ούτε πολύ ότι ένα κόμμα της τρομοκρατικής οργάνωσης ’17Ν’ δεν θα ήταν εξίσου προβληματικό για τη Δημοκρατία μας με το κόμμα Κασιδιάρη, αν έμπαινε στα ψηφοδέλτια!». «Λες και οι δολοφονίες ανθρώπων μπορούν να δικαιολογούνται από το ιδεολογικό πρόσημο που βάζει ο δολοφόνος», προσθέτει ακόμη το κυβερνών κόμμα. Με τέτοιου είδους τοποθετήσεις, τις διαδηλώσεις υπέρ του Κουφοντίνα και δηλώσεις στελεχών του ότι η 17 Νοέμβρη είχε ιδεώδη υπέρ του ανθρώπου, ο ΣΥΡΙΖΑ για άλλη μια φορά προσβάλλει τα αισθήματα του δημοκρατικού κόσμου», σημειώνει η Νέα Δημοκρατία. «Και με τις κραυγές για αγριάδες και τις απειλές για τη ‘δεύτερη φορά που θα ‘ναι αλλιώς’, δείχνει ότι μένει προσκολλημένος σε εποχές που η ελληνική κοινωνία έχει αφήσει πίσω της», καταλήγει η Πειραιώς. Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Ξανθόπουλος, μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ αναφερόμενος στη νομοθετική ρύθμιση για το κόμμα Κασιδιάρη, ανέφερε πως σε αυτήν θα πρέπει να υπάρχει «σαφής αναφορά στον ναζιστικό ή ρατσιστικό χαρακτήρα του κόμματος». Όταν όμως ρωτήθηκε για το αν η «17 Νοέμβρη» κατεβάσει κόμμα, τι θα συμβεί, απάντησε πως «η “17Ν”, οποιαδήποτε ακροαριστερή οργάνωση, όσο απεχθής κι αν μας φαίνεται η πρακτική της, δεν έχει στον πυρήνα της τη ναζιστική ιδεολογία». Ειδήσεις σήμερα: Σεισμός στην Τουρκία: Τι είναι το φαινόμενο της «αρμονικής κατάρρευσης» που προκάλεσε την μεγάλη καταστροφή Πέθανε ο βουλευτής Χανίων της ΝΔ Μανούσος Βολουδάκης Η Aστυνομία «αγγίζει» τους ληστές της Rolex – Tα τρία λάθη που τους πρόδωσαν BEST OF NETWORK 08.02.2023, 17:51 08.02.2023, 11:57 07.02.2023, 10:57 08.02.2023, 15:49 08.02.2023, 15:48 08.02.2023, 16:57

