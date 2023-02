Οικονόμου: Αναβάθμιση του Ινστιτούτου Παστέρ με 25 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης Συνεχίζουμε στοχευμένα να προωθούμε την έρευνα και την καινοτομία, αναφέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στην απόφαση διάθεσης σημαντικών πόρων για την αναβάθμιση και επέκταση των υποδομών του Ινστιτούτου Παστέρ αναφέρεται με ανάρτησή του στο twitter ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου. «Με σχέδιο προχωράμε στην αναβάθμιση και επέκταση των υποδομών του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ (ΕΙΠ), με προϋπολογισμό 25.195.647,36 ευρώ, από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης», αναφέρει στην ανάρτησή του. Και ο κ. Οικονόμου επισημαίνει: «Συνεχίζουμε στοχευμένα να προωθούμε την έρευνα και την καινοτομία». #Με_σχέδιο προχωράμε στην αναβάθμιση και επέκταση των υποδομών του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ (ΕΙΠ), με προϋπολογισμό 25.195.647,36 ευρώ, από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Συνεχίζουμε στοχευμένα να προωθούμε την έρευνα και την καινοτομία. @AdonisGeorgiadi @ChristosDimas_— Γιάννης Οικονόμου (@joikonomou) February 8, 2023 Ειδήσεις σήμερα: Και δεύτερη ομάδα ΕΜΑΚ στην Τουρκία – Έλληνες έβγαλαν ζωντανό 15χρονο από τα συντρίμμια Φώτης Κρικζώνης: O θρυλικός μπάρμαν και το «αμίλητο νερό» που ενθουσίασε την Τζάκι Κένεντι Ανατριχιαστικό βίντεο: Σκύλος αλυχτούσε λίγο πριν τα 7,8R για να προειδοποιήσει τους ανθρώπους BEST OF NETWORK 08.02.2023, 09:30 08.02.2023, 09:20 07.02.2023, 10:57 07.02.2023, 19:30 07.02.2023, 19:40 06.02.2023, 14:00

