Οικονόμου για το «παρών» ΣΥΡΙΖΑ στη Χρυσή Αυγή: Ο κ. Τσίπρας είναι κατά συρροήν απών από τις μεγάλες προκλήσεις «Η υπευθυνότητα του καθενός μετριέται στις πράξεις» τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος «Ο κ. Τσίπρας είναι κατά συρροήν απών από τις μεγάλες προκλήσεις. Την ώρα αυτή -που η θεσμική και ιστορική ευθύνη επιβάλλει αρραγές μέτωπο για τη ριζική αντιμετώπιση των εγκληματικών οργανώσεων που εμφανίζονται σαν κόμματα- συνεχίζει να κρύβεται πίσω από προσχήματα, ανιστόρητους ισχυρισμούς και δικολαβικά τερτίπια, ώστε να δικαιολογήσει ότι αποτελεί και πάλι εξαίρεση», σχολιάζει σε δήλωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου. Και επισημαίνει: «Αλλά αυτοί που δεν έβρισκαν τάχα αίθουσα για να δικάσουν την Χρυσή Αυγή, που έλεγαν υπαινικτικά ότι “Στη Βουλή δεν υπάρχουν ευπρόσδεκτες και μη ευπρόσδεκτες ψήφοι” προκειμένου να αλλάξουν τον εκλογικό νόμο, που εφαρμόζουν κατά λέξη το εγχειρίδιο του τραμπισμού για να προκαλέσουν κοινοβουλευτική και γενικότερη πολιτική αρρυθμία, ούτε μπορούν να παριστάνουν τους τιμητές στη Νέα Δημοκρατία, η οποία θαρραλέα ξεσκέπασε και οδήγησε στο εδώλιο τη Χρυσή Αυγή και μάχεται έμπρακτα, από συστάσεώς της, κάθε έκφανση της ακροδεξιάς, ούτε να νομίζουν ότι θα δραπετεύσουν χωρίς να πάρουν καθαρή θέση λειτουργώντας πάλι πονηρά». Και ο κ. Οικονόμου καταλήγει στη δήλωσή του: «Η υπευθυνότητα του καθενός μετριέται στις πράξεις, για αυτό και η Ιστορία στους απόντες επιφυλάσσει περιφρόνηση και κατάκριση». Ειδήσεις σήμερα: Πέτρος Φιλιππίδης: Ένοχος για δύο απόπειρες, αθώος για τον βιασμό Σεισμός στην Τουρκία: Οργή κατά Ερντογάν – «Ήταν απροετοίμαστος» τον κατηγορεί η αντιπολίτευση Μανούσος Βολουδάκης: Όταν μίλησε για τον καρκίνο δύο μήνες πριν τον θάνατό του – «Πολλαπλό σοκ» BEST OF NETWORK 08.02.2023, 17:51 08.02.2023, 11:57 07.02.2023, 10:57 08.02.2023, 15:49 08.02.2023, 15:48 08.02.2023, 16:57

