Οικονόμου: Δεν υπάρχει σκέψη ή πρόθεση για συμμετοχή του Καρατζαφέρη στα ψηφοδέλτια της ΝΔ Το σύνολο της Κ.Ο. της ΝΔ «θα είναι εκ νέου υποψήφιοι στις λίστες» είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ενημέρωση της Τρίτης Δημοσιεύματα και αναφορές που έκαναν λόγο για συμμετοχή του πρώην προέδρου του ΛΑΟΣ, Γιώργου Καρατζαφέρη, στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, στις επερχόμενες εκλογές, διέψευσε σήμερα Τρίτη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. «Δεν υπάρχει τέτοιου είδους σκέψη ή πρόθεση», απάντησε ο κ. Οικονόμου σε σχετικό ερώτημα. Σε ερώτηση για το αν θα είναι υποψήφιος ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, ο Γιάννης Οικονόμου τόνισε ότι αυτό είναι ένα προσωπικό του ζήτημα και θα συζητηθεί ανάμεσα στον ίδιο και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ακόμα, όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, το σύνολο της Κ.Ο. της ΝΔ «θα είναι εκ νέου υποψήφιοι στις λίστες. Παράλληλα, έχουν ανακοινωθεί κάποιοι υποψήφιοι και, όσο πλησιάζουμε στις εκλογικές διαδικασίες, θα ανακοινώνονται τα ονόματα των υποψηφίων σε όλη τη χώρα. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον πολλών ανθρώπων να συμμετάσχουν στα ψηφοδέλτια».

