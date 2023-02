Πέθανε ο βουλευτής Χανίων της ΝΔ Μανούσος Βολουδάκης Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών μετά από σύντομη μάχη με τον καρκίνο – Ήταν πατέρας τριών παιδιών – Ενός λεπτού σιγή στη Βουλή Θλίψη σκόρπισε η ξαφνική είδηση του θανάτου του βουλευτή Χανίων της Νέας Δημοκρατίας Μανούσου Βολουδάκη σε ηλικία 57 ετών. Ο Μανούσος Βολουδάκης είχε διαγνωστεί με καρκίνο στον πνεύμονα. Ο βουλευτής Χανίων γεννήθηκε στην Αθήνα στις 16 Δεκεμβρίου 1966. Ήταν παντρεμένος με τη δικηγόρο Σέβη Αμανατίδου και ήταν πατέρας τριών παιδιών, του Γιώργου, του Σήφη, και της Δάφνης. Σπούδασε στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών και κατείχε μεταπτυχιακό τίτλο (Master’s) στην Πολιτική Οικονομία από το Πανεπιστήμιο του Έσσεξ της Αγγλίας. Εργάστηκε ως Οικονομολόγος. Ο Μανούσος Βολουδάκης στην Ολομέλεια της Βουλής για τον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2023 Η ενασχόληση με την πολιτική Εκλέχθηκε πρώτη φορά βουλευτής Χανίων με τη ΝΔ το 2007. Επανεξελέγη στις διπλές εκλογές του 2012, καθώς και τον Ιούλιο του 2019. Στην τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο (ΙΗ΄) συμμετέχει στις εξής επιτροπές της Βουλής: στην Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, στην Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, στην ειδική Διαρκή Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, στην ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς και στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος. Διετέλεσε Γενικός Γραμματέας Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης την περίοδο 2005- 2006. Τον Ιανουάριο του 2010 ανέλαβε τη θέση του Γραμματέα Νέων Τεχνολογιών, Έρευνας και Καινοτομίας της Ν.Δ., από την οποία παραιτήθηκε το Δεκέμβριο του 2011 για να συμμετάσχει στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Από τον Ιούνιο του 2012 είναι Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Τον Οκτώβριο του 2015 ως τον Ιουνίου του 2019, εργάσθηκε ξανά στον ιδιωτικό τομέα, αναλαμβάνοντας τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας International Trade S.A., του Ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ, με έδρα τις Βρυξέλλες και τον Ιούλιο του 2019 επανεκλέχθηκε βουλευτής Χανίων. Η ανακοίνωση από τον πρόεδρο της Βουλή Σε έναν συγκινητικό λόγο, ο πρόεδρος της Βουλής, Κωνσταντίνος Τασούλας, έκανε λόγο για έναν εξαιρετικό συνάδελφο και φίλο που «έφυγε» από τη ζωή σκορπώντας θλίψη. Μίλησε με συγκίνηση για τον ίδιο και την οικογένεια του. Αλλά και για τη σκληρή «μάχη» που έδωσε με την ασθένεια που αντιμετώπιζε όλο αυτό το διάστημα. Ο κ. Τασούλας, ανέφερε ακόμα, ότι πριν από λίγες μέρες βρέθηκε στη Βουλή και «ξεγέλασε» τους συναδέλφους του ότι κερδίζει το «θηρίο». Ωστόσο, η πραγματικότητα ήταν διαφορετική. Ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας ξεκίνησε την ομιλίας του δίνοντας τα συλλυπητήρια εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής του Ομάδας προς τη Νέα Δημοκρατία για τον θάνατο του Μανούσου Βολουδάκη. Οι βουλευτές τήρησαν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του.Συγκλονισμένος για την απώλεια του βουλευτή Χανίων δήλωσε ο Μιχάλης Κατρίνης εκ μέρους της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ ενώ με εμφανή συγκίνηση τοποθετήθηκε στην Ολομέλεια και ο βουλευτής της ΝΔ Σπήλιος Λιβανός.Πρώτος επιλαχόν για την βουλευτική έδρα στα Χανιά είναι ο Δημήτρης Φραγκάκης. Ειδήσεις σήμερα: Και δεύτερη ομάδα ΕΜΑΚ στην Τουρκία – Έλληνες έβγαλαν ζωντανό 15χρονο από τα συντρίμμια Φώτης Κρικζώνης: O θρυλικός μπάρμαν και το «αμίλητο νερό» που ενθουσίασε την Τζάκι Κένεντι Ανατριχιαστικό βίντεο: Σκύλος αλυχτούσε λίγο πριν τα 7,8R για να προειδοποιήσει τους ανθρώπους BEST OF NETWORK 08.02.2023, 12:30 08.02.2023, 09:20 07.02.2023, 10:57 08.02.2023, 10:15 08.02.2023, 10:14 06.02.2023, 14:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )