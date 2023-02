ΡΟΛΟΠΑΚ: Από το 2012 η θέση μας στη ΜΙG, γιατί πουλήσαμε

«Κρίναμε πως η επένδυσή μας απέδωσε τα δέοντα, με αποτέλεσμα να αποφασίσουμε την απόσυρσή μας από την εν λόγω επένδυση», αυτό αναφέρει η εταιρεία Ρολοπακ Α.Β.Ε.Ε., που τις τελεταίες ημέρες βρέθηκε και αυτή στο επίκεντρο των εξελίξεων γύρω από τη MIG αναφορικά με την απόφασή της να παραχωρήσει το ποσοστό της στην Τράπεζα Πειραιώς.

Η εταιρεία στην ανακοίνωσή που υπογράφει ο πρόεδρος & διευθύνων σύμβουλος Γαβριήλ Τρίχος σημειώνει πως η τοποθέτησή της στην μετοχική σύνθεση της εταιρείας Marfin Investment Group χτίστηκε σταδιακά από το 2012 μέχρι και πρόσφατα, για λόγους αμιγώς επενδυτικούς. Εξετάζοντας τα δεδομένα, όπως διαμορφώθηκαν τις τελευταίες ημέρες στην αγορά, έκρινε πως η επένδυσή της απέδωσε τα δέοντα

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση αναφέρει:

«Η Εταιρεία μας, Βιομηχανία Πλαστικών Ρολοπακ Α.Β.Ε.Ε., με έδρα τις Αχαρνές Αττικής, με μακροχρόνια παρουσία στον χώρο των πλαστικών σάκων απορριμμάτων, συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες αλυσίδες λιανικής και χονδρικής πώλησης της επικράτειας,καθώς παράγει για λογαριασμό της το άκρως επιτυχημένο Brand EL-EF, όπως επίσης και πλήθος προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, για λογαριασμό συνεργαζόμενων Super Market. Πέραν της βασικής μας δραστηριότητας – όπως περιγράφεται παραπάνω -, μέσω του δικτύου συνδεδεμένων εταιρειών μας (Ro Estate One, Ro Estate Two, Ro Estate Three), δραστηριοποιούμαστε ενεργά, όλα αυτά τα χρόνια με την αγορά Real Estate και επενδυτικών χρηματοοικονομικών προϊόντων.

Με αυτά τα δεδομένα,θέλουμε να διευκρινίσουμε πως η τοποθέτησή μας στην μετοχική σύνθεση της εταιρείας Marfin Investment Group χτίστηκε σταδιακά από το 2012 μέχρι και πρόσφατα, για λόγους αμιγώς επενδυτικούς. Προς αποφυγήν λοιπών σεναρίων και παραπλανητικών πληροφοριών που κυκλοφορούν στα μέσα τις τελευταίες ώρες, τα οποία δε συμβάλουν στη σωστή πληροφόρηση των επενδυτών, διευκρινίζουμε το εξής: Εξετάζοντας τα δεδομένα, όπως διαμορφώθηκαν τις τελευταίες ημέρες στην αγορά, κρίναμε πως η επένδυσή μας απέδωσε τα δέοντα, με αποτέλεσμα να αποφασίσαμε την απόσυρσή μας από την εν λόγω επένδυση».

