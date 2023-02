Σήμερα ψηφίζει η Βουλή για το «μπλόκο» Κασιδιάρη – Τι θα κάνουν τα κόμματα Στόχος της κυβέρνησης η μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση Χρήστος Μπόκας 08.02.2023, 07:04 Στην τελική κοινοβουλευτική ευθεία μπαίνει η κυβερνητική τροπολογία που στοχεύει να θέσει θεσμικό ανάχωμα στο κόμμα του καταδικασμένου για διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση Ηλία Κασιδιάρη καθώς σήμερα τα κοινοβουλευτικά κόμματα, στο σύνολό τους, καλούνται να σταθμίσουν με την ψήφο τους εάν θα εκπεμφθεί ηχηρό μήνυμα περιφρούρησης της Βουλής και της Δημοκρατίας ή αν θα επικρατήσουν άλλες σκοπιμότητες προεκλογικής περιόδου. Πρέπει δε να σημειωθεί ότι μετά και την έκθεση της επιστημονικής υπηρεσίας του κοινοβουλίου η οποία δεν εντοπίζει συνταγματικές παραβάσεις, ενδεχόμενη άρνηση κομμάτων να στηρίξουν την ρύθμιση θα έχει καθαρά πολιτικό χαρακτήρα. Πάντως, η προκαταρκτική συζήτηση που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης στην κοινοβουλευτική επιτροπή αποσαφήνισε τις πιθανές οδούς σύγκλισης κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης. Παράλληλα όμως επιβεβαίωσε πως το χάσμα προκειμένου ο ΣΥΡΙΖΑ να υπερψηφίσει την τροπολογία παραμένει μεγάλο. Φαίνεται μάλιστα ότι το χάσμα αυτό δεν σχετίζεται αποκλειστικά με το περιεχόμενο της προτεινόμενης κυβερνητικής ρύθμισης αλλά κυρίως με το πρόσφατο πολιτικό και επικοινωνιακό πρόταγμα που έχει υιοθετήσει η ηγεσία του κόμματος. Ως γνωστόν ο Αλέξης Τσίπρας έχει δηλώσει ότι οι βουλευτές του θα απέχουν από όλες τις κοινοβουλευτικές ψηφοφορίες εως τις εκλογές ως μια συμβολική κίνηση ανένδοτου αγώνα προκειμένου να δείξει – όπως υποστηρίζει – ότι δεν νομιμοποιεί την κυβέρνηση. Παρά το γεγονός ότι ο ίδιος έχει εξαιρέσει από τον ιδιότυπο κοινοβουλευτικό ακτιβισμό την ψήφιση της τροπολογίας Κασιδιάρη, πολλοί στον ΣΥΡΙΖΑ εκφράζουν την άποψη πως ενδεχόμενη υπερψήφισή της θα θολώσει την επιθετική αντιπολιτευτική γραμμή που παραπέμπει στο «ΟΧΙ σε όλα» του 2012-14. Παρά ταύτα, η κυβέρνηση εμφανίζεται διατεθειμένη να εξαντλήσει κάθε περιθώριο προκειμένου να εξασφαλιστεί ευρύτατη συναίνεση για την στήριξη της ρύθμισης. Είναι ενδεικτικό πως ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε χθες στην Ολομέλεια ότι θα ενσωματωθούν βελτιωτικές προτάσεις που θα καταθέσουν τα άλλα κόμματα καθώς «Η ψήφιση αυτής της διάταξης συνιστά δημοκρατικό καθήκον κάθε πτέρυγας. Η καθολική αποδοχή της διάταξης θα έστελνε ηχηρό μήνυμα σε όλους τους πολίτες ότι σε τέτοια θέματα δεν χωρούν αντιπαραθέσεις. Όλοι έχουμε τις διαφωνίες μας αλλά τις εκφράζουμε με επιχειρήματα και διάλογο, όχι με μαχαίρια». Στο ίδιο μήκος και ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης που εισηγείται εκ μέρους της κυβέρνησης την τροπολογία εμφανίζεται πρόθυμος να προχωρήσει σήμερα σε συγκεκριμένες νομοτεχνικές βελτιώσεις. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες ενδέχεται να ενσωματώσει στην ρύθμιση πρόταση του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Τζανακόπουλου που στοχεύει σε περαιτέρω διασφάλιση ότι η τροπολογία δεν θα στραφεί μελλοντικά κατά άλλου κόμματος. Συγκεκριμένα, ο υπουργός προσανατολίζεται να τροποποιήσει την περίπτωση γ ώστε για την αξιολόγηση της συνδρομής της προϋπόθεσης του άρθρου 29 του Συντάγματος – το οποίο αναφέρει ότι η οργάνωση και η δράση του κόμματος πρέπει να εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος – να λαμβάνεται υπ όψιν η καταδίκη σε οποιοδήποτε βαθμό υποψηφίων βουλευτών, ή ιδρυτικών μελών, ή διατελεσάντων προέδρων ειδικά των αδικημάτων των άρθρων 187 και 187Α του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση, τρομοκρατία). Εφόσον τελικά επιβεβαιωθούν οι σχετικές πληροφορίες και ο υπουργός υιοθετήσει την συγκεκριμένη προσθήκη και σε συνδυασμό με την έκθεση του επιστημονικού συμβουλίου της Βουλής που έκρινε συνταγματική την τροπολογία, τότε τα περιθώρια ελιγμών για τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα στενέψουν αρκετά. Βέβαια πρέπει να σημειωθεί ότι ο κ. Τζανακόπουλος εξήγησε κατά την χθεσινή συνεδρίαση πως η κυβέρνηση πρέπει να «αφήσει στην άκρη» την νομοθετική προσπάθεια ερμηνείας του άρθρου 29 του Συντάγματος και να υιοθετήσει «την λεγόμενη πρόταση Κοντιάδη – Αλιβιζάτου όπου σαφέστατα λέει πως αν ένα κόμμα επιλέξει να καταθέσει ψηφοδέλτιο στο οποίο υπάρχει υποψήφιος που έχει καταδικαστεί για αδικήματα 187 και 187Α τότε είτε ο υποψήφιος να απαγορευτεί να κατέβει στις εκλογές ή ο Αρειος Πάγος να απαγορεύσει την κατάρτιση συνδυασμού. Αυτή είναι νομική συνταγματική λύση που είναι σε άμεση συνάρτηση με την προηγούμενη ρύθμιση. Αν επιλεγεί τέτοια λύση εμείς είμαστε σε διάθεση να την συζητήσουμε. Αν όμως επιλέξετε την λύση του άρθρου 29 του Συντάγματος εμείς δεν μπορούμε να ψηφίσουμε αυτή τη τροπολογία». Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ ο κ. Απόστολος Πάνας είπε πως η κατατεθείσα κυβερνητική τροπολογία έχει υιοθετήσει πολλές από τις προτάσεις της Χαριλάου Τρικούπη και ως εκ τούτου «είναι βελτιωμένη» ενώ έδειξε πως το κόμμα του προσανατολίζεται να ψηφίσει θετικά. Στάση σιγής διατηρεί η Ελληνική Λύση με τα στελέχη της να δηλώνουν ότι οι τελικές αποφάσεις θα καθοριστούν μετά τις παρατηρήσεις του επιστημονικού συμβουλίου της Βουλής. Βέβαια, ορισμένοι εκτιμούν ότι η τελική στάση του κόμματος δεν θα εξαρτηθεί από την θεσμική αρτιότητα της ρύθμισης αλλά από το αν ευνοείται εκλογικά η Ελληνική Λύση από την διάλυση του μορφώματος του Ηλία Κασιδιάρη. Τέλος, το ΚΚΕ και το ΜεΡΑ25 έχουν δηλώσει ότι θα καταψηφίσουν την τροπολογία. «Σκόπιμα υπάρχουν γενικόλογες διατυπώσεις στην τροπολογία. Εισάγονται επικίνδυνες γενικεύσεις σε καταδίκες και αδικήματα. Κάτω από την στέγη τέτοιας μορφής διατυπώσεων μπορούν να στεγαστούν θεωρίες 2 άκρων που οδηγούν στην εξίσωση φασισμού με ριζοσπαστική – κομμουνιστική δράση» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Δελλής του ΚΚΕ. Ειδήσεις σήμερα: Σεισμός στην Τουρκία: Ο δρόμος στην Αντιόχεια που γέμισε συντρίμμια – Δείτε βίντεο Survivor All Star: Ο Κώστας Παπαδόπουλος παμψηφεί ο 4ος του τάκου – Δείτε βίντεο Μέσα στην «κουλτούρα του αχαλίνωτου σεξ» στο ABC News: «Όλοι κοιμόντουσαν με όλους» Χρήστος Μπόκας 08.02.2023, 07:04 BEST OF NETWORK 07.02.2023, 18:22 07.02.2023, 12:48 07.02.2023, 10:57 07.02.2023, 19:30 07.02.2023, 19:40 07.02.2023, 14:53

