Σεισμός στην Τουρκία – Δένδιας: Ο ανθρώπινος πόνος δεν έχει σύνορα, δεν αντιμετωπίζει κυρώσεις «Είμαστε γείτονες, έχουμε παρελθόν, θα έχουμε και μέλλον» δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών για την Τουρκία Εκτός από την Τουρκία, στην οποία η Ελλάδα έχει εκφράσει τη θλίψη της και έχει προσφέρει βοήθεια, ο σεισμός έχει πλήξει και τη Συρία, την οποία ανεξαρτήτως κυρώσεων κατά του καθεστώτος, η Ελλάδα προσπαθεί να βοηθήσει, τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε δηλώσεις του κατά την έναρξη της επίσκεψής του στην Αργεντινή. «Κατ’ αρχάς, όσον αφορά την Τουρκία, θα συνεχίσουμε να βοηθάμε με όποιον τρόπο μπορούμε. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, ο σεισμός δεν περιορίστηκε στην Τουρκία, έχει επηρεαστεί, έχει χτυπηθεί και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της Συρίας. Ανεξάρτητα από την πολιτική των κυρώσεων κατά του συριακού καθεστώτος, εμείς από την αρχή προσπαθούμε να βοηθήσουμε με όποιον τρόπο μπορούμε. Έχουμε έρθει σε επαφή με το Πατριαρχείο Αντιοχείας, έχουμε έρθει σε επαφή με τα Ηνωμένα Έθνη. Ο ανθρώπινος πόνος δεν έχει σύνορα, δεν αντιμετωπίζει κυρώσεις. Η ελληνική κυβέρνηση θα κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει όπου μπορεί, βεβαίως, και στη Συρία» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Νίκος Δένδιας. Ερωτηθείς αν το κύμα αλληλεγγύης που έχει δημιουργηθεί μετά την τραγωδία με τον σεισμό στην Τουρκία και τη Συρία μπορεί να δημιουργήσει προϋποθέσεις για τη βελτίωση του κλίματος στα ελληνοτουρκικά, ο υπουργός Εξωτερικών απάντησε πως κατ’ αρχάς, η ελληνική κυβέρνηση έχει εκφράσει τη βαθύτατη θλίψη της, σε κάθε επίπεδο στην Τουρκία, για τις συνέπειες του καταστροφικού σεισμού στις οικογένειες των θυμάτων και έχει προσφέρει όποια βοήθεια μπορούμε και θα συνεχίσουμε να την προσφέρουμε. «Αυτό το αμοιβαίο κύμα δε αλληλοκατανόησης, σημαίνει κάτι πολύ βασικό: ότι οι δύο κοινωνίες, η ελληνική και η τουρκική κοινωνία, είναι πολύ κοντά, ψυχολογικά πολύ κοντά. Είμαστε γείτονες, έχουμε παρελθόν, θα έχουμε και μέλλον. Νομίζω, λοιπόν, ότι αυτό που αναδεικνύεται είναι ότι τα αισθήματα μεταξύ των ανθρώπων πολλές φορές είναι διαφορετικά από αυτά τα οποία διατυπώνουν οι ηγεσίες τους» υπογράμμισε. BEST OF NETWORK 08.02.2023, 17:51 08.02.2023, 16:52 07.02.2023, 10:57 08.02.2023, 15:49 08.02.2023, 15:48 08.02.2023, 16:57

