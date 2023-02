ΣΥΡΙΖΑ: Δεν απαντά η κυβέρνηση για την εμπλοκή μαφιόζων σε αποφάσεις της ΕΥΠ

«Αφωνία για την εμπλοκή μαφιόζων σε αποφάσεις της ΕΥΠ» καταλογίζει ο ΣΥΡΙΖΑ σε Κυριάκο Μητσοτάκη και Τάκη Θεοδωρικάκο. «Περιμένουμε απαντήσεις» αναφέρει η αξιωματική αντιπολίτευση, σχολιάζοντας πως «ο κ. Μητσοτάκης εκλέχθηκε με σημαία του ασφάλεια των πολιτών». Αναλυτικά, η ανακοίνωση: Έχουν περάσει πάνω από 24 ώρες από τις συνταρακτικές αποκαλύψεις του Τύπου για την εμπλοκή μαφιόζων στις έρευνες της ΕΥΠ και στις μεταθέσεις αστυνομικών και από την κυβέρνηση Μητσοτάκη υπάρχει η απόλυτη σιωπή. Πού είναι ο λαλίστατος υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Θεοδωρικάκος; Δεν έχει να πει κάτι που άνθρωποι του περιβάλλοντος του φέρεται να εμπλέκονται σε ευνοϊκές για τη μαφία μεταθέσεις στην αστυνομία; Έχει την παραμικρή ευθιξία να παραιτηθεί; Πού είναι ο λαλίστατος κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Οικονόμου; Δεν θα βγει να υπερασπιστεί τον κ. Μητσοτάκη, που ως πολιτικός προϊστάμενος της ΕΥΠ ισχυρίζεται ότι δεν ήξερε τίποτα για τις υποκλοπές, αλλά οι μαφιόζοι φαίνεται να μάθαιναν τα πάντα; Η σιωπή τους ισοδυναμεί με επιβεβαίωση της φράσης του Αλέξη Τσίπρα: “Επί ΣΥΡΙΖΑ η ΕΥΠ κυνηγούσε την Greek Mafia, επί ΝΔ η ΕΥΠ διοικείται από την Greek Mafia”. Ο κ. Μητσοτάκης εκλέχθηκε με σημαία του ασφάλεια των πολιτών. Τελικά οι μόνοι που αισθάνονται “ασφαλείς” επί Μητσοτάκη είναι οι μαφιόζοι και οι επίορκοι. Ειδήσεις σήμερα: Ο dj «μου έριξε μπουνιά στο σαγόνι και δάγκωσε το αυτί του συντρόφου μου», λέει το μοντέλο Πανικός και ουρλιαχτά σε live μετάδοση την ώρα του μετασεισμού των 7,7 Ρίχτερ στην Τουρκία – Δείτε συγκλονιστικά βίντεο Νέο έκτακτο από την ΕΜΥ – Χιόνια το βράδυ ακόμα και σε χαμηλό υψόμετρο στην Αττική Κλείσιμο

