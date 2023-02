ΣΥΡΙΖΑ: H αγωνία για τους κεντρώους ψηφοφόρους και το νέο άνοιγμα στη μεσαία τάξη Η στρατηγική της Κουμουνδούρου προς την τελική ευθεία για τις εκλογές είναι να απευθυνθεί με νέα ρητορική και κυρίως με συγκεκριμένες προτάσεις που να εκφράζουν τη μεσαία τάξη Την προσοχή του στον μεσαίο, κοινωνικά και πολιτικά, χώρο στρέφει ο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς οι απώλειες που είχε στις εκλογές του 2019, σε αυτό το πεδίο δεν φαίνεται να έχουν ανακτηθεί, κάτι που θεωρείται από την Κουμουνδούρου ως αχίλλειος πτέρνα στο δρόμο προς τις κάλπες της άνοιξης. Το νέο σποτάκι της Κουμουνδούρου για τους ελεύθερους επαγγελματίες με πρωταγωνιστή τον Νάσο Ηλιόπουλο, αλλά και η δημοσιοποίηση θέσεων για τη ρύθμιση χρεών και τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αποσκοπούν στην ανάκτηση του χαμένου εδάφους στη μεσαία τάξη. Οι επιτελείς του ΣΥΡΙΖΑ θεωρούν το έλλειμμα σε αυτά τα κοινωνικά στρώματα ως μία από τις δύο σοβαρές αδυναμίες του κόμματος – η άλλη είναι η χαμηλή αποδοχή στους συνταξιούχους. Τουναντίον η επιρροή στους νεώτερους ψηφοφόρους εκτιμάται ως το δυνατό σημείο του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα προσωπικά. Μόνο που αυτό δεν είναι αρκετό για να διεκδικήσει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης την πρωτιά στις εκλογές. Υπό αυτή την έννοια κρίνεται σκόπιμο από την ηγεσία του, να μην αναλωθεί μονοδιάστατα ο ΣΥΡΙΖΑ στα θέματα των υποκλοπών και της Δημοκρατίας, αλλά να διατυπώσει και να παρουσιάσει συγκεκριμένες πολιτικές για την οικονομία και τα ευάλωτα στρώματα από πτυχές της κρίσης. Η στρατηγική της Κουμουνδούρου προς την τελική ευθεία για τις εκλογές είναι να απευθυνθεί με νέα ρητορική και κυρίως με συγκεκριμένες προτάσεις που να εκφράζουν τη μεσαία τάξη. Μάλιστα γίνεται κι ένας ιδιότυπος «αγώνας δρόμου», προκειμένου ο ΣΥΡΙΖΑ να «προλάβει» τυχόν νέες κυβερνητικές παρεμβάσεις προς όφελος αυτών των στρωμάτων. Έτσι ώστε να καταγραφεί ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης πίεσε την κυβέρνηση για λύσεις στα προβλήματα. Προτάσεις όπως αυτές που παρουσιάζει ως «προγραμματικές δεσμεύσεις», ο ΣΥΡΙΖΑ και αφορούν στη θέσπιση 120 δόσεων και διαγραφή μέρους των οφειλών για τη ρύθμιση χρεών, η αύξηση του αφορολόγητου ορίου στα 10.000 ευρώ για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, ή ο ακατάσχετος επαγγελματικός λογαριασμός και η ενίσχυση ρευστότητας για πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι ενδεικτικές των διαθέσεων της Κουμουνδούρου για να πείσει τους ψηφοφόρους ότι τουλάχιστον στα θέματα αυτά «η δεύτερη φορά Αριστερά θα είναι αλλιώς». Ειδήσεις σήμερα: Και δεύτερη ομάδα ΕΜΑΚ στην Τουρκία – Έλληνες έβγαλαν ζωντανό 15χρονο από τα συντρίμμια Φώτης Κρικζώνης: O θρυλικός μπάρμαν και το «αμίλητο νερό» που ενθουσίασε την Τζάκι Κένεντι Ανατριχιαστικό βίντεο: Σκύλος αλυχτούσε λίγο πριν τα 7,8R για να προειδοποιήσει τους ανθρώπους BEST OF NETWORK 07.02.2023, 18:22 07.02.2023, 12:48 07.02.2023, 10:57 07.02.2023, 19:30 07.02.2023, 19:40 06.02.2023, 14:00

