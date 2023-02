Τσίπρας: Οι εργαζόμενοι στον χώρο του Πολιτισμού δεν είναι αναλώσιμοι «Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη στοχοποιεί τους ανθρώπους του Πολιτισμού γιατί δεν μπορεί να τους ελέγξει», επισημαίνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη βάζει στο στόχαστρο τους ανθρώπους του Πολιτισμού γιατί τους φοβάται, όπως ό,τι δεν μπορεί να ελέγξει» αναφέρει, σε ανάρτησή του, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. Αναλυτικά, η ανάρτηση: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη βάζει στο στόχαστρο τους ανθρώπους του Πολιτισμού γιατί τους φοβάται, όπως ό,τι δεν μπορεί να ελέγξει. Η πρωτοφανής μεταπολιτευτικά απόφαση των καθηγητών του Εθνικού Θεάτρου να παραιτηθούν είναι μία κίνηση υψηλού συμβολισμού για τις δίκαιες και αυτονόητες διεκδικήσεις τους, για τους αγώνες χιλιάδων καλλιτεχνών σε όλη την Ελλάδα. Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη στοχοποιεί τους ανθρώπους του Πολιτισμού γιατί δεν μπορεί να τους ελέγξει. Δεν έκρυψε τις προθέσεις της εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια, αντιμετωπίζοντάς τους ως ένα «αόρατο» κομμάτι της κοινωνίας. Από τον ξυλοδαρμό του σκηνοθέτη Ινδαρέ, το αίσχος του σκανδάλου Λιγνάδη, την αποψίλωση των αρχαίων στο σταθμό Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη και το τσιμέντωμα της Ακρόπολης, μέχρι την υποβάθμιση και εξίσωση σήμερα των πτυχίων των καλλιτεχνών με απολυτήρια Λυκείου. Καλούμε την απερχόμενη κυβέρνηση να αποσύρει άμεσα από το Προεδρικό Διάταγμα τις καλλιτεχνικές ειδικότητες και να αναγνωρίσει τα εργασιακά δικαιώματά τους ως Τ.Ε..Οι εργαζόμενοι στον χώρο του Πολιτισμού δεν είναι αναλώσιμοι. Ο Πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Ειδήσεις σήμερα: Και δεύτερη ομάδα ΕΜΑΚ στην Τουρκία – Έλληνες έβγαλαν ζωντανό 15χρονο από τα συντρίμμια Φώτης Κρικζώνης: O θρυλικός μπάρμαν και το «αμίλητο νερό» που ενθουσίασε την Τζάκι Κένεντι Ανατριχιαστικό βίντεο: Σκύλος αλυχτούσε λίγο πριν τα 7,8R για να προειδοποιήσει τους ανθρώπους BEST OF NETWORK 08.02.2023, 17:51 08.02.2023, 11:57 07.02.2023, 10:57 08.02.2023, 15:49 08.02.2023, 15:48 08.02.2023, 16:57

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )