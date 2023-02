Τσίπρας: Ο Μητσοτάκης ψαρεύει στα θολά νερά της εθνικοφροσύνης

Σε υψηλούς τόνους κινήθηκε η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα κατά τη διάρκεια της συζήτησης για το νομοσχέδιο που «μπλοκάρει» το μόρφωμα του Κασιδιάρη. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, άσκησε δριμεία κριτική στον πρωθυπουργό τόσο για την τροπολογία που έχει κατατεθεί, αλλά ακόμη και για τον «διχαστικό λόγο» – όπως είπε – του πρωθυπουργού αναφερόμενος στον ύμνο του ΕΑΜ και τη χθεσινή τους αντιπαράθεση. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, κατηγόρησε τον πρωθυπουργό, ότι ο αληθινός «καημός» του Κυριάκου Μητσοτάκη, δεν είναι να αποκλείσει τους ναζί και τα ναζιστικά μορφώματα, αλλά να «πάρει ψήφους των ακροδεξιών και των εθνικιστών». Όπως υποστήριξε, αυτό το κάνει άτσαλα, ψαρεύει στα θολά νερά της εθνικοφροσύνης. Έπειτα, ο κ. Τσίπρας, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι εδώ και δύο χρόνια αφήνει ανενοχλητους τους νεοναζί να κάνουν πολιτικό αγώνα ενώ βρίσκονται μέσα στη φυλακή. Μιλώντας για τη τροπολογία που κατέθεσε η κυβέρνηση, ο Αλέξης Τσίπρας, κάλεσε την κυβέρνηση να κάνει ένα βήμα πίσω, ενώ κατέθεσε τη τροπολογία με τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ. «Σας καλούμε να κάνετε ένα βήμα πίσω, να κάνουμε και εμείς ένα βήμα πίσω και να καταλήξουμε σε μία τροπολογία που θα ακυρώνει την κάθοδο των απογόνων της ΧΑ στις εκλογές, αλλά να μην έχει τους ανιστόριστους συμψηφισμούς των δύο άκρων.Και μια τέτοια σύγκλιση μπορεί να γίνει πάνω στις ήδη κατατεθειμένες προτάσεις στο δημόσιο διάλογο. Μια τέτοια σύγκλιση μπορεί να γίνει πάνω στις προτάσεις έγκριτων Συνταγματολόγων. Σας καλώ λοιπόν να συγκλίνουμε πάνω στις προτάσεις Αλιβιζάτου, Κοντιάδη αλλά και άλλων σημαντικοί και έγκριτοι συνταγματολόγοι», ανέφερε χαρακτηριστικά. Και συμπλήρωσε ότι, οι «προτάσεις που αποκλείουν τη συμμετοχή στις εκλογές κόμματος ή συνδιασμού που έχει στα ψηφοδελτια του υποψηφίους που έχουν οριστικά καταδικαστεί για τις πράξεις των άρθρων 187 και 187Α δηλαδή για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Ως εκεί μπορούμε και πρέπει να πάμε». Η τροπολογία που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ με την υπογραφή του Αλέξη Τσίπρα και σύσσωμης της κοινοβουλευτικής ομάδας: Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2020 «σχετικά με τις αντιπροσωπευτικές αγωγές για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών και για την κατάργηση της οδηγίας 2009/22/ΕΚ», ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών, ρυθμιστικό πλαίσιο για την παλαίωση οίνων και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης» Θέμα: «Δικαίωμα κατάρτισης συνδυασμού στις Βουλευτικές Εκλογές» Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την προτεινόμενη διάταξη συμπληρώνεται η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 32 του π.δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (Α΄ 57), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με το άρθρο 92 του ν. 4804/2021 (Α΄ 90), με τη θέσπιση μιας πρόσθετης αρνητικής προϋπόθεσης για την κατάρτιση συνδυασμού. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι προϋπόθεση για την κατάρτιση συνδυασμού είναι να μη συμμετέχει σε αυτόν ως υποψήφιος πρόσωπο το οποίο έχει καταδικαστεί σε οποιονδήποτε βαθμό για τα εγκλήματα των άρθρων 187 (εγκληματική οργάνωση) και 187Α (τρομοκρατικές πράξεις, τρομοκρατική οργάνωση) του Ποινικού Κώδικα, εφόσον αυτά έχουν τελεστεί στο πλαίσιο ή υπό το πρόσχημα της δράσης πολιτικού κόμματος. Με την προτεινόμενη διάταξη επιδιώκεται να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της κατάχρησης της μορφής του πολιτικού κόμματος ως κέλυφος και προκάλυμμα για τη λειτουργία εγκληματικής ή τρομοκρατικής οργάνωσης. Η διάταξη τίθεται με πλήρη σεβασμό στις συνταγματικές επιταγές. Αφενός, δεν θεσπίζεται ούτε απαγόρευση λειτουργίας πολιτικού κόμματος ούτε στέρηση του δικαιώματος κατάρτισης συνδυασμού από αυτό παρά μόνο τίθεται μια αρνητική προϋπόθεση για την άσκησή του. Κανένα κόμμα δεν εμποδίζεται να συμμετάσχει στις εκλογές, εφόσον δεν περιλάβει μεταξύ των υποψηφίων του πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί για τα προβλεπόμενα στη διάταξη εγκλήματα. Αφετέρου, και δεδομένου ότι κατά το άρθρο 51 παρ. 3 του Συντάγματος στέρηση του εκλογικού δικαιώματος μόνο ως συνέπεια αμετάκλητης ποινικής καταδίκης είναι επιτρεπτή, ο αποκλεισμός προσώπων που έχουν καταδικαστεί για τα προβλεπόμενα εγκλήματα από συνδυασμούς που καταρτίζονται από κόμμα ή συνασπισμό κομμάτων ή συνασπισμό ανεξάρτητων υποψηφίων δεν τους στερεί πάντως το δικαίωμα να συμμετέχουν στις εκλογές ως μεμονωμένοι υποψήφιοι. Β. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ Άρθρο… Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 32 του π.δ. 26/2012 με τίτλο «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (Α΄ 57) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Προϋπόθεση για την κατάρτιση συνδυασμού είναι να μη συμμετέχει σε αυτόν ως υποψήφιος πρόσωπο το οποίο έχει καταδικαστεί σε οποιονδήποτε βαθμό για τα εγκλήματα των άρθρων 187 και 187Α του Ποινικού Κώδικα, εφόσον αυτά έχουν τελεστεί στο πλαίσιο ή υπό το πρόσχημα της δράσης πολιτικού κόμματος». Αθήνα, 08/02/2023 Οι Προτείνοντες Βουλευτές Τσίπρας Αλέξης Γεροβασίλη Όλγα Βίτσας Δημήτρης Βούτσης Νίκος Ραγκούσης Γιάννης Σκουρλέτης Πάνος Τζανακόπουλος Δημήτρης Τσακαλώτος Ευκλείδης Φλαμπουράρης Αλέκος Η σύγκρουση για τον ύμνο του ΕΑΜ Αναφερόμενος στη χθεσινή αντιπαράθεση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τον ύμνο του ΕΑΜ, ο Αλέξης Τσίπρας, καυτηρίασε τη φράση του πρωθυπουργού ότι ο συγκεκριμένος ύμνος «θυμίζει τις χειρότερες στιγμές της ιστορίας», κατηγορώντας τον για μικροπολιτική. Έκανε λόγο για «ταυτόχρονη στροφή σας στις θέσεις Κασιδιάρη, τη στροφή σας στην ακροδεξιά ρητορική, θα κερδίσετε τους ψηφοφόρους του. Και για αυτό η χθεσινή παράσταση εθνικοφροσύνης και οι κορώνες του μετεμφυλιακού διχασμού». «Μια ημέρα πριν φέρει προς ψήφιση την τροπολογία για τους φασίστες και τους νεοναζί, καταφέρθηκε εναντίον του ΕΑΜ που ήταν ο κορμός της εθνικής αντίστασης του λαού μας απέναντι στους Γερμανούς κατακτητές, δηλαδή απέναντι στους ναζί και στο φασισμό», δήλωσε. «Θυμίζει τις χειρότερες στιγμές, η απελευθέρωση από τους ναζί; Ήταν η χειρότερη στιγμή μας αυτή;», διερωτήθηκε και συνέχισε λέγοντας ότι «ήταν η χειρότερη στιγμή για τους ναζί και τους απογόνους τους νέο ναζί. Οι αγώνες του ΕΑΜ, ήταν ο βασικός πυλώνας της εθνικής αντίστασης, συμμετείχαν από την αριστερά έως την κεντροδεξιά και αναγνωρίστηκε ο αγώνας το 1982». Ολόκληρη η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, Τόσο μεγάλη είναι η επιθυμία σας να ορθώσουμε όλοι μαζί μέτωπο με την ακροδεξιά, με τον ρατσιστικό λόγο και την εθνικιστική δράση, με τον ακραίο δεξιό λαϊκισμό και τις διχαστικές του πρακτικές, που σπεύσατε χθες να το αποδείξετε με τη παρουσία και την ομιλία του κου Μητσοτάκη στη Βουλή. Μια ημέρα πριν φέρετε τη ρύθμιση για τον αποκλεισμό των νεοναζί, έσπευσε ο κος Μητσοτάκης να εμφανιστεί στη Βουλή και με ένα διχαστικό παραλήρημα βγαλμένο από τη μετεμφυλιακή περίοδο μας ζήτησε πιστοποιητικά εθνικοφροσύνης και έθεσε εκ νέου εκτός νόμου την εθνική μας αντίσταση. Μια ημέρα πριν φέρει προς ψήφιση την τροπολογία για τους φασίστες και τους νεοναζί, καταφέρθηκε εναντίον του ΕΑΜ που ήταν ο κορμός της εθνικής αντίστασης του λαού μας απέναντι στους Γερμανούς κατακτητές, δηλαδή απέναντι στους ναζί και στο φασισμό. Όχι κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι ανιστόρητος ο κος Μητσοτάκης. Γνωρίζει ότι το ΕΑΜ ήταν ο βασικός πυλώνας της Εθνικής μας αντίστασης. Γνωρίζει ότι σε αυτό συμμετείχαν άνθρωποι και συλλογικότητες από την αριστερά μέχρι την κεντροδεξιά της εποχής. Γνωρίζει επίσης ότι η Εθνική αντίσταση αναγνωρίστηκε το 1982. Όλα τα γνωρίζει. Απλά ο καημός του κου Μητσοτάκη δεν είναι να αποκλείσει τους ναζί, τα φασιστικά μορφώματα, τον ακροδεξιό και εθνικιστικό λαϊκισμό. Ο καημός του είναι να πάρει τις ψήφους των ακροδεξιών και των εθνικιστών. Αυτός είναι ο καημός του. Και το κάνει τόσο άτσαλα, ψαρεύει τόσο άτσαλα στα θολά νερά της ψυετοεθνικοφροσύνης, του κίβδηλου πατριωτισμού, που τον έχουμε πάρει όλοι χαμπάρι. Δύο χρόνια τώρα άφησε τους εγκληματίες νεοναζί ανενόχλητους να κάνουν πολιτικό αγώνα από τη φυλακή. Πείτε μου ποιος άλλος κρατούμενος φυλακισμένος έχει το δικαίωμα να στήνει και να προβάλει τηλεοπτικές εκπομπές στο διαδίκτυο; Ο Κασιδιάρης όμως είχε. Δεν το βλέπατε; Δεν το ξέρατε; Απλά δε σας ενοχλούσε. Το Κόμμα που δημιούργησε έπαιρνε άδεια από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Δήμο Αθηναίων να οργανώνει συγκεντρώσεις στο κέντρο της Αθήνας. Δε το βλέπατε; Δεν το ξέρατε; Απλά δε σας ενοχλούσε. Δυο χρόνια σχεδόν από τη καταδίκη της Χρυσής Αυγής και δε φέρατε καμία τροπολογία για συζητήσουμε και να ψηφίσουμε μαζί ώστε να αποκλείσουμε τους νεοναζί και τους νεοφασίστες από την επόμενη Βουλή. Και σας έπιασε ο πόνος ένα μήνα πριν τις εκλογές. Γιατί ; Η αλήθεια είναι όχι γιατί σας ενοχλεί η πιθανή παρουσία τους στη Βουλή. Αλλά γιατί ενοχλεί τους μικροκομματικούς σας υπολογισμούς. Πιστεύετε ότι με τον αποκλεισμό από τις εκλογές του κόμματος Κασιδιάρη και τη ταυτόχρονη στροφή σας στις θέσεις Κασιδιάρη, τη στροφή σας στην ακροδεξιά ρητορική, θα κερδίσετε τους ψηφοφόρους του. Και για αυτό η χθεσινή παράσταση εθνικοφροσύνης και οι κορώνες του μετεμφυλιακού διχασμού. Για αυτό και το φλερτ με τον κο Καρατζαφέρη. Για αυτό και η συνολικότερη μετατόπιση προς τα δεξιά. Νομίζω όμως ότι κάνετε λάθος υπολογισμό. Το έχετε πάρει τόσο δεξιά που στο τέλος θα κάνετε αναστροφή. Ούτε οι ακροδεξιοί θα σας ψηφίσουν και θα χάσετε και το κέντρο. Γιατί οι κεντρώοι ψηφοφόροι είναι ως επί το πλείστον σκεπτόμενοι. Και δεν πείθονται με τη θεωρία ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Αλλά εκτός από λάθος υπολογισμό κυρίως κάνετε λάθος ιστορικό. Απέναντι στην ακροδεξιά και στους νεοναζί δε μπορεί να στεκόμαστε με όρους της τρέχουσας συγκυρίας. Η συγκυρία η πολιτική και ιδίως η προεκλογική έρχεται και παρέρχεται. Η ανάγκη οι δημοκρατικές πολιτικές δυνάμεις να ορθώσουμε μέτωπο, πρωτίστως ηθικό και πολιτικό, αλλά και νομικό, συνταγματικό, Είναι μια ανάγκη διαχρονική και ιστορικής αξίας και σημασίας. Και εσείς την ευτελίζετε σε πρόχειρούς και εφήμερους προεκλογικούς σχεδιασμούς. Αλλά αυτά είναι παιχνίδια με τη φωτιά. Και είναι επικίνδυνα για την ίδια τη δημοκρατία. Αλλά φαίνεται ότι το τελευταίο που σας ενδιαφέρει, το αποδεικνύεται σε κάθε ευκαιρία, από το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων μέχρι τη χειραγώγηση των ΜΜΕ, το τελευταίο που σας απασχολεί είναι η δημοκρατία. Το ζήτημα της Δημοκρατίας όμως είναι υπαρξιακό. Όχι μόνο για μας, αλλά και για όλες τις σύγχρονες κοινωνίες. Ζούμε στην εποχή της απόλυτης αποθράσυνσης της ακροδεξιάς και των πρακτικών της. Και αυτό συμβαίνει για έναν πολύ απλό λόγο. Γιατί στο συντηρητικό στρατόπεδο, η ηγεμονία της είναι πια αδιαμφισβήτητη. Και γιατί η δημοκρατία δε λειτουργεί άπαξ. Όσο οι θεσμοί υπολειτουργούν. Όσο η εκτελεστική εξουσία γίνεται όλο και πιο αυταρχική. Όταν η διαπλοκή και η διαφθορά γίνεται ενδημική. Τότε η δημοκρατία συρρικνώνεται. Και η ωμότητα της αντιπολιτικής και του κυνισμού θεριεύει. Δείτε για παράδειγμα σας. Επί μήνες ο κος Μητσοτάκης προσπαθεί να γλιτώσει, ισχυριζόμενος ότι είμαστε όλοι ίδιοι. Ότι όλοι τα παίρνουμε, ότι όλοι είμαστε διεφθαρμένοι. Χωρίς στοιχεία, χωρίς αποδείξεις, χωρίς τίποτα. Έκαναν πριν τρείς εβδομάδες φιλοκυβερνητικές εφημερίδες πρωτοσέλιδο ότι ο Παππάς έπαιρνε σακούλες με χρήματα από τον Καλογρίτσα. Τα είδε όλη η Ελλάδα τα πρωτοσέλιδα. Έκανε μηνύσεις και εξώδικα ο Παππάς Έβγαλε μια διορθωτική ανακοίνωση η εφημερίδα Απογευματινή, ότι το πρωτοσέλιδό της δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια. Την έβαλε στις πίσω σελίδες. Και ; Ποιος την είδε ; Πέρασε η λάσπη στη κοινή γνώμη; Πέρασε. Το αν ακούμπησε είναι άλλη ιστορία. Δεν ακούμπησε, αλλά πέρασε. Ε, αυτή είναι η συνταγή από το manual της ακροδεξιάς ανά τον κόσμο. Αυτό έκανε ο Τραμπ. Αυτό έκανε ο Μπολσονάρο. Αυτό έκανε η Λεπέν. Η ισοπέδωση, η εξίσωση προς τα κάτω όλων. Ότι όλοι στη πολιτική είναι κλέφτες. Όλοι είναι το ίδιο. Η καλλιέργεια στους πολίτες του αισθήματος ότι η δημοκρατία είναι πια διακοσμητική. Ότι δεν είναι πια το όπλο των πολλών να αλλάζουν τη ζωή τους. Να αποδοκιμάζουν μια κυβέρνηση, να επιλέγουν ένα διαφορετικό δρόμο. Αυτό όμως είναι και το μεγαλύτερο ψέμα. Γιατί η δημοκρατία ήταν, είναι και θα είναι ο μοναδικός τρόπος για να πάνε τα πράγματα μπροστά. Το απέδειξαν οι πολίτες των ΗΠΑ που έσπασαν κάθε ρεκόρ συμμετοχής στις τελευταίες ενδιάμεσες εκλογές και λυτρώθηκαν από τον Τράμπ. Το απέδειξε ο λαός της Βραζιλίας που προσήλθε μαζικά και απαλλάχθηκε από τον Μπολσονάρο. Και σήμερα στην Ελλάδα, βρισκόμαστε πιστεύω μπροστά σε αυτή την ιστορική στιγμή. Τη στιγμή που η Δημοκρατία θα αλλάξει άρδην την πορεία μιας χώρας που σήμερα μοιάζει παγιδευμένη στη σήψη, την παρακμή και την απόγνωση. Τη χρειαζόμαστε αυτή την αλλαγή. Χρειαζόμαστε μια νέα προοπτική. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι ισχυρή Δημοκρατία σημαίνει μια χώρα με ισχυρούς θεσμούς, ισχυρό κοινωνικό κράτος. Και δικαιοσύνη, παντού. Στην οικονομία, την εργασία, την παραγωγή. Ισχυρή Δημοκρατία σημαίνει ασφάλεια και προοπτική. Όχι φόβος και απόγνωση. Οι γενιές του σήμερα, τα παιδιά της κρίσης πρέπει να ζήσουν μακριά από το φόβο και την ανασφάλεια. Πρέπει να ζήσουν σε μια χώρα που τους εξασφαλίζει το μέλλον, ίσες ευκαιρίες και ποιότητα ζωής. Δεν μπορούμε να πάρουμε άλλα ρίσκα για τα νιάτα αυτού του τόπου. Δεν μπορούμε να σας επιτρέψουμε να κρατάτε τη χώρα πίσω, με τον φανατισμό και τον τυχοδιωκτισμό σας. Να διογκώνετε τις ανισότητες, να σπέρνετε το διχασμό και την προπαγάνδα σας, να κάνετε mainstream τον ακροδεξιό πολιτικό λόγο. Να τον ξεπλένετε. Όπως και τόσους ακροδεξιούς που φόρεσαν κοστούμι και έγιναν υπουργοί. Και στην ουσία να ανοίγετε ξανά το δρόμο στους φασίστες και τους νεοναζί να εμφανιστούν ξανά ως δήθεν αντισυστημικοί, ως δήθεν λυτρωτές και τιμωροί απέναντι στη σήψη. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ, να γίνουν οι δρόμοι πεδίο βολής των νεοναζιστικών συμμοριών και η βουλή αρένα των χρυσαυγιτών. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ, να ζήσουν οι επόμενες γενιές το τραύμα που άφησε η δολοφονία του Παύλου Φύσσα. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ, τη βεβήλωση της ιστορικής μνήμης και της δημοκρατικής παράδοσης των αγώνων αυτού του λαού απέναντι στο ναζιστικό έρεβος. Και αν υπάρχει ένας εγγυητής για να μη τα επιτρέψουμε όλα αυτά, αυτός είναι η καθημερινή αντιφασιστική δράση και η συνείδηση κάθε δημοκρατικού πολίτη. Και ιδιαίτερα της νέας γενιάς. Κυρίες και κύριοι βουλευτές Η τροπολογία που καταθέτει η κυβέρνηση, ο τρόπος, ο χρόνος και η επιχειρηματολογία που τη συνοδεύει, πολύ φοβάμαι ότι αντί να απομονώσει θα γιγαντώσει την ακροδεξιά και τους νεοναζί. Για όλους τους λόγους που σας ανέλυσα. Αλλά και για ένα επιπλέον. Είναι μια Συνταγματικά, εξαιρετικά προβληματική τροπολογία. Και αναρωτιέμαι. Τι σας εμποδίζει να γίνετε πιο σαφείς. Τι σας εμποδίζει να ορίσετε σαφώς στη διάταξη σε ποια κόμματα, ποιάς ιδεολογίας, ποιάς δράσης, ποιού είδους κίνητρα εμπεριέχουν οι εγκληματικές πρακτικές τους ; Τι σας εμποδίζει να περιγράψετε ρητώς τα ρατσιστικά και ναζιστικά κίνητρα των εγκλημάτων, όπως άλλωστε περιγράφονται και στον αντιρατσιστικό νόμο ; Σας εμποδίζει το γεγονός ότι έχετε αρκετούς βουλευτές που δε θα ψήφιζαν κάτι τέτοιο; Ή μήπως σας εμποδίζει ότι θέλετε μεν το Κασιδιάρη και τη Χρυσή Αυγή εκτός νομιμότητας, αλλά δε θέλετε τον Χρυσαυγιτισμό εκτός νομιμότητας. Δεν καταλαβαίνετε όμως ότι με αυτό τον τρόπο ανοίγετε το δρόμο σε ένα τμήμα δικαστών να αποφασίζει εν λευκώ, για το ποιος συνδυασμός υπηρετεί και ποιος όχι την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Δεν καταλαβαίνετε ότι έτσι αφήνετε ένα ανοιχτό παράθυρο διάπλατο, ώστε αύριο κάποιος να ισχυριστεί ότι ητ τροπολογία που ψηφίζετε δεν αφορά μόνο τους νεοναζί. Αλλά και οποιοδήποτε κόμμα ο οποιοσδήποτε δικαστής κρίνει ότι δεν υπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του πολιτεύματος. Επαναφέροντας την ανιστόρητη, την επικίνδυνη θεωρεία των δύο άκρων. Και εξισώνοντας τον κομουνιστική ιδεολογία με την απάνθρωπη ιδεολογία των ναζί. Τον κομουνισμό με τον φασισμό. Εμείς δε μπορούμε να δώσουμε πράσινο φως για μια τέτοια επικίνδυνη εξέλιξη. Και δε πα να λένε ότι θέλουν τα παπαγαλάκια σας. Εδώ δεν αναμετρόμαστε με τη προεκλογική συγκυρία. Αλλά με την ιστορία. Καταθέσαμε στον δημόσιο διάλογο τη προηγούμενη εβδομάδα μια εκδοχή που διευκρινίζει σαφώς στο δικαστή για ποιες περιπτώσεις να αποφασίζει. Να στερούνται το δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές κόμματα η δράση των οποίων παραβιάζει τον αντιρατσιστικό νόμο ή που στελέχη ή και απλά μέλη τους έχουν καταδικαστεί για τα εγκλήματα της συμμετοχής σε εγκληματική ή τρομοκρατική οργάνωση, εφόσον έχουν τελεστεί με ρατσιστικό ή ναζιστικό κίνητρο. Αν αυτό δεν το αποδέχεστε. Για τους δικούς σας λόγους, ελάτε να βρούμε μια άλλη φόρμουλα κοινής αποδοχής. Μην δίνετε όμως αυτήν την ευρύτατη διακριτική ευχέρεια και την ευρεία εξουσία στον Άρειο Πάγο να προβαίνει σε πολιτικές, κατ’ ουσίαν, κρίσεις. Μην καταστήσετε ένα δικαστικό όργανο, τον Άρειο Πάγο, παράγοντα του πολιτικού συστήματος, ανατρέποντας μια θεμελιώδη θεσμική και συνταγματική παραδοχή που ουδέποτε αμφισβητήθηκε από τη μεταπολίτευση και μετά: ότι τα δικαστήρια δεν εμπλέκονται στην πολιτική αντιπαράθεση. Και κυρίως μην επιμείνετε να αφήνετε ανοιχτό δυνητικά το παράθυρο σε αυτόν τον ανιστόρητο συμψηφισμό των δύο άκρων. Σας καλούμε λοιπόν, ακριβώς επειδή έχει κρίσιμη και ιστορική αξία η απόφαση της Βουλής στη σημερινή ψηφοφορία, να κάνετε ένα βήμα πίσω. Να κάνουμε και εμείς ένα βήμα πίσω. Και να καταλήξουμε σε μια τροπολογία που θα ακυρώνει τη κάθοδο των απογόνων της Χρυσής Αυγής στις εκλογές αλλά δε αφήνει παράθυρο παρερμηνειών, δε θα αναγορεύει τους δικαστές σε κριτές της πολιτικής, δε θα έρχεται σε κατάφορη σύγκρουση με το γράμμα και το πνεύμα του Συντάγματος. Και μια τέτοια σύγκλιση μπορεί να γίνει πάνω στις ήδη κατατεθειμένες προτάσεις στο δημόσιο διάλογο. Προτάσεις έγκριτων Συνταγματολόγων. Που κάθε άλλο παρά μπορούν να κατηγορηθούν ότι είναι κοντά στον ΣΥΡΙΖΑ. Σας καλώ λοιπόν να συγκλίνουμε πάνω στις προτάσεις Αλιβιζάτου, Κοντιάδη αλλά και άλλων. Προτάσεις που αποκλείουν τη συμμετοχή στις εκλογές κόμματος ή συνδυασμού που έχει στα ψηφοδέλτιά του υποψηφίους που έχουν οριστικά καταδικαστεί για τις πράξεις των άρθρων 187 και 187Α Δηλαδή για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Θα καταθέσουμε τη σχετική τροπολογία. Κάνουμε ένα βήμα πίσω και περιμένουμε από εσάς, τη κοινοβουλευτική πλειοψηφία να αποδείξετε ότι πραγματικά σας ενδιαφέρει η σύμπτωση των κομμάτων σε αυτή τη κρίσιμη ψηφοφορία. Ότι έχετε τη στοιχειώδη ευθύνη απέναντι στη Δημοκρατία. Αποδείξτε έστω και στο παραπέντε, ότι ήρθατε σήμερα εδώ για να συμβάλλετε στην συλλογική άμυνα μιας ολόκληρης κοινωνίας και των θεσμών της απέναντι στη νεοναζιστική εγκληματική συμμορία. Και όχι για να παίξετε με το μυαλό στους πρόσκαιρους εκλογικούς σχεδιασμούς, παιχνίδια επικίνδυνα για την δημοκρατία. Σας ευχαριστώ. Ειδήσεις σήμερα: Τι είναι το φαινόμενο της «αρμονικής κατάρρευσης» που προκάλεσε την μεγάλη καταστροφή στην Τουρκία Πέθανε ο βουλευτής Χανίων της ΝΔ Μανούσος Βολουδάκης Η Aστυνομία «αγγίζει» τους ληστές της Rolex – Tα τρία λάθη που τους πρόδωσαν

