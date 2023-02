Τσίπρας: Τα ναυπηγεία της Σύρου επί ΣΥΡΙΖΑ έγιναν, όπως και οι διαπραγματεύσεις για την Ελευσίνα Η δευτερολογία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ – Η συζήτηση για το επίδομα ειδικών αποστολών στις Ένοπλες Δυνάμεις – Δείτε βίντεο Χρήστος Μπόκας Ελένη Γκρήγκοβιτς 07.02.2023, 12:57 UPD: 07.02.2023, 14:24 1 ΣΧΟΛΙΑ Σε τηλεμαχία προκάλεσε τον πρωθυπουργό ο Αλέξης Τσίπρας στην παρέμβασή του στη συζήτηση στη Βουλή του νομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τα επιδόματα των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων . Δείτε τη δευτερολογία του Αλέξη Τσίπρα: Δευτερολογία στη Βουλή στη συζήτηση του νομοσχεδίου για τις Ένοπλες ΔυνάμειςPosted by Alexis Tsipras on Tuesday, February 7, 2023 Σημεία δευτερολογίας Τσίπρα Για να σπάσω την αλαζονεία σας είμαι ανοικτός για οποιαδήποτε σύγκριση και σύγκρουση, είπε απευθυνόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη – και πρόσθεσε: Θέλετε αύριο να πάμε σε τηλεμαχία να μιλήσουμε για προγράμματα ; Αφού πιστεύετε ότι είστε καλύτερος και πιο γοητευτικός γιατί δεν το δέχεστε; Μας είπατε αν γνωρίζουμε – εμείς που κυβερνήσαμε 4,5 χρόνια και βγάλαμε τη χώρα από τον βούρκο των μνημονίων – τα οικονομικά. Μας είπατε ότι θα στοιχίσει 1,5 δις ευρώ η μείωση του ΦΠΑ. Αλήθεια ξέρετε ποια είναι η υπέρβαση των εσόδων από την διατήρηση των συντελεστών; Από την μια έχουμε την αισχροκέρδεια την ιδιωτική και από την άλλη έχουμε και την κρατική. Δεν το κάνετε (σ.σ τη μείωση του ΦΠΑ). Γιατί; Γιατί αυτό είναι το σχέδιό σας. Θέλετε μέσω της κρατικής αισχροκέρδειας να τα παίρνετε από την μεσαία τάξη και τους ασθενείς και να τα δίνετε σε όσους αισχροκερδούν, τους παραγωγούς ενέργειας τα σουπερ μάρκετ και τους πρατηριούχους υγρών καυσίμων Εχετε καταντήσει την μεσαία τάξη να ζει με κουπόνια. Θέλετε να συγκρίνουμε προτάσεις και πεπραγμένα; Εδώ είμαι. Για κακή σας τύχη εδώ είμαι να συγκρίνουμε τις προτάσεις το όραμά μας τους στόχους μας. Προσπαθείτε να δημιουργήσετε μια εικόνα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ που κυβέρνησε 4,5 χρόνια είναι παράταξη μειωμένης πατριωτικής ευθύνης. Αυτή είναι η έσχατη μορφή πατριδοκαπηλίας. Σας θυμίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε και τις Μπελαρά και τα 18 Ραφαλ. Δεν ψήφισε τα 6 επιπλέον όταν ήρθαν χωρίς εισήγηση ειδικών. Δεν θα ψηφίζουμε αν έρθει στη Βουλή και τοποθετηθήκαμε αρνητικά το αεροπορικό κέντρο Καλαμάτας. Υπήρχε δυνατότητα να γίνει το έργο πιο κάτω απ την μισή τιμή. Μας είπατε ότι έχουμε ιδεολογική εμμονή. Δεν καταλαβαίνω τι είπατε. Ότι δεν θέλουμε να ενισχυθούν οι ΕΔ . Εμείς στο dna έχουμε ένα πράγμα: την δικαιοσύνη. Μην το υποτιμάτε . Όταν εσείς το 2010-15 αναγκάστηκε η παράταξή σας να κάνει περικοπές στις ΕΔ σας κατηγόρησε κανείς ότι είστε μειωμένης ευθύνης. Φέρατε τις συμβάσεις για την αγορά των Ραφάλ και των φρεγατών. Και κοκορεύεστε όταν σας λέμε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα που δεν πήγε ούτε ένα ευρώ στην ελληνική αμυντική βιομηχανία. Αυτό που υπάρχει δεν είναι διακρατική συμφωνία ούτε διεθνής διαγωνισμός. Και τι υπάρχει ; Απευθείας ανάθεση του Ελληνικού Δημοσίου. Μας είπατε ότι αφήσαμε τα ναυπηγεία διαλυμένα. Γνωρίζετε ότι η Σύρος άνοιξε επι ημερών ΣΥΡΙΖΑ όπως και οι διαπραγματεύσεις για την Ελευσίνα; Ο Σκαραμαγκάς δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Δεν είχατε τη γνώση ότι θα ανοίξει η Ελευσίνα. Τώρα που άνοιξε δεσμεύεστε να επαναδιαπραγματευθούμε για να υπάρξει παραγωγή και στην Ελευσίνα. Αναφερθήκατε στην στάση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ το 2019 για να δικαιολογήσετε ότι η απόφασή σας να αποχωρήσετε από τη Βουλή δεν ηταν εκτροπή . Βλέπω τον Μητσοτάκη να πηγαίνει Ιούλιο για εκλογές γιατί μάλλον δεν πιστεύει τις δημοσκοπήσεις . Το 2019 πήραμε απόφαση που πιστεύω ότι θα την καταγράψει ο ιστορικός του μέλλοντος ώς απόφαση που πρέπει να παίρνει κάθε πρωθυπουργός όταν διαπίστωσα διαφορά 9 μονάδων από την ΝΔ και προκήρυξα εκλογές. Έβλεπα ότι θα έμενε ανολοκλήρωτη μεταρρύθμιση του Ποινικού Κώδικα και τον έφερα στη Βουλή. Λέτε ψέματα και συκοφαντείτε κ. Μητσοτάκη. Σας ζήτησα κ. Μητσοτάκη να εξηγήσετε στο κοινοβούλιο και λαό ποιος ήταν ο λόγος εθνικής ασφάλειας για τον οποίο ακούγατε τον αρχηγό του 3ου κόμματος, τους αρχηγούς των Ενόπλων Δυνάμεων. Οσο δεν το κάνετε δεν θα νομιμοποιήσουμε εσάς που έχετε δημιουργήσει το έκτρωμα της συγκάλυψης και παρακράτους Η πρωτολογία Τσίπρα «Θα επιστρέψουμε στις ψηφοφορίες της βουλής, όταν δώσετε εξηγήσεις για τις παρακολουθήσεις», δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας στην πρωτολογία του. Απαντώντας στις αιτιάσεις του πρωθυπουργού, νωρίτερα, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είπε ότι κινούνται εντός του θεσμικού πλαισίου και κανόνων και η δική τους «λευκή απεργία» δεν είναι κάτι καινούργιο εντός της Βουλής, καθώς και άλλα κόμματα έχουν προχωρήσει στην ίδια κίνηση. Η πρωτολογία του Αλέξη Τσίπρα: Ομιλία στη Βουλή στη συζήτηση του νομοσχεδίου για τις Ένοπλες ΔυνάμειςPosted by Alexis Tsipras on Tuesday, February 7, 2023 Η πρωτολογία ΤσίπραΣήμερα η κυβέρνηση σε χρόνο προεκλογικό φέρνει μια εξαγγελία που έκανε τον Σεπτέμβριο στην ΔΕΘ η οποία αφορά αποσπασματικά ένα μέρος των ΕΔ και καθυστέρησε να έρθει επι 7 μήνες. Η Εθνική ασφάλεια αν την θεωρούμε κρίσιμη απαιτεί ενότητα απέναντι σε όσους την επιβουλεύονται. Για εμάς είναι αδιαπραγμάτευτη αρχή ότι για θέματα εθνικής ασφάλειας δεν χωρούν μικροκομματικές και μικροπολιτικές σκοπιμότητες. Δυστυχώς ο κ. Μητσοτάκης εκμεταλλεύεται ένα ζήτημα των ΕΔ με σκοπό να εξαπολύσει επίθεση στους πολιτικούς αντιπάλους και να εμπλέξει τις ΕΔ στα προεκλογικά του σχέδια. Αναρωτιέμαι ως πότε θα βάζετε τις ΕΔ και τα εθνικά μας θέματα στην αρένα τις πολιτικής εκμετάλλευσης. Ως πότε θα επιχειρείτε να παριστάνετε τον μοναδικό πατριώτη και προστάτη της Εθνικής Άμυνας και να κουνάτε το δάχτυλο στους άλλους. Αυτά ήταν επιχειρήματα εμφυλιακής δεξιάς. Ετσι θα πορευτείτε; Αλήθεια για την πολύ προστασία είχατε καλωδιωμένους τους αρχηγούς των ΕΔ; Για να τους προστατεύσετε; Αφήστε λοιπόν τις μεγάλες κορώνες και μεγάλη υποκρισία για το πόσο πατριώτης είστε εσείς και πόσο μειοδότες εμείς. Είπατε ότι δεν είμαστε εχθροί αλλά αντίπαλοι αλλά τι είναι όταν μας λέτε μειοδότες. Τα ίδια κάνατε και πριν από 5 χρόνια. Ήσασταν χέρι χέρι με όσους θέλετε σήμερα να αποκλείσετε αλλά τότε μας λέγατε στις πλατείες εθνικούς μειοδότες. Όχι! Εμείς θεωρούμε εσχάτη καπηλεία να βάζουμε αυτά τα θέματα σε αντιπαράθεσης. Καυχιέστε για τις εξοπλιστικές δαπάνες λες και τα βγάζατε από την τσέπη σας. Και όταν σας λέμε ότι δεν εξασφαλίσατε ούτε βίδα για την εγχώρια αμυντική βιομηχανία, μας λέτε εθνική εξαίρεση. Όμως την ίδια ώρα δεν έχετε δώσει ούτε ευρώ για την μέριμνα των στελεχών των ΕΔ. Σήμερα φέρνετε ένα επίδομα που αφορά μόνο ένα κλάδο. Οι ΕΔ δεν είναι μόνο τα όπλα, είναι οι άνδρες και γυναίκες που χειρίζονται τα όπλα. Το 2018 όταν το ερευνητικό Μπαρμπαρός παραβίαζε την ΑΟΖ στην φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς έκαναν το καθήκον τους εμποδίζοντας τις έρευνες. Δεν είπε η πολιτική ηγεσία τότε ότι το παρέσυρε η θάλασσα και τα κύματα του Αιγαίου. Δεν είπε ότι έκανε θόρυβο και δεν υπήρχε παραβίαση. Οι άνδρες και γυναίκες που είναι έτοιμοι να δώσουν τη ζωή τους για πατρίδα αυτόι είναι η δύναμη των ΕΔ. Τι έχετε κάνει 4 χρόνια γι αυτούς; Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που δεν λύνει κανένα ζήτημα. Αντιμετωπίζει μόνο ένα από τα αιτήματα ενός κλάδου. Με τους άλλους κλάδους τι γίνεται; Δικαίως έχουν εξεγερθεί. Τα επιδόματα πρέπει να τα δίνεις με δικαιοσύνη σε όλους τους κλάδους. Μόνο το επίδομα στόλου και τις υποσχέσεις για το μισθολόγιο που αφορά το 2024. Μεταξύ του 2023 και 2024 μεσολαβούν οι εκλογές. Μην δίνετε τέτοιες υποσχέσεις γιατί γνωρίζετε ότι δεν θα είστε στην θέση του πρωθυπουργού το 2024 Μας κουνάτε το δάχτυλο, αλλά όταν ήμασταν κυβέρνηση μετράγαμε και το τελευταίο ευρώ. Εσείς δεν κάνετε το ίδιο. Από το 2010 μέχρι και το 2018 μετρούσαμε και το τελευταίο ευρώ γιατί ήμασταν σε επιτροπεία, όλες οι κυβερνήσεις. Ποιος μας έβαλε στα μνημόνια; Μεταξύ άλλων γιατί μπήκαμε σε μνημόνια; Γιατί είχατε κάνει τα εξοπλιστικά προγράμματα όχημα για σπατάλες και μίζες. Γι αυτό μεταξύ άλλων μπήκαμε σε μνημόνια. Όταν ήρθαμε εμείς κάναμε ότι περνούσε απ το χέρι μας προκειμένου να κρατήσουμε ψηλά το ηθικό ανδρών και γυναικών. Όταν πήγατε στην ΕΑΒ τι επιθεωρήσατε μήπως τα αναβαθμισμένα F16 που εμείς πήραμε αυτή τη συμφωνία; Γνωρίζετε αν εκείνη η συμφωνία έχει παραγωγή στην Ελλάδα; Όλα εδώ κατασκευάζονται. Ενιαίο Μισθολόγιο: Φαντάζομαι προεκλογικά μπορείτε να το εμφανίσετε. Ποιος όμως μπορεί να πιστέψει μια κυβέρνηση που δεν αναγνωρίζει αναδρομικότητα στις απολαβές; Που δίνει παροχές και τις παίρνει με αντίμετρα; Που θέτει αντισυνταγματικά σε αναστολή προσωπικό νοσοκομείων; Τα στελέχη των ΕΔ σας έχουν καταλάβει. Μου δίνετε την ευκαιρία να πω και δυο λόγια για όσα αναφέρατε για τρέχουμε πολιτική επικαιρότητα. Είναι πράγματι οξύμωρο να ανεβαίνετε εσείς στο βήμα που δεν έχετε δώσει μια εξήγηση για τα πειστήρια του εγκλήματος και να μιλάτε για εκτροπή ενώ ακούγατε το μισό στράτευμα . Ποια είναι η εκτροπή; Ότι η αξιωματική αντιπολίτευση σε ένδειξη διαμαρτυρίας της εκτροπής αυτής επιλέξει να αξιοποιήσει το θεσμικό της όπλο για την ψήφιση νομοσχεδίων. Τα κόμματα έχουν 4 επιλογές: υπερψήφιση καταψήφιση παρών και αποχή. Εμείς επιλέγουμε να απέχουμε για να μην νομιμοποιήσουμε ούτε μια ώρα παραμονή σας στην θέση του υπουργού και μιλάτε εσείς για εκτροπή; Και εσείς εκτροπή κάνατε όταν το 2019 αποχωρήσατε μετά τις ευρωεκλογές; Μιας και παρακολουθείτε ακόμα και τα τραγούδια των ομιλιών τέτοια ταραχή σας έχει πιάσει και σας πείραξε ο ύμνος του ΕΑΜ. Να σας θυμίσω ότι η εθνική αντίσταση αναγνωρίστηκε το 1982. Το ΕΑΜ είναι κομμάτι της εθνικής μας αντίστασης. Εκτροπή είχε επιλέξει τότε η παράταξή σας αποχωρώντας από την Βουλή. Εκεί γυρνάτε; Θα φέρετε και τον κ. Καρατζαφέρη στην παράταξή σας. Αναγνωρίστηκε η εθνική αντίσταση και είναι κομμάτι που πρέπει να μας ενώνει. Τον Γοργοπόταμο θα τον γιορτάζουμε όλοι μαζί Αν σας ενοχλεί τόσο πολύ που επιλέξαμε αυτή τη θεσμική επιλογή για να αναδείξουμε ότι δεν πρόκειται να αναδείξουμε μια κυβέρνηση που δεν δίνει εξηγήσεις για τις παρακολουθήσεις, αν σας προβληματίζει, σας υπόσχομαι ότι μόλις ανεβείτε στο βήμα και απαντήσετε για ποιο λόγο παρακολουθούσατε τους αρχηγούς των Ε.Δ, τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον Γιώργο Κύρτσο, θα επιστρέψουμε στις ψηφοφορίες. Δώστε όμως εξηγήσεις. Θα είμαστε και μέσα και εξω απ τη Βουλή για να υπερασπιστούμε την Δημοκρατία Προσφεύγετε σε μια σειρά από λαθροχειρίες. Η κυβέρνησή σας ελέγχεται όχι μόνο από την αντιπολίτευση , αλλά από την Δικαιοσύνη, τις Ανεξάρτητες Αρχές αλλά και από τους θεσμούς του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου. Αναφερθήκατε προ ολίγου και στις επιδόσεις στον δείκτη δημοκρατίας και σε έρευνα του Εκονομιστ. Ξεχάσατε να αναφερθείτε στην ουσία της έρευνας. Ισχύει πράγματι η αναβάθμιση αλλά ισχύει λόγω της απομάκρυνσης των μνημονίων. Λέει όμως και κάτι άλλο: ότι οι Ελλάδα τιμωρείται ως προς την ελευθερία του τύπου. Επίθεση Τσίπρα σε Άννα Καραμανλή Με ιδιαίτερη αιχμή ο Αλέξης Τσίπρας από το βήμα της βουλής, αναφέρθηκε σε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν και να βάλουν στην πολιτική αντιπαράθεση τον θάνατο των δύο πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας. Πρόκειται για «εσχάτη καπηλεία», δήλωσε με ιδιαίτερη έμφαση. Όπως είπε χαρακτηριστικά βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, έκαναν «διαγωνισμό πατριωτισμού σε τηλεοπτικά παράθυρα». Και συνέχισε λέγοντας, «κ. Συνάδελφοι, εμείς θεωρούμε καπηλεία, εσχάτη καπηλεία, να βάζουμε αυτό το θέμα στην προεκλογική αντιπαράθεση». Υπενθυμίζεται, ότι πριν από λίγες ημέρες, η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Άννα Καραμανλή, κρατούσε στα χέρια της μια φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα όπου είχε πάει στο θέατρο μαζί με τη Ράνια Σβίγγου και την Πόπη Τσαπανίδου, το βράδυ που βρέθηκε νεκρός ο ένας εκ των δυο πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας. Αυτό προκάλεσε την έκρηξη του Γιώργου Βαρεμένου, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος της άρπαξε το χαρτί μέσα από τα χέρια προκαλώντας την σφοδρή αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας, ενώ για το περιστατικό είχε βγάλει ανακοίνωση και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ειδήσεις σήμερα: Καιρός: Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» το νέο κύμα χιονοπτώσεων της «Μπάρμπαρα» Σεισμοί στην Τουρκία: Πάνω από 4.300 οι νεκροί, εκατομμύρια οι άστεγοι μέσα στο κρύο Στη Βουλή σήμερα ο Μητσοτάκης για το επίδομα ειδικών αποστολών και καλύτερων μισθών Χρήστος Μπόκας Ελένη Γκρήγκοβιτς 07.02.2023, 12:57 UPD: 07.02.2023, 14:24 1 ΣΧΟΛΙΑ BEST OF NETWORK 07.02.2023, 18:22 07.02.2023, 12:48 07.02.2023, 10:57 07.02.2023, 19:30 07.02.2023, 19:40 07.02.2023, 14:53

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )