Τσαπανίδου για τροπολογία στο «μπλόκο» Κασιδιάρη: «Χάθηκε η ευκαιρία για ευρύτατη πλειοψηφία» «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη απέδειξε σήμερα ότι κάθε άλλο παρά τη συναίνεση επιδίωκε» αναφέρει η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Ευθύνες στην κυβέρνηση γιατί, όπως αναφέρει, «χάθηκε η ευκαιρία να υπάρξει ευρύτατη πλειοψηφία σε ένα ζήτημα που μας ενώνει όλους», αποδίδει η εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Πόπη Τσαπανίδου αναφερόμενη στην συζήτηση στην Βουλή για «το κόμμα Κασιδιάρη». «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη απέδειξε σήμερα ότι κάθε άλλο παρά τη συναίνεση επιδίωκε» αναφέρει η κ. Τσαπανίδου και προσθέτει: «Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δέχτηκε να κάνει ένα βήμα πίσω από την αρχική του πρόταση και να προτείνει τελικά ως συμβιβαστική λύση την πρόταση των συνταγματολόγων Αλιβιζάτου – Κοντιάδη, η κυβέρνηση επέμεινε στη δική της προβληματική διάταξη». Συνεχίζοντας, κατηγορεί τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ότι «στη δήλωση του περισσεύει η υποκρισία». Κάνοντας αναδρομή υποστηρίζει: «Η κυβέρνηση Σαμαρά κρατούσε στο συρτάρι τις δικογραφίες για τη ΧΑ μέχρι την τραγική δολοφονία του Παύλου Φύσσα και ο γραμματέας της κυβέρνησης Σαμαρά, Τάκης Μπαλτάκος, συνομιλούσε με τον Κασιδιάρη. Η ΝΔ ήταν το μόνο κόμμα που δεν έστειλε βουλευτή της να καταθέσει στη δίκη της ΧΑ. Η ΝΔ φιλοξενεί την “σοβαρή ΧΑ”, ήταν μαζί με τη ΧΑ στα συλλαλητήρια για τη Συμφωνία των Πρεσπών και δεν καταδίκασε ποτέ τη φασιστική βία που δέχτηκαν τότε οι βουλευτές και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη άφησε τον Κασιδιάρη ανεξέλεγκτο επί δύο χρόνια να οργανώνει τους οπαδούς του από τη φυλακή ακόμη και με διαδικτυακές εκπομπές, ενώ μόλις πριν λίγες ημέρες η ΧΑ πήρε άδεια να κάνει συγκέντρωση στην Αθήνα ως ‘πολιτικό κόμμα’». Κλείνοντας αναφέρει: «Πάει πολύ, λοιπόν, να κουνάει η ΝΔ το δάχτυλο στην Αριστερά και τη Δημοκρατική Παράταξη, ειδικά μετά και τη χθεσινή ύβρι του κ. Μητσοτάκη να χαρακτηρίσει το ΕΑΜ “από τις χειρότερες στιγμές της ιστορίας”». Ειδήσεις σήμερα: Μένει στο «παρών» ο ΣΥΡΙΖΑ για την τροπολογία – μπλόκο στο κόμμα Κασιδιάρη – Δείτε live Η Άγκυρα κλείνει το Twitter μετά το κύμα οργής για τον σεισμό Εντόπισαν κι άλλο παιδί ζωντανό οι Έλληνες διασώστες – Έχει παγιδευτεί κάτω από τη νεκρή μητέρα του BEST OF NETWORK 08.02.2023, 17:51 08.02.2023, 11:57 07.02.2023, 10:57 08.02.2023, 15:49 08.02.2023, 15:48 08.02.2023, 16:57

