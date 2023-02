Υπεγράφη η συμφωνία Αμυντικής Συνεργασίας Ελλάδας – Βρετανίας Η εν λόγω Διακήρυξη προβλέπει κοινές ασκήσεις, ενώ καθορίζει και νέο πλαίσιο συνεργασίας για την αντιμετώπιση σύγχρονων απειλών, όπως ο υβριδικός πόλεμος και οι κυβερνοεπιθέσεις Υπεγράφη σήμερα στη ναυτική βάση του Πόρτσμουθ στην νότια Αγγλία η Διακήρυξη Αμυντικής Συνεργασίας (Joint Vision Statement) μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμένου Βασιλείου, από τους υπουργούς Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο και Μπεν Γουάλας. Η εν λόγω Διακήρυξη μεταξύ άλλων προβλέπει την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας των δύο πλευρών με συνεκπαιδεύσεις στρατιωτικών αλλά και επιτελικού προσωπικού. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές Παναγιωτόπουλος και Γουάλας είχαν μια πολύ εγκάρδια συνάντηση και τους δόθηκε η ευκαιρία να συζητήσουν μια σειρά από θέματα που αφορούν τις δύο χώρες, επιβεβαιώνοντας έτσι τόσο την δική τους πολύ καλή σχέση όσο και τις στενές σχέσεις των δύο χωρών. Στο πλαίσιο αυτό ο Βρετανός υπουργός Άμυνας χαρακτήρισε αδιανόητο το γεγονός πως μετά το 2004 δεν είχε πραγματοποιηθεί επίσημη επίσκεψη Έλληνα υπουργού ‘Αμυνας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο κ. Γουάλας αναγνώρισε την υποστήριξη που παρέχει η Ελλάδα στις Βρετανικές δυνάμεις μέσω των εγκαταστάσεων στην Σούδα και στα Χανιά και για πρώτη φορά έγινε λόγος για την σημαντικότητα της ανάπτυξης της βάσης της Αλεξανδρούπολης τόσο για την Ευρώπη όσο και για το ΝΑΤΟ. Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι οι δύο υπουργοί έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στο δίκαιο της Θάλασσας. Στην Διακήρυξη αναφέρεται ρητά ότι Ελλάδα και Ηνωμένο Βασίλειο δεσμεύονται στην αντιμετώπιση των απειλών για την ειρήνη και την ασφάλεια στην Μεσόγειο και στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου και ειδικότερα της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας.(UNCLOS) Στην συμφωνία προβλέπεται ότι κλιμάκιο των δυο υπουργείων Άμυνας θα συναντιούνται μια φορά το χρόνο για να την επικαιροποιούν. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές ο Βρετανός υπουργός Άμυνας υποστήριξε πως η ένταση μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας μπορεί να εκτονωθεί μόνο μέσω του ΝΑΤΟ. Μάλιστα οι ίδιες πηγές εκτιμούν πως αυτό μπορεί να γίνει μόνο με πρωτοβουλία που θα βασίζεται στην ρήτρα για την αλληλεγγύη μεταξύ των συμμάχων του Βορειοατλαντικού Συμφώνου. Η υπογραφή της συμφωνίας έγινε στο εμβληματικό πολεμικό πλοίο του βρετανικού ναυτικού Diamond D34. Πρόκειται για το τρίτο κατά σειρά των εξαιρετικά ικανών αντιτορπιλικών Type 45 και ένα από τα πιο προηγμένα πολεμικά πλοία στον κόσμο. Το Έλληνα υπουργό συνόδευε ολιγομελής αντιπροσωπεία με επιτελείς και στελέχη του Υπουργείου. Εξάλλου σήμερα το πρωί ο Νίκος Παναγιωτόπουλος συμμετείχε στην επιθεώρηση τιμητικού αγήματος που έλαβε χώρα στο περίφημο Horse Guards Parade στο κέντρο του Λονδίνου. Εκεί εκτός των άλλων η βρετανική στρατιωτική μπάντα παιάνισε το εμβατήριο του Πολεμικού Ναυτικού, ο «Ναύτης του Αιγαίου», αποδίδοντας έτσι τιμές στον Έλληνα υπουργό. -- Ειδήσεις σήμερα: Κακοκαιρία «Μπάρμπαρα» – Χιόνι στα βόρεια προάστια της Αθήνας – Μαρουσάκης: Κακοκαιρία όπως το 2002 Συρία: 7χρονη στα συντρίμμια προστάτευε το κεφάλι του αδελφού της επί 17 ώρες – Δείτε βίντεο Μητσοτάκης στα τουρκικά: Έλληνες και Τούρκοι δίπλα-δίπλα, παλεύουν μαζί για να σώσουν ζωές BEST OF NETWORK 07.02.2023, 18:22 07.02.2023, 12:48 07.02.2023, 10:57 07.02.2023, 19:30 07.02.2023, 19:40 07.02.2023, 14:53

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )