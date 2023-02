Qatargate: Δεν υπήρξε παρέμβαση Παντσέρι υπέρ Αβραμόπουλου, λένε πηγές των Βρυξελών Για την θέση του απεσταλμένου της Ένωσης στις χώρες του Κόλπου Το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων Ansa αναφέρει ότι «σε ευρωπαϊκή πηγή με την οποία ήλθε σε επαφή, δεν προκύπτει να υπήρξε παρέμβαση του Αντόνιο Παντσέρι, με στόχο ενδεχόμενη υποστήριξη της υποψηφιότητας του Δημήτρη Αβραμόπουλου ως απεσταλμένου της ΕΕ στις χώρες του Περσικού Κόλπου». Η ευρωπαϊκή πηγή με την οποία ήρθε σε επαφή το Ansa προσθέτει ότι «ο ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Ζοζέ Μπορέλ, δεν έλαβε κανένα μέιλ από τα συγκεκριμένα άτομα, σε ό,τι αφορά την επιλογή του απεσταλμένου της Ένωσης στις χώρες του Κόλπου». Παράλληλα, «το στέλεχος της ΕΕ προσθέτει ότι η διαδικασία αυτή επιλογής είναι εντελώς ανεξάρτητη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο», μεταδίδει το Ansa. «Η ελληνική κυβέρνηση στήριξε την υποψηφιότητα του Δημήτρη Αβραμόπουλου, ενώ ο Ιταλός υποψήφιος Λουίτζι Ντι Μάιο έμεινε χωρίς υποστήριξη, λόγω της αλλαγής της κυβέρνησης στην Ρώμη» αναφέρει, τέλος, η πηγή του ιταλικού ειδησεογραφικού πρακτορείου. Η όλη διαδικασία για την κάλυψη της συγκεκριμένης θέσης βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και, σύμφωνα με την πηγή του ιταλικού πρακτορείου «οι σχετικές εκτιμήσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί». Σημειώνεται ότι η διαδικασία επιλογής για τη θέση αυτή παραμένει ανοιχτή. Την Τρίτη, δημοσίευμα της La Repubblica υποστήριζε ότι ο Αντόνιο Παντσέρι προσπάθησε «να κάνει τον Ύπατο Εκπρόσωπο για την Εξωτερική Πολιτική, Ζοζέπ Μπορέλ, να παγιδευτεί στον ιστό του» κάνοντας λόγο για ένα έγγραφο που εστάλη στον Μπορέλ «”κατά λάθος” μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την Κριστίνα Καστανιόλι, επικεφαλής της Μονάδας Δημοκρατίας και Εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου». Κατά το δημοσίευμα ήταν «ένα εμπιστευτικό εσωτερικό σημείωμα που ετοίμασε ο Φραντσέσκο Τζόρτζι» με παραλήπτη τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Ειδήσεις σήμερα: Και δεύτερη ομάδα ΕΜΑΚ στην Τουρκία – Έλληνες έβγαλαν ζωντανό 15χρονο από τα συντρίμμια Φώτης Κρικζώνης: O θρυλικός μπάρμαν και το «αμίλητο νερό» που ενθουσίασε την Τζάκι Κένεντι Ανατριχιαστικό βίντεο: Σκύλος αλυχτούσε λίγο πριν τα 7,8R για να προειδοποιήσει τους ανθρώπους BEST OF NETWORK 08.02.2023, 17:51 08.02.2023, 11:57 07.02.2023, 10:57 08.02.2023, 15:49 08.02.2023, 15:48 08.02.2023, 16:57

