Ανδρουλάκης: «Προτείνω ένα Ταμείο Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κυριαρχίας για τις αδύναμες οικονομίες» Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ το Ταμείο θα στηρίξει τις αδύναμες οικονομίες με έμφαση στην παραγωγική τους βάση και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας Στην Προσύνοδο των ηγετών του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος (PES) στις Βρυξέλλες συμμετείχε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κ. Ανδρουλάκης πρότεινε τη δημιουργία ενός Ταμείου Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κυριαρχίας, το οποίο θα στηρίξει τις αδύναμες οικονομίες με έμφαση στην παραγωγική τους βάση και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ενώ ως προς την ατζέντα του σημερινού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το μεταναστευτικό σημείωσε την ανάγκη αναθεώρησης του Κανονισμού "Δουβλίνο ΙΙΙ". Μετά το τέλος των εργασιών ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση: «Δέκα χρόνια μετά τη μεγάλη οικονομική κρίση και βεβαία εν μέσω της ενεργειακής περιπέτειας, που αυξάνει τις ανισότητες και την ενεργειακή φτώχεια, η Ευρώπη έχει χρέος να πάρει γρηγορότερα αποφάσεις. Αποφάσεις αλληλεγγύης. Γι' αυτό προτείνω ένα Ταμείο Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κυριαρχίας, που θα στηρίξει τις αδύναμες οικονομίες και την παραγωγική τους βάση για νέες θέσεις εργασίας και ανταγωνιστική οικονομία. Επίσης, πρέπει να προχωρήσουμε στη στήριξη του κοινωνικού κράτους, της Υγείας, της Παιδείας και σε προγράμματα κοινωνικών κατοικιών, γιατί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της εποχής μας είναι το κόστος διαβίωσης καθώς τα ενοίκια αυξάνονται καθημερινά. Αναφορικά με το προσφυγικό, έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω. Δεν μπορεί να συνεχίσει ο Κανονισμός "Δουβλίνο ΙΙΙ" να ρίχνει το βάρος στις πρώτες χώρες εισδοχής και γ' αυτό πρέπει να αναθεωρηθεί. Να υπάρχει μια δίκαιη κατανομή ώστε οι χώρες να έχουν μόνιμα προγράμματα μετεγκατάστασης και η αίτηση ασύλου να γίνεται στο σύνολο της Ε.Ε. και όχι μόνο στην πρώτη χώρα. Αυτές οι πολιτικές θα μας κρατήσουν ενωμένους και οι ευρωπαϊκοί λαοί θα έχουν ένα καλύτερο μέλλον ευημερίας και προοπτικής».

