Βουλή: Ψηφίσθηκε κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο για την Προστασία των Καταναλωτών

Κατά πλειοψηφία ψηφίσθηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης για την «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2020 σχετικά με τις αντιπροσωπευτικές αγωγές για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών και για την κατάργηση της οδηγίας 2009/22/ΕΚ, ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών, ρυθμιστικό πλαίσιο για την παλαίωση οίνων και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης». Επί της Αρχής και στο Σύνολό του το νομοσχέδιο ψηφίσθηκε από ΝΔ και ΠΑΣΟΚ. Ο ΣΥΡΙΖΑ απείχε. ΚΚΕ και ΜέΡΑ 25 το καταψήφισαν ενώ η Ελληνική Λύση τάχθηκε με το «παρών». Η τροπολογία του υπουργείου Εσωτερικών για το «Δικαίωμα κατάρτισης συνδυασμού στις Βουλευτικές Εκλογές» ψηφίσθηκε από τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ. Ο ΣΥΡΙΖΑ τάχθηκε με το «παρών» ενώ ΚΚΕ, Ελληνική Λύση και Μέρα 25 καταψήφισαν την τροπολογία. Η τροπολογία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ψηφίσθηκε από ΝΔ, ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και Ελληνική Λύση. Ο ΣΥΡΙΖΑ απείχε. Το ΚΚΕ την καταψήφισε ενώ το ΜέΡΑ 25 τάχθηκε με το «παρών». Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ‘Αδωνις Γεωργιάδης μιλώντας επί του σχεδίου νόμου, ζήτησε «να σταματήσει ο λαϊκισμός της αντιπολίτευσης ότι η ακρίβεια είναι απόρροια της αισχροκέρδειας» Ανέφερε πως όταν γίνονται συγκρίσεις στο δείκτη τιμών, αυτές θα πρέπει να γίνονται είτε με τον μέσο όρο της ευρωζώνης ή έστω της ΕΕ όπου έχουμε ομοειδής αγορές και όχι με την παγκόσμια λίστα όπου σε αυτήν συμπεριλαμβάνονται υποανάπτυκτες οικονομίες χωρών. Η Ελλάδα, είπε, έχει 15,6% πληθωρισμό όταν ο μέσος όρος τιμών στην ΕΕ είναι στο 18,2% και της ευρωζώνης στο 16,3%. Είμαστε, δηλαδή, πάνω από τρεις μονάδες κάτω από μέσο όρο της ΕΕ και μία μονάδα κάτω από το μέσο όρο της ευρωζώνης. Απέρριψε ως «ψευδή» τον ισχυρισμό ότι η ακρίβεια προέρχεται από την αισχροκέρδεια, υποστηρίζοντας πως η ακρίβεια, που πράγματι υπάρχει, προέρχεται εξ αιτίας του ότι έχουμε συνδεόμενες οικονομίες και στο γεγονός ότι όσα καταναλώνουμε είναι κατά πλειοψηφία εισαγόμενα είτε λόγω της ενέργειας ή των πρώτων υλών και δεν έχουμε αμιγώς 100% ελληνικά προϊόντα. Συνεπώς, πρόσθεσε, είναι αδύνατον να μην έχουμε εισαγόμενο πληθωρισμό. Εξήγησε, πως εάν το πρόβλημά μας ήταν η αισχροκέρδεια θα είχαμε στις τιμές τον εισαγόμενο πληθωρισμό, δηλαδή το 16,3% συν την αισχροκέρδεια που λέτε. Εμείς, όμως, είμαστε δύο μονάδες πιο κάτω από τον πληθωρισμό της ΕΕ που εισάγουμε. Τα όσα ισχυρίζεστε, είπε, «είναι διαστημικά μαθηματικά» και «είναι απολύτως προφανές ότι ψεύδεστε για πολιτικούς λόγους». Ο λαϊκισμός σας, όμως, « πιάνει τόπο επειδή εκμεταλλεύεστε πολιτικά ένα πραγματικό γεγονός που δεν είναι η αισχροκέρδεια, αλλά η ακρίβεια που υπάρχει γιατί διάγουμε τον μεγαλύτερο πληθωριστικό κύκλο στην ΕΕ από τον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο και μετά , για αυτό και οι τιμές των προϊόντων αυξάνεται σε όλη την Ευρώπη». Σχετικά με το Καλάθι του Νοικοκυριού, ο υπουργός τόνισε ότι έχει πετύχει και το γεγονός ότι το 50% έναντι του 48% που θεωρεί ως θετική την ύπαρξή του και ότι το 64% των πολιτών δηλώνει ότι αγοράζει προϊόντα από το Καλάθι, αυτά δεν δείχνουν ότι οι καταναλωτές έχουν γυρίσει την πλάτη τους σε αυτό. Ανέφερε πως όταν ξεκίνησε το Καλάθι, ο μέσος όρος αξίας του ήταν 117 ευρώ σήμερα μετά από 15 εβδομάδες η συνολική αξία έχει πέσει ανάλογα με την αλυσίδα σούπερ μάρκετ στα 90 ευρώ κατά μέσο όρο. Δηλαδή, όχι μόνο δεν έχει πάρει πληθωρισμό αλλά έχει αφαιρέσει. Ο υπουργός, είπε, ότι το Καλάθι δεν θα σβήσει τον πληθωρισμό, γιατί δεν είναι ο Ιησούς Χριστός αλλά για τον φτωχό συμπολίτη μας είναι μια δυνατότητα να εξοικονομεί χρήματα. Ενημέρωσε ότι έρχεται αποστολή και τρίτης χώρας στο Υπουργείο Ανάπτυξης για να καταλάβουν και να αντιγράψουν όχι μόνο το Καλάθι αλλά και το νόμο κατά της αισχροκέρδειας με το πλαφόν στις τιμές. Επισήμανε ότι επί 5 χρόνια κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ επιβλήθηκαν μηδέν πρόστιμα για αισχροκέρδεια γιατί δεν υπήρχε μηχανισμός ελέγχου ενώ η κυβέρνηση της ΝΔ ίδρυσε την ΔΥΜΕΑ την στελέχωσε και την επάνδρωσε και έχουν γίνει περίπου 5.000 επιτόπιοι έλεγχοι, εκτός από αυτούς που γίνονται καθημερινά μέσω της ηλεκτρονικής επιτήρησης από το σύστημα της ΑΔΑΕ και αποτελούν το έναυσμα για τους επιτόπιους ελέγχους στα καταστήματα. Παράλληλα, σημείωσε ότι έχει εξαφανιστεί και το παραεμπόριο από το κέντρο των πόλεων με τα μαϊμού προϊόντα. Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι πράγματι υπάρχει ακρίβεια στην αγορά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν γίνονται έλεγχοι. Χρειάζεται να σκεφτούμε και να βρούμε να κάνουμε και άλλα πράγματα, αλλά εμείς την δουλειά μας την κάνουμε με πίστη, υπευθυνότητα, με εργατικότητα και έχει και αποτέλεσμα. -- Ειδήσεις σήμερα: Πέτρος Φιλιππίδης: Έξι χρόνια κάθειρξη για την πρώτη απόπειρα βιασμού και πέντε για τη δεύτερη – Αναμένεται η απόφαση για τη συγχώνευση Σεισμός στην Τουρκία: Το «ευχαριστώ» της Αϊρίν στην ΕΜΑΚ που την διέσωσε μετά από 50 ώρες στα συντρίμμια Ο «Μάξιμος Σαράφης» έταξε δάνειο ακόμη και σε… νεκρό

