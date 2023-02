Δένδιας: Η Ελλάδα θα συνεχίσει να βοηθά τα θύματα των σεισμών σε Τουρκία και Συρία «Η χώρα μου είναι μια χώρα αρχών και οι αρχές της επιβάλλουν να βρισκόμαστε πάντα στις κοινωνίες που δοκιμάζονται» είπε ο Έλληνας ΥΠΕΞ «Η Ελλάδα, με όσες δυνατότητες έχει, θα συνεχίσει να βοηθά τα θύματα των καταστροφικών σεισμών, τόσο στην Τουρκία, όσο και στη Συρία», υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε δήλωσή του μετά το πέρας της συνάντησής του με τον υπουργό Εξωτερικών της Αργεντινής, Santiago Andrés Cafiero στο Μπουένος ‘Αιρες. «Η χώρα μου είναι μια χώρα αρχών και οι αρχές της επιβάλλουν να βρισκόμαστε πάντα στις κοινωνίες που δοκιμάζονται και να προσπαθούμε, όσο μπορούμε, να ανακουφίσουμε τον ανθρώπινο πόνο». Αναφερόμενος στη συνάντηση με τον ομόλογό του, δήλωσε «ιδιαίτερα ευχαριστημένος από τα αποτελέσματα της πρώτης επίσκεψης Έλληνα υπουργού Εξωτερικών στην Αργεντινή και θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς τον συνάδελφό μου, αλλά και τον Πρόεδρο της Αργεντινής, που μου έκανε τη μεγάλη τιμή να συζητήσει επί μακρόν μαζί μου για τις ελληνο-αργεντινές, αλλά και για τις αργεντινο-ευρωπαϊκές σχέσεις». Όπως τόνισε, κατά τη διάρκεια της συνάντησης είχαν μία εκτεταμένη ανταλλαγή απόψεων, στο πολιτικό επίπεδο, στο οικονομικό επίπεδο, αλλά και στο επίπεδο των σχέσεων μεταξύ Αργεντινής και Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικά για το θέμα της υπογραφής της συμφωνίας ΕΕ-Mercosur. «Είχα την ευκαιρία να εκφράσω προς την Αργεντινή και τον συνάδελφό μου την ευγνωμοσύνη της Ελλάδας για τη στήριξη που η Αργεντινή μάς παρέχει τόσο στην εκστρατεία μας για να εκλεγούμε μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, όσο και για τη σημερινή δήλωση ότι η Αργεντινή θα μάς υποστηρίξει και στην προσπάθειά μας να εκλεγούμε μέλος του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων», πρόσθεσε ο κ. Δένδιας και πρόσθεσε: «Θεωρούμε ότι η Αργεντινή είναι φυσικός συνομιλητής και συνεργάτης στη Λατινική Αμερική, τόσο της Ελλάδας, όσο και της ΕΕ. Είναι μια χώρα η οποία πιστεύει στο Διεθνές Δίκαιο και έχει συνυπογράψει τη Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας». ‘Αλλωστε, όπως υπενθύμισε, υπάρχει μια σημαντική ελληνική κοινότητα στην Αργεντινή, «η οποία αποτελεί φυσική γέφυρα μεταξύ των δύο χωρών. Μας χωρίζει, ίσως, γεωγραφική απόσταση, αλλά υπάρχει τεράστια πολιτισμική εγγύτητα ανάμεσα στην Ευρώπη και την Αργεντινή». Ειδήσεις σήμερα: Ξεπέρασαν τους 15.000 οι νεκροί από τους σεισμούς σε Τουρκία και Συρία – Βέλη κατά Ερντογάν Εκτός φυλακής ο Πέτρος Φιλιππίδης παρά την καταδίκη σε 8 χρόνια κάθειρξη Survivor All Star: Νίκησαν οι Κόκκινοι, πήρε μήνυμα από την Καρολίνα ο Μάριος – Δείτε βίντεο BEST OF NETWORK 08.02.2023, 17:51 09.02.2023, 08:44 07.02.2023, 10:57 09.02.2023, 09:03 09.02.2023, 09:18 08.02.2023, 17:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )