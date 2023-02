«Δύο ξένοι» στη Σύνοδο των Ευρωσοσιαλιστών Τσίπρας – Ανδρουλάκης Μείζον για τους Ευρωσοσιαλιστές οι υποκλοπές Γεωργία Σαδανά 09.02.2023, 07:29 Συνταξιδιώτες, αλλά όχι συνοδοιπόροι, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ -Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης επιβιβάστηκαν χθες στο ίδιο αεροπλάνο με προορισμό τις Βρυξέλλες και την Προσύνοδο των ηγετών του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος (PES). Η Προσύνοδος είθισται να προετοιμάζει τους σοσιαλιστές ηγέτες της ΕΕ για την ατζέντα της επικείμενης Συνόδου Κορυφής, μόνο που στην περίπτωση των δύο Ελλήνων πολιτικών αρχηγών, οι ζυμώσεις έχουν μάλλον «παγώσει» το τελευταίο χρονικό διάστημα. Άλλωστε, ο κ. Τσίπρας μετέχει ως παρατηρητής, ενώ ο κ. Ανδρουλάκης ως τακτικό μέλος και παρά τις φημολογούμενες απόπειρες στο παρελθόν να «λιώσουν οι πάγοι» μεταξύ τους με την παρέμβαση της Ευρωσοσιαλιστικής ομάδας, κάτι τέτοιο δεν ευοδώθηκε μέχρι τώρα, διατηρώντας αγεφύρωτη την απόσταση μεταξύ των δύο πολιτικών χώρων και επί βελγικού εδάφους. Στο ίδιο πλαίσιο, η χθεσινή υπερψήφιση της νομοθετικής ρύθμισης της κυβέρνησης για το «κόμμα Κασιδιάρη» από το ΠΑΣΟΚ -Κίνημα Αλλαγής υπήρξε καλή αφορμή για να μην ανταλλάξουν οι κ. Τσίπρας και Ανδρουλάκης ούτε βλέμμα στο αεροσκάφος, μολονότι ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ την περασμένη Δευτέρα ξεκαθάρισε πως αντίπαλος του κόμματός του είναι μόνο «η Δεξιά του κ. Μητσοτάκη», αν και χαρακτήρισε «μονομέτωπο» τον επικείμενο εκλογικό αγώνα, απορρίπτοντας τη διμέτωπη εκδοχή του, αυτή που στελέχη του «χρεώνουν» στο ΠΑΣΟΚ -Κίνημα Αλλαγής. «Η παράσταση μνήμης του Ανδρέα Παπανδρέου έλαβε τέλος» ήταν, ωστόσο, το μήνυμα του Νίκου Ανδρουλάκη προς την Κουμουνδούρου, το πλέον σαφές το τελευταίο χρονικό διάστημα αναφορικά με την αξιολόγηση της στάσης της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ενισχύοντας τα σενάρια για πρόωρη λήξη της «προοδευτικής διακυβέρνησης». Για τη Χαριλάου Τρικούπη, εξάλλου, το γεγονός ότι παραμένει σημαιοφόρος της Ευρωσοσιαλιστικής ομάδας εν Ελλάδι συνιστά μια διαρκή ευκαιρία να υπογραμμίζει το προοδευτικό της πρόσημο, το κλίμα, ωστόσο, από το «Qatar-Qate» και την εμπλοκή της Ευρωβουλευτή του, Εύας Καϊλή εξακολουθεί να είναι φορτισμένο και προκαλεί δημοσκοπικές παρενέργειες στη Χαριλάου Τρικούπη. Δεν είναι μόνο, όμως, η υπόθεση του Κατάρ, η οποία βαραίνει στις πλάτες των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, καθώς εκτιμάται ότι η σημερινή συνύπαρξη των κ. Τσίπρα και Ανδρουλάκη κάτω από την ίδια Σοσιαλιστική στέγη θα προκαλέσει μοιραία και την ανακίνηση του θέματος των υποκλοπών, το οποίο πυροδότησε την ανταλλαγή πυρών μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, με αφορμή τη δήλωση της Εκπροσώπου Τύπου της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Πόπης Τσαπανίδου περί «εκβιασμού» του κ. Ανδρουλάκη. Ακόμη και αν το «θερμό επεισόδιο» μεταξύ των δύο πολιτικών κομμάτων απασχολήσει το περιθώριο της Προσυνόδου, οι υποκλοπές επιστρέφουν για τους Ευρωσοσιαλιστές στην ημερήσια διάταξή τους. Συγκεκριμένα, τα «Καλά νέα από το Ευρωκοινοβούλιο!» ανακοίνωσε χθες ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Δημήτρης Παπαδημούλης, γνωστοποιώντας παράλληλα ότι την επόμενη εβδομάδα, δηλαδή «στις 15/2 θα γίνει συζήτηση στην Ολομέλεια με τίτλο: «Η διάβρωση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα. Το σκάνδαλο των τηλεφωνικών υποκλοπών κ η ελευθερία του Τύπου». Μάλιστα, ο ίδιος επισημαίνει ότι «η απόφαση λήφθηκε από την Διάσκεψη των Προέδρων μετά από πρόταση των Ευρωσοσιαλιστών!», με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία των Ευρωσοσιαλιστών να δύναται να αποτελέσει μια τελευταία γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ των δύο ελληνικών κομμάτων, ζητούμενο που δεν αποκλείεται να τεθεί στη διάρκεια της συζήτησης της σημερινής Προσυνόδου. Ειδήσεις σήμερα: Ξεπέρασαν τους 15.000 οι νεκροί από τους σεισμούς σε Τουρκία και Συρία – Βέλη κατά Ερντογάν Εκτός φυλακής ο Πέτρος Φιλιππίδης παρά την καταδίκη σε 8 χρόνια κάθειρξη Survivor All Star: Νίκησαν οι Κόκκινοι, πήρε μήνυμα από την Καρολίνα ο Μάριος – Δείτε βίντεο Γεωργία Σαδανά 09.02.2023, 07:29 BEST OF NETWORK 08.02.2023, 17:51 08.02.2023, 11:57 07.02.2023, 10:57 08.02.2023, 21:51 08.02.2023, 22:03 08.02.2023, 16:57

