Θεοδωρικάκος: Θα παταχθεί οποιοδήποτε κύκλωμα υπάρχει στην ΕΛ.ΑΣ. «Ρίξανε λάσπη στον ανεμιστήρα ως αντίδραση στις αποφασιστικές αλλαγές που κάναμε στις κρίσεις της ελληνικής αστυνομίας. Ενοχλήσαμε πολυετή κατεστημένα», ανέφερε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη «Θα παταχθεί οποιοδήποτε κύκλωμα υπάρχει στην ελληνική αστυνομία», υπογράμμισε μιλώντας στην ΕΡΤ ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος. «Με μία διαφορά. Θα παταχθεί αυτό που υπάρχει. Όχι αυτό που θέλουν να περιγράψουν κάποιοι ότι υπάρχει. Διότι υπάρχει επιλεκτική διαρροή εγγράφων – τα οποία πρέπει να ελεγθεί από τις εσωτερικές υποθέσεις ποιά είναι πραγματικά και ποιά όχι. Γι΄αυτό από την πρώτη στιγμή τα έστειλα στην υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων για να λάμψει η αλήθεια», διευκρίνισε. «Η υπόθεση είναι στη δικαιοσύνη και ο μόνος αρμόδιος για να αναδείξει η αλήθεια είναι η ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη στην οποία πειθαρχούμε απολύτως και της οποίας τα πορίσματα και οι εντολές θα γίνουν πράξη σε κάθε περίπτωση» ήταν η απάντηση του υπουργού σε δημοσιεύματα που θέλουν συνεργάτη ή σύμβουλό του να σχετίζεται με τον υπόκοσμο (ο ένας ανώτερος αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ που φέρεται να σχετίζεται με προστασία σε πρατήριο υγρών καυσίμων και ο άλλος συνεργάτης του υπουργού και συνομιλητής των μαφιόζων Εφημερίδες Documento και Βήμα) Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cqdu84vsztf5) «Πρόκειται για μυθεύματα, παραμύθια, ευσεβείς πόθους ορισμένων κακούργων», τόνισε. Όπως υποστήριξε ο υπουργός «ρίξανε λάσπη στον ανεμιστήρα ως αντίδραση στις αποφασιστικές αλλαγές που κάναμε στις κρίσεις της ελληνικής αστυνομίας. Ενοχλήθηκαν πολυετή κατεστημένα. Θα πάμε μέχρι τέλους την κάθαρση στην ελληνική αστυνομία» ‘Οπως σημείωσε «άλλοι πρέπει να απολογηθούν για τις αδυναμίες συνειδητές ή όχι για τη διαχείριση της greek mafia την περίοδο 2015-2019 που οδήγησαν στην απαλλαγή όλων των κατηγορουμένων στις δίκες που έγιναν πρόσφατα, γιατί έκαναν με λάθος τρόπο τη δουλειά τους. Για την τροπολογία που βάζει φραγμό στις εγκληματικές οργανώσεις, με μανδύα πολιτικού κόμματος, προκειμένου να συμμετέχουν στις εκλογές , που ψηφίστηκε από ΝΔ και ΠΑΣΟΚ και δήλωσε “Παρών“ ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ καταψήφισαν ΚΚΕ, ΜΕΡΑ25 και Ελληνική Λύση ο υπουργός είπε. «Είναι πολύ σημαντικό να ξεχωρίσουμε ότι δεν είναι καταδικασμένος για οτιδήποτε, αλλά για εγκληματική οργάνωση. Θεωρώ ότι ανεξάρτητα από τις επιμέρους τοποθετήσεις των κομμάτων, το αίτημα να απαγορευτεί η κάθοδος στις εκλογές ενός κόμματος το οποίο στην πραγματικότητα έχει επικεφαλής έναν άνθρωπο που ηγείται εγκληματικής οργάνωσης ήταν πάνδημο. Αφορούσε το σύνολο του ελληνικού λαού και ανεξάρτητα από τη στάση που κράτησαν τα κόμματα στην ψηφοφορία ή τον τρόπο που επιχειρηματολογούσαν, αφορούσε και το σύνολο του πολιτικού συστήματος». Για την αντιπαράθεση με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστο Σπίρτζη ανέφερε: «Εδώ και πολλούς μήνες ο κ. Σπίρτζης επιτίθεται προσωπικά στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Με έχει πει δολοφόνο με τη μικρή πεντάχρονη Μαρία στον Έβρο που αποδείχτηκε ότι δεν υπάρχε.Έφτιαξε ένα ωραίο με θέμα για το οποίο το γερμανικό Spiegel ζήτησε συγγνώμη, ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κος Σπίρτζης δεν ζήτησαν ποτέ συγγνώμη. Μετά με είπανε προδότη γιατί έδωσα δήθεν μαζί με όλη τη κυβέρνηση ένα νησάκι στον Έβρο στους Τούρκους …άλλο ψέμα… Το ΓΕΣ είχε δώσει εγγράφως απάντηση για τις συντεταγμένες του συγκεκριμένου νησιού ανάμεσα στα δύο κράτη. Στη συνέχεια λίγες εβδομάδες μετά μας είπαν το κόμμα παιδεραστών γιατί κάλυπτα παιδεραστές, ενώ η ΕΛΑΣ είχε αποκαλύψει και είχε πάει μέχρι τέλος εκείνη την απάνθρωπη, βάρβαρη υπόθεση κακοποίησης ενός 12χρονου παιδιού. Στη συνέχεια μας είπαν ότι είμαστε η κακιά Δεξιά που αστυνομοκρατεί τα πανεπιστήμια διότι κάναμε το αυτονόητο που δεν τόλμησε να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ διότι τους υπέθαλπε τους εγκληματίες στη φοιτητική εστία Ζωγράφου» Για τις κρίσεις στην ΕΛ.ΑΣ: Ενοχλήσαμε πολυετή κατεστημένα θα πάμε μέχρι τέλους «Όταν ήλθε ή ώρα των κρίσεων των αξιωματικών της ΕΛΑΣ εκεί που με αποφασιστικότητα προχωρήσαμε στην κάθαρση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες με απόλυτη στήριξη του πρωθυπουργού της χώρας Κυριάκου Μητσοτάκη , αντί να πουν ένα μπράβο που απαλλάξαμε την αστυνομία από πολυετή κατεστημένα, είχαν και το θράσος να επιτεθούν για μία “greek mafia”. Καλά δεν κάνει εντύπωση στους ανθρώπους που μας παρακολουθούν ότι όλη αυτή ιστορία ξέσπασε πάνω στις κρίσεις της Αστυνομίας;.. Αισχρή κατασυκοφάντηση που προέρχεται από την ένδεια πολιτικού λόγου και από τη “μαύρη τρύπα” που έχει η αξιωματική αντιπολίτευση στα θέματα ασφαλείας…ξέφραγο αμπέλι η δική τους πολιτική στα σύνορα…» «Ελλιπή στοιχεία από τις παρακολουθήσεις της ΕΥΠ επί ΣΥΡΙΖΑ» Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πολύ βαριά ευθύνη διότι την περίοδο 2015-17 η ΕΥΠ η οποία υπαγόταν στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και όχι στο γραφείο του πρωθυπουργού, έκανε παρακολουθήσεις για να αποκαλυφθούν επίορκοι αστυνομικοί, μόνο, που δεν τις έκανε για μεγάλο διάστημα με νόμιμο τρόπο. Εδειξαν πολύ βαριά πλημμέλεια με αποτέλεσμα τα στοιχεία αυτών των παρακολουθήσεων να μη μπορούν να αντιμετωπιστούν θετικά κι αποτελεσματικά από το δικαστήριο . Σας παραπέμπω σε αυτά που είπε πριν από λίγες εβδομάδες ο κος εισαγγελέας στη δίκη για τη “greek mafia 1”, είπε, είναι τραγική η έλλειψη στοιχείων με αποτέλεσμα όλοι οι κατηγορούμενοι της υπόθεσης ότι αθωώθηκαν. Επιπλέον ο υπουργός επισήμανε πως έχει γίνει πολύ σκληρή δουλειά ενίσχυσης της παρουσίας της αστυνομίας στις γειτονιές και τους δρόμους ενημέρωσε πως «600 αστυνομικοί έχουν ενισχύσει όλα τα αστυνομικά τμήματα της Αττικής» και πως ενισχύθηκε με 20 νέους αστυνομικούς το Α.Τ Ομονοίας ενώ έκανε λόγο για 25% μείωση της παραβατικότητας από την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ. Επιπλέον ο κ. Θεοδωρικάκος ενημέρωσε πως «23 Φεβρουαρίου τοποθετούμε άλλους 250 συνοριοφύλακες».

