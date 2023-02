ΚΚΕ: Υποψήφιος στις εκλογές ο Γιώργος Πομάσκι, προπονητής του Μίλτου Τεντόγλου Νέα λίστα με υποψήφιους βουλευτές ανακοίνωσε ο Περισσός Ο προπονητής του Μίλτου Τεντόγλου, Γιώργος Πομάσκι και ο τερματοφύλακας του Αστέρα Τρίπολης Νίκος Παπαδόπουλος, θα είναι ανάμεσα σε άλλους υποψήφιοι με το ΚΚΕ στις εκλογές 2023, όπως ανακοίνωσε νωρίτερα το απόγευμα της Πέμπτης ο Περισσός. Ακόμη θα είναι υποψήφιος και ο πρώην διαιτητής Βασίλης Νικάκης. Αναλυτικά η λίστα που έδωσε στη δημοσιότητα το ΚΚΕ: Γιώργος Πομάσκι, ομοσπονδιακός προπονητής στίβου, στον Βόρειο Τομέα Αθηνών. Νίκος Παπαδόπουλος, ποδοσφαιριστής, τερματοφύλακας του Αστέρα Τρίπολης, στην Ηλεία. Βασίλης Νικάκης, πρώην διεθνής διαιτητής ποδοσφαίρου, στην Αιτωλοακαρνανία. Παρασκευή (Βίκυ) Μανιάτη, προπονήτρια στίβου, μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Προπονητών Κλασικού Αθλητισμού (ΣΕΠΚΑ), στην Α’ Αθήνας. Ειδήσεις σήμερα: Σεισμός στην Τουρκία: Έκανε πίσω η Άγκυρα, δεν δέχεται βοήθεια από την Κύπρο Υπουργείο Υγείας: Εθνικό σχέδιο «εξάλειψης» των λοιμώξεων από τα νοσοκομεία Σεισμός στην Τουρκία: Οργή κατά Ερντογάν για το 12ωρο λουκέτο στο Twitter BEST OF NETWORK 09.02.2023, 18:17 09.02.2023, 13:12 07.02.2023, 10:57 09.02.2023, 14:47 09.02.2023, 15:06 09.02.2023, 18:00

