Κύπρος: Ο β’ γύρος των προεδρικών εκλογών «τριχοτόμησε» τον ΔΗΣΥ Η οδυνηρή ήττα, την οποία υπέστη το επί δέκα χρόνια κυβερνών κόμμα της Κύπρου δημιουργεί τριγμούς και συνθήκες μιας εν δυνάμει διάσπασης Μανώλης Καλατζής 09.02.2023, 08:58 Η οδυνηρή ήττα, την οποία υπέστη το επί δέκα χρόνια κυβερνών κόμμα της Κύπρου, ο Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ), δημιουργεί τριγμούς και συνθήκες μιας εν δυνάμει διάσπασης. Μετά τη προχθεσινή απόφαση στην επεισοδιακή συνεδρία του Πολιτικού Γραφείου του κόμματος, για ψήφο κατά συνείδηση στον Β’ γύρο των προεδρικών εκλογών, αυτή τη Κυριακή, στελέχη του ΔΗΣΥ τοποθετούνται δημοσίως είτε αποκαλύπτοντας την επιλογή τους είτε αφήνοντας σαφώς να νοηθεί ποιον δεν θα ψηφίσουν. Εκ των πραγμάτων δημιουργείται η εικόνα ενός κόμματος χωρισμένου στα δύο… ή και στα τρία, ένα μήνα πριν το έκτακτο εκλογικό συνέδριο στο οποίο θα τεθεί υπό κρίση η ηγεσία του. Οι «Χριστοδουλικοί» Σαφή θέση υπέρ της υποστήριξης του Νίκου Χριστοδουλίδη, πήρε από τη πρώτη στιγμή ο υπουργός Παιδείας Πρόδρομος Προδρόμου. Σε δήλωση του ανέφερε πως «μπροστά στην κατάσταση που διαμορφώνεται τώρα, ούτε στιγμή δεν μπορεί να διανοηθούμε ότι θα έχουμε διακυβέρνηση που θα επαναφέρει τις πολιτικές εκείνες που χρεοκόπησαν την χώρα και οι οποίες επιχειρούν να επανέλθουν σήμερα με ‘όχημα’ την υποψηφιότητα του Ανδρέα Μαυρογιάννη. Θέση μου είναι ότι αναντίλεκτα υποστηρίζουμε τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Εξάλλου, είναι κοινό μυστικό ότι προκρίνεται στο δεύτερο γύρο με την υποστήριξη ενός μεγάλου μέρους ψηφοφόρων της φιλελεύθερης παράταξης μας, του ΔΗΣΥ. Με τον ίδιο τρόπο θα φτάσει και στην εκλογή του την επόμενη Κυριακή, με την συμπαράταξη μας στην υποψηφιότητα του. Κανείς δεν μπορεί να παραγνωρίσει ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης είναι πολιτικά δοκιμασμένος, αφού για εννιά χρόνια υπήρξε ένας από τους στενότερους συνεργάτες του Προέδρου Νίκου Αναστασιάδη». Τη σκυτάλη υπέρ της υποψηφιότητας Χριστοδουλίδη πήρε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΔΗΣΥ, Νίκος Τορναρίτης, ο οποίος ανακοίνωσε τη προτίμηση του με ανάρτηση στα social media. Ο κ. Τορναρίτης ανέφερε πως «εάν με πραγματικούς όρους βρισκόμασταν μπροστά στην επίλυση του Κυπριακού εγώ πρώτος θα σας έλεγα να ψηφίσουμε τον υποψήφιο που υποστηρίζετε από το ΑΚΕΛ. Σήμερα όμως, τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά και στόχος όλων μας πρέπει να είναι η ισχυρή οικονομία, η δημοσιονομική πειθαρχία και σίγουρα ο Ευρωπαϊκός και Δυτικός προσανατολισμός της Πατρίδας μας. Ως εκ τούτου από τους δύο εναπομείναντες υποψήφιους που έχουμε μπροστά μας την ερχόμενη Κυριακή επιλέγω κατά συνείδηση τον Νίκο Χριστοδουλίδη». Υπέρ του Νίκου Χριστοδουλίδη τάχθηκε και ο υπουργός Γεωργίας Κώστας Καδής, αν και δεν είναι στέλεχος του ΔΗΣΥ. Σε ανακοίνωση του ανέφερε: «Με τον Νίκο Χριστοδουλίδη μας συνδέουν κοινές προσπάθειες και αγώνες για την πρόοδο και την προκοπή του τόπου μας» και εκφράζοντας τη βεβαιότητα του, «για τις ικανότητες, την εργατικότητα, την εντιμότητα, την ακεραιότητα του Νίκου (Χριστοδουλίδη)» δηλώνει πως θα τον στηρίξει με όλες του τις δυνάμεις. Ο κ. Καδής σημειώνει ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ως «άνθρωπος χαμηλών τόνων, πάντοτε με τεκμηριωμένη άποψη, ήταν η φωνή της λογικής, της συναίνεσης και η ήρεμη δύναμη στο Υπουργικό Συμβούλιο του Νίκου Αναστασιάδη. Στο κάλεσμα του Νίκου Χριστοδουλίδη για να ενώσουμε δυνάμεις και να αγωνιστούμε για την απελευθέρωση και επανένωση του τόπου μας, οικονομική και κοινωνική ευημερία, πράσινη μετάβαση και προστασία του περιβάλλοντος, δηλώνω και εγώ παρών, στηρίζοντας με όλες μου τις δυνάμεις την προσπάθειά του». Υπέρ του Νίκου Χριστοδουλίδη τοποθετήθηκε και ο τέως υπουργός Υγείας Κωνσταντίνος Ιωάννου. Σε ανάρτηση του στα social media ανέφερε: «Η αντιμετώπιση των τεράστιων οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων που έχουμε μπροστά μας εξαιτίας των επιπτώσεων της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, το μεταναστευτικό, η αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων της Κύπρου, και βεβαίως, η ανάληψη πρωτοβουλιών για σπάσιμο του αδιεξόδου στο Κυπριακό, επιτάσσουν τη μέγιστη συνεννόηση. Έχω την άποψη ότι οι στοχεύσεις αυτές υπηρετούνται με τη στήριξη της υποψηφιότητας του Νίκου Χριστοδουλίδη, με τον οποίο υπηρέτησα στην ίδια κυβέρνηση, υπό τον Πρόεδρο Αναστασιάδη. Με κάθε σεβασμό προς όλους, δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι τη δεδομένη στιγμή, ο Νίκος Χριστοδουλίδης αποτελεί την μοναδική επιλογή που έχουμε μπροστά μας όσοι ιεραρχούμε ως ύψιστη προτεραιότητα την ανάγκη για διατήρηση και βελτίωση όσων κατακτήσαμε μέχρι σήμερα, όπως είναι η οικονομική ανάπτυξη, το ΓεΣΥ (Γενικό Σύστημα Υγείας), το κράτος πρόνοιας, οι μεταρρυθμίσεις και πολλά άλλα, για τα οποία είμαστε υπερήφανοι». Υπέρ του Νίκου Χριστοδουλίδη έχουν τοποθετηθεί και άλλα στελέχη του ΔΗΣΥ, αλλά και πολλοί ψηφοφόροι, από τον Α’ γύρο των εκλογών. Ο ίδιος ο Νίκος Χριστοδουλίδης έχει δεσμευθεί ότι θα αξιοποιήσει στη κυβέρνηση που θα σχηματίσει αν εκλεγεί στελέχη προερχόμενα από τον ΔΗΣΥ. Οι «Μαυρογιαννικοί» Υπέρ της υποψηφιότητας του Ανδρέα Μαυρογιάννη τάχθηκε εμμέσως αλλά σαφέστατα ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου ο οποίος στην ομιλία του στο Πολιτικό Γραφείο του κόμματος, επιτέθηκε στον «αποστάτη» φωτογραφίζοντας τον Νίκο Χριστοδουλίδη, λέγοντας πως ο ίδιος στο Β΄ γύρο δεν θα ρίξει λευκό και δεν θα ψηφίσει αποστάτη. Ανάφερε ακόμα πως κάποτε η ιστορία ξεχνάει τους ήρωες αλλά δεν ξεχνάει ποτέ τους προδότες. Υπέρ του Ανδρέα Μαυρογιάννη φέρεται να είναι και ο υπουργός εξωτερικών Ιωάννης Κασουλίδης, ο οποίος υπήρξε υποψήφιος Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Ψήφο στον Ανδρέα Μαυρογιάννη εισηγείται η πρώην βουλευτής και κόρη του ιστορικού ηγέτη του ΔΗΣΥ, Γλαύκου Κληρίδη, η Καίτη Κληρίδου, θεωρώντας πως είναι καταλληλότερος για να ωθήσει τα πράγματα προς τη λύση του κυπριακού. Επίσης ο υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης, στην ομιλία του στο Πολιτικό Γραφείο ανέφερε: «Όχι στον αποστάτη. Και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί μέχρι χθες άλλα μεθοδεύονταν και από κάποιους παρευρισκόμενους σε αυτή την αίθουσα. Φαίνεται ήλθαν τα μηνύματα. Και επειδή λέχθηκαν και κάποια πράγματα για την οικονομία θέλω να πω τα εξής: Μιλώ όχι ως υπουργός Οικονομικών αλλά ως ο παλαιότερος αυτής της κυβέρνησης που έζησα από την πρώτη στιγμή μαζί με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη την σύγχρονη οικονομική ιστορία του τόπου από το κούρεμα μέχρι σήμερα. Δεν είναι ολιγότερο επικίνδυνοι οι του συνονθυλεύματος κομμάτων που υποστηρίζουν τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Ενώ αναμφίβολα στο Κυπριακό οι θέσεις μας είναι πολύ πιο κοντά από τις αντιδραστικές και ακραίες προσεγγίσεις των κομμάτων του δήθεν κέντρου». Υπέρ του Ανδρέα Μαυρογιάννη και ο δήμαρχος Πάφου Φ. Φαίδωνος, σημειώνοντας πως πρέπει να στηριχθεί χωρίς ανταλλάγματα και διαβουλεύσεις ώστε να μην νομιμοποιηθεί η «αποστασία» του Νίκου Χριστοδουλίδη. Οι οπαδοί του «Κανένα» Υπάρχει επίσης μια μερίδα στελεχών του ΔΗΣΥ που για συναισθηματικούς λόγους είτε δεν θα πάει να ψηφίσει στο δεύτερο γύρο είτε θα ψηφίσει λευκό. Από τη μία θεωρούν πως δεν πρέπει να στηριχθεί ο Νίκος Χριστοδουλίδης γιατί συνεργάζεται με τα κόμματα του Κέντρου, τα οποία έκαναν «ισοπεδωτική» αντιπολίτευση στη κυβέρνηση Αναστασιάδη και από την άλλη δε μπορούν να συμπορευθούν με τον Ανδρέα Μαυρογιάννη ο οποίος στηρίζεται από το κομμουνιστικό ΑΚΕΛ. Έχει επιλογή ο Ν. Αναστασιάδης Ο απερχόμενος Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, όπως αναφέρουν όλες οι πληροφορίες θεωρεί ότι πρέπει να εκλεγεί ο Νίκος Χριστοδουλίδης παρά το ότι επέλεξε να είναι υποψήφιος χωρίς να εξασφαλίσει το χρίσμα του ΔΗΣΥ. Πιστεύει πως ο Νίκος Χριστοδουλίδης ουσιαστικά θα συνεχίσει την πολιτική της δικής του Προεδρίας διαφυλάσσοντας τον δυτικό προσανατολισμό της Κύπρου και την σταθερότητα της οικονομίας. Όσο για το Κυπριακό δεν βλέπει διαφορές μεταξύ Χριστοδουλίδη και Μαυρογιάννη καθώς και οι δύο ήταν οι στενότεροι συνεργάτες του, ο ένας υπουργός εξωτερικών και ο άλλος ως Διαπραγματευτής. Στη πραγματικότητα για τα πρόσωπα των δύο υποψηφίων δεν υπάρχουν ενστάσεις. Ενστάσεις υπάρχουν για τα κόμματα που τους στηρίζουν και ενδεχομένως θα επηρεάζουν τις πολιτικές της νέας κυβέρνησης. Πάντως ο ΔΗΣΥ, παραμένει το μεγαλύτερο κοινοβουλευτικό κόμμα και πολύ δύσκολα ο νέος Πρόεδρος θα μπορούσε να περάσει νομοσχέδια, χωρίς την υποστήριξη του κόμματος. Στη Κύπρο το σύστημα δεν είναι κοινοβουλευτικό και δεν είναι απαραίτητο ο Πρόεδρος και η κυβέρνηση να διαθέτουν κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Ειδήσεις σήμερα: Εκτός φυλακής ο Πέτρος Φιλιππίδης παρά την καταδίκη σε 8 χρόνια κάθειρξηΨηφίσθηκε το νομοσχέδιο για την Προστασία των Καταναλωτών – «Το Καλάθι έχει πετύχει», τόνισε ο Γεωργιάδης Σεισμός στην Τουρκία: Το «ευχαριστώ» της Αϊρίν στην ΕΜΑΚ που την διέσωσε μετά από 50 ώρες στα συντρίμμια Μανώλης Καλατζής 09.02.2023, 08:58 BEST OF NETWORK 08.02.2023, 17:51 09.02.2023, 08:44 07.02.2023, 10:57 08.02.2023, 21:51 08.02.2023, 22:03 08.02.2023, 17:00

