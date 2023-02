Μία όχι και τόσο έξυπνη τεχνητή νοημοσύνη: Το λάθος της Bard που «έσβησε» $100 δισ. από τη μητρική της Google

Η Google αναζητά τρόπους για να «πείσει» τον κόσμο ότι εξακολουθεί να είναι πρωτοπόρος στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Αλλά μέχρι στιγμής φαίνεται να μην τα καταφέρνει και τόσο καλά.

Όπως μεταδίδει το BBC, όλα ξεκίνσαν όταν εντοπίστηκε ένα λάθος στην πρώτη διαφήμιση της μητρικής της Google, Alphabet, για το chatbot Bard, με το οποίο ελπίζει να ανταγωνιστεί το ChatGPT της OpenAI (με επένδυση 10 δισ. δολάρια από Microsoft). Το νέο της bot AI έδειξε να απαντά λάθος σε ένα ερώτημα.

Οι μετοχές της Alphabet υποχώρησαν την Τετάρτη πάνω από 7% την Τετάρτη, «σβήνοντας» 100 δισ. δολάρια από την κεφαλαιοποίηση της εταιρείας. Αντιθέτως, η μετοχή της Microsoft ενισχύθηκε έως και κατά 3%, πριν περιορίσει τα κέρδη της.

Αναλυτικά, η Alphabet ανέβασε στο twitter ένα μικρό βίντεο gif που δείχνει πώς λειτουργεί το Bard, με την υπόσχεση ότι το bot θα βοηθήσει να απλουστευτούν σύνθετα ζητήματα. Όμως το bot έδωσε μια ανακριβή απάντηση.

