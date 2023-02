Μανούσος Βολουδάκης: Δημοσία δαπάνη η κηδεία του βουλευτή της ΝΔ Η απόφαση ελήφθη Κοινή με Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Εσωτερικών Μάκη Βορίδη και Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα Με δημόσια δαπάνη θα τελεστεί η κηδεία του βουλευτή της ΝΔ και πρώην υφυπουργού Μανούσου – Κωνσταντίνου Βολουδάκη, «για τις εξαιρετικές υπηρεσίες που προσέφερε στον Λαό, στην Πατρίδα και στο Έθνος», σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Εσωτερικών Μάκη Βορίδη και Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα. Για την απώλεια του Μανούσου – Κωνσταντίνου Βολουδάκη, ο κ. Βορίδης δήλωσε: «Με βαθιά οδύνη υπέγραψα την υπουργική απόφαση για να τελεστεί η κηδεία του Μανούσου Βολουδάκη με δημόσια δαπάνη. Ο Μανούσος υπήρξε συμμαθητής, συμμαχητής, συνάδελφος, φίλος. ‘Ανθρωπος ακέραιος, έντιμος, ικανός, φλογερός πατριώτης υποδειγματικός σύζυγος, στοργικός πατέρας. Βουλευτής και κυβερνητικό στέλεχος απαράμιλλου ήθους, ευρυμαθής και εργατικός. Τον αποχαιρετώ αναπολώντας ήδη τις συζητήσεις μας, τις ισχυρές γνώμες του, τη φιλία του. Στη σύζυγό του και τα παιδιά του εκφράζω τα θερμότερα και ειλικρινή συλλυπητήριά μου, με ευχές για κουράγιο και δύναμη. Είμαστε όλοι κοντά τους, θα είμαστε μαζί τους για πάντα». Ειδήσεις σήμερα: Αποζημίωση στους γείτονες για υπέρβαση του ύψους οικοδομής Πότε θα εκραγεί ξανά το ηφαίστειο της Σαντορίνης Σεισμός στην Τουρκία: Πρωταθλήτρια στις διασώσεις η ΕΜΑΚ – Μεγαλύτερος αντίπαλος το κρύο BEST OF NETWORK 09.02.2023, 18:17 09.02.2023, 13:12 07.02.2023, 10:57 09.02.2023, 14:47 09.02.2023, 15:06 09.02.2023, 18:00

