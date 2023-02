Μηταράκης από Λέσβο: Στηρίξαμε το Βόρειο Αιγαίο με πάνω από 50 εκατ. ευρώ την τριετία ‘20-’23 Συνέντευξη Τύπου του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότη Μηταράκη στα ΜΜΕ της Λέσβου Συνέντευξη Τύπου στα ΜΜΕ της Λέσβου παραχώρησε το απόγευμα της Πέμπτης, στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότης Μηταράκης, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο νησί. Ο κ. Μηταράκης στην εισαγωγική του τοποθέτηση σημείωσε πως «με σχέδιο και πολλή δουλειά καταφέραμε να ξεπεράσουμε» τη μεταναστευτική κρίση. Όπως είπε δε τα τελευταία τρία χρόνια επετεύχθησαν οι δύο βασικοί στόχοι του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, ο δραστικός περιορισμός των ροών και οι επιπτώσεις στις τοπικές κοινωνίες. «Αυτό είναι που σήμερα βλέπουμε και βιώνουμε στη Λέσβο», τόνισε. Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου υπενθύμισε πως την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ έφτασαν στη Λέσβο 643.000 αιτούντες άσυλο, την ώρα που ο αριθμός αυτός στην τετραετία της ΝΔ ήταν 32.000, εκ των οποίων μόνο οι 5.000 αφορούν τη διετία 2021-22. «Αποτέλεσμα, οι διαμένοντες στη Δομή στο Μαυροβούνι σήμερα να είναι λιγότεροι από 2.000, μείωση 90% από τις πιο δύσκολες μέρες της Μόριας», είπε ο κ. Μηταράκης. Στην συνέχεια ο κ. Μηταράκης τόνισε πως «προχωρήσαμε σε σημαντικές ανταποδοτικές επενδύσεις προς τους δήμους Δυτικής Λέσβου και Μυτιλήνης αλλά και προς την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με πάνω από 25 εκατ. ευρώ, για αποζημιώσεις των Δήμων αναδρομικά από το 2019, αποζημιώσεις στους κατοίκους που είχαν ζημιές στις περιουσίες τους εξαιτίας του μεταναστευτικού, στηρίξαμε νέες υποδομές που θα προσφέρουν προοπτική για τη Μυτιλήνη». Κλείνοντας επεσήμανε ότι «τελικός στόχος είναι να λειτουργήσει η ΚΕΔ στη Βάστρια, εντός του 2023. Μια δομή 7 φορές μικρότερη από τη Μόρια στα χειρότερά της και 3 φορές μικρότερη από ότι είναι σήμερα το Μαυροβούνι αναφορικά με τον πληθυσμό που θα φιλοξενεί και που βρίσκεται εκτός του αστικού ιστού και προχωράει όπως είχα παρουσιάσει στη Βουλή τον 11/2021». Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, τόνισε πως «συνολικά έχουμε δώσει στο Βόρειο Αιγαίο πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ την τριετία 20-23 μέχρι στιγμής συγκρινόμενα με το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων της επταετίας που προβλέπεται στο ΕΣΠΑ που είναι 400 εκατομμύρια». Σε άλλη ερώτηση ο κ. Μηταράκης σημείωσε πως «η δομή της Βάστριας έχει πάρει πλέον πλήρη εικόνα υλοποίησης. Πλέον η δομή έχει εγκατασταθεί, είναι στη φάση της ολοκλήρωσης εντός του 2023. Το έργο έχει φτάσει το 50% της τεχνικής ολοκλήρωσης. Θεωρούμε ότι μέσα στο 2023 η δομή θα είναι έτοιμη, για να κλείσει το Μαυροβούνι που είναι ο βασικός μας στόχος». Αναφορικά με το τη δομή καραντίνας στη Δυτιή Λέσβο ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου τόνισε πως είναι χρήσιμη «επειδή υπάρχουν κατά καιρούς αφίξεις». Ειδήσεις σήμερα: Σεισμός στην Τουρκία: Έκανε πίσω η Άγκυρα, δεν δέχεται βοήθεια από την Κύπρο Υπουργείο Υγείας: Εθνικό σχέδιο «εξάλειψης» των λοιμώξεων από τα νοσοκομεία Σεισμός στην Τουρκία: Οργή κατά Ερντογάν για το 12ωρο λουκέτο στο Twitter Best of Network 09.02.2023, 18:17 09.02.2023, 13:12 07.02.2023, 10:57 09.02.2023, 14:47 09.02.2023, 15:06 09.02.2023, 18:00

