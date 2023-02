Μηταράκης: Είναι σημαντικό, που πλέον το μεταναστευτικό βρίσκεται υπό έλεγχο

Τη Δυτική Λέσβο επισκέφτηκε την Πέμπτη (09/02) ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότης Μηταράκης, ο οποίος βρέθηκε στα υπό εξέλιξη έργα στην περιοχή, που έχουν χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Αλληλεγγύης. Ο κύριος Μηταράκης επέβλεψε τις εργασίες στο νέο γήπεδο 5×5 στον Λεπέτυμνο, την αναβάθμιση του ηλεκτροφωτισμού στον Περιφερειακό της Συκαμινέας, όπως και το νέο γήπεδο 5×5 στην περιοχή, συνοδευόμενος από τον Δήμαρχο Δυτικής Λέσβου, Ταξιάρχη Βέρρο. Επίσης, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου επισκέφθηκε το σημείο περισυλλογής σωσιβίων στον Μόλυβο, από όπου και τόνισε πως «είναι σημαντικό, πλέον το μεταναστευτικό που βρίσκεται υπό έλεγχο. Δεν βιώνουμε πια τις δύσκολες στιγμές που βιώσαμε την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, τα δύσκολα χρόνια των ανοιχτών συνόρων». Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της στήριξης των τοπικών κοινωνιών που συμβάλλουν στην διαχείριση του μεταναστευτικού, ο Δήμος Δυτικής Λέσβου έχει λάβει συνολικά 3.743.185,95 ευρώ, από τα οποία 2.040.873,95 ευρώ αφορούν την χρηματοδότηση 6 έργων υποδομής μέσω του Ταμείου Αλληλεγγύης και 1.702.312,00 ευρώ αφορούν σε έκτακτες επιχορηγήσεις – αποζημιώσεις καθώς και ενιαία δημοτικά τέλη. Από πλευράς του ο δήμαρχος Δυτικής Λέσβου, σημείωσε πως «έχουμε αφήσει πίσω τη μεταναστευτική κρίση. Πρέπει να πιστωθεί στον κ. Υπουργό ότι έχουν ελεγχθεί πλέον οι ροές». Μετά το πέρας της επίσκεψης στο Δήμο Δυτικής Λέσβου, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότης Μηταράκης δήλωσε: «Είμαστε στην παλιά χωματερή, στο Δήμο Δυτικής Λέσβου, σε μια περιοχή όπου μισό εκατομμύριο και περισσότεροι μετανάστες ήρθαν τα χρόνια των ανοιχτών συνόρων. Μια θάλασσα όπου εκατοντάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, καθώς μπαίναν σε βάρκες για να περάσουν από την Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση παράτυπα. Σε αυτό το σημείο είχαν μαζευτεί 15.000 κυβικά μέτρα σωσίβια, τα οποία ο Δήμος καθάρισε με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Είναι σημαντικό πλέον το μεταναστευτικό που βρίσκεται υπό έλεγχο. Δε βιώνουμε πλέον τις δύσκολες στιγμές που βιώσαμε την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, τα δύσκολα χρόνια των ανοιχτών συνόρων. Αντίθετα η χώρα μα εφαρμόζει μια αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική, περιορίζοντας τις ροές, αλλά το σημαντικότερο περιορίζοντας τις επιπτώσεις της κρίσης στις τοπικές κοινωνίες. Κι αυτό φαίνεται περισσότερο από πουθενά, εδώ, στη Λέσβο». Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου, κ. Ταξιάρχης Βέρρος δήλωσε: «Επισκεφθήκαμε σήμερα με τον κ. Υπουργό τα έργα, τα οποία κατασκευάστηκαν στα χωριά της Δυτικής Λέσβου με χρηματοδότηση του Ταμείου Αλληλεγγύης. Πήγαμε στη Συκαμινέα, όπου είδαμε το γήπεδο 5×5 και τον φωτισμό του περιφερειακού δρόμου, στον Λεπέτυμνο, όπου είδαμε το 5×5 και εδώ στην παλιά χωματερή, όπου υπήρχε ένα βουνό από σωσίβια από τη μεταναστευτική κρίση 2015-2018 και αποτελούσαν πλέον μία περιβαλλοντολογική βόμβα, διότι είχαν αρχίσει να αποσυντίθενται. Ο Υπουργός είχε ευήκοα ώτα, όταν κάναμε το αίτημα και πράγματι, όπως βλέπετε, δεν υπάρχει κάτι αυτήν τη στιγμή. Έχουμε αφήσει πίσω τη μεταναστευτική κρίση. Πρέπει να πιστωθεί στον κ. Υπουργό ότι έχουν ελεγχθεί πλέον οι ροές, προφανώς και θα υπάρχουν πάντα είσοδοι, πάντα είχαμε, πάντα θα έχουμε, αλλά τουλάχιστον να υπάρχουν σε αριθμούς που να είναι ανεκτοί και να μπορούν να διαχειριστούν». Ειδήσεις σήμερα: Αποζημίωση στους γείτονες για υπέρβαση του ύψους οικοδομής Πότε θα εκραγεί ξανά το ηφαίστειο της Σαντορίνης Σεισμός στην Τουρκία: Πρωταθλήτρια στις διασώσεις η ΕΜΑΚ – Μεγαλύτερος αντίπαλος το κρύο

