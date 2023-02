Μητσοτάκης από Βρυξέλλες: Η Ελλάδα θα σταθεί στο πλευρό της Τουρκίας και της Συρίας Δήλωση του πρωθυπουργού κατά την άφιξή του στη Σύνοδο Κορυφής – Πραγματοποιείται παρουσία Ζελένσκι – Τι βρίσκεται στην ατζέντα Η Ελλάδα θα σταθεί στο πλευρό της Τουρκίας και της Συρίας ήταν το μήνυμα που έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο. Ο πρωθυπουργός εξέφρασε και πάλι την οδύνη του εκ μέρους του ελληνικού λαού για τις τραγικές απώλειες, και επανέλαβε ότι η Ελλάδα θα σταθεί στο πλευρό των δύο λαών. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cqdwp55w64xd) Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της παράνομης μετανάστευσης, τονίζοντας ότι υπάρχουν έντονες τάσεις αύξησης. Όπως είπε η Ελλάδα, θα εξακολουθεί να αγωνίζεται ώστε η ΕΕ να κάνει περισσότερα για να προστατεύσει τα εξωτερικά της σύνορα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ακόμη ότι η Αθήνα διεκδικεί πρόσθετους ευρωπαϊκούς πόρους για να έχει όλα τα μέσα στη διάθεσή της, ενώ στάθηκε και στη σημασία εμποδίων όπως είναι ο φράχτης στον Έβρο. BEST OF NETWORK 09.02.2023, 12:00 09.02.2023, 08:26 09.02.2023, 11:45 09.02.2023, 09:03 09.02.2023, 09:18 09.02.2023, 10:30

