Μπακογιάννης: Θέλουμε να ασφαλτοστρώσουμε τη μισή Αθήνα Όπως ανέφερε, αυτό το διάστημα γίνεται ασφαλτόστρωση στο Κολωνάκι – Το γήπεδο ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού προχωρά, τόνισε Σε 800 με 850 δρόμους την Αθήνας έχει γίνει ασφαλτόστρωση, ενώ στόχος είναι σε μια θητεία να έχει ασφαλτοστρωθεί η μισή πόλη, τόνισε στον ΣΚΑΪ 100,3 ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννη. Όπως ανέφερε ο Κώστας Μπακογιάννης, αυτό το διάστημα γίνεται ασφαλτόστρωση στο Κολωνάκι, ενώ θα ακολουθήσουν ασφαλτοστρώσεις σε Κυψέλη και Παγκράτι. Ο κ. Μπακογιάννης δήλωσε παράλληλα ότι στην πόλη υπάρχουν 60 νέα πεζοδρόμια, ενώ το έργο στη Λεωφόρο Πανεπιστημίου παίρνει μορφή. Ο δήμαρχος Αθηναίων επανέλαβε την πρότασή του να έρθει στο δήμο η αρμοδιότητα να αφαιρεί την άδεια λειτουργίας καταστήματος που παραβιάζει συστηματικά το νόμο για τα τραπεζοκαθίσματα: «Έχουμε εξαντλήσει, έχουμε κάψει όλη μας τη βενζίνη σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα, έχουμε ζητήσει και το έχουμε ζητήσει επίσημα να ψηφιστεί μία ρύθμιση η οποία θα λέει το εξής, ξανά το λέω σε απλά ελληνικά για να είμαι κατανοητός: ότι όταν κάποιος συστηματικά παραβιάζει το νόμο με τα τραπεζοκαθίσματα να μπορεί να έχει τη δυνατότητα ο Δήμος Αθηναίων, προσέξτε, όχι η κυβέρνηση, το πολιτικό κόστος θα το αναλάβουμε εμείς, όχι η κυβέρνηση, που δεν υπάρχει πολιτικό κόστος, αλλά το λέω για όποιον με ακούει και ενδιαφέρεται για αυτά τα πράγματα, να παίρνει την άδεια του μαγαζιού. » Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να μαζέψουμε την πόλη. Γιατί αυτή τη στιγμή τι γίνεται; Τα πρόστιμα τα οποία εμείς βάζουμε είναι αυτό που λέμε part of doing business, είναι λιγότερα τα πρόστιμα από τα έσοδα. Άρα, λοιπόν, ο μόνος τρόπος να γίνουμε κατανοητοί και να επιβάλλουμε την τάξη και ο μόνος τρόπος να μαζέψουμε τα τραπεζοκαθίσματα και να κερδίσουμε δημόσιο χώρο είναι να παίρνουμε τις άδειες. Το έχουμε ζητήσει επίσημα, έχουμε καταθέσει το σχέδιο της ρύθμισης, θέλω να ελπίζω ότι όταν έρθει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών την επόμενη, την μεθεπόμενη εβδομάδα, η Κυβέρνηση θα αποφασίσει να προχωρήσει και με αυτό». Γήπεδο Παναθηναϊκού Χαρακτήρισε σημαντικά έργα για τις γειτονιές της πόλης τις νέες αθλητικές εγκαταστάσεις, όπως τα γήπεδα ποδόσφαιρου 5Χ5 και τα γήπεδα μπάσκετ, ενώ επισήμανε ότι το γήπεδο ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού προχωρά, έχουν ανοίξει οι προσφορές και έχει έρθει μεγάλη κοινοπραξία η οποία έχει καταθέσει πρόσφορα. Τουρκία Η ελληνική κυβέρνηση αντέδρασε άμεσα στην βιβλική καταστροφή που έγινε από τον ισχυρό σεισμό στην Τουρκιά δήλωσε εξάλλου ο δήμαρχος Αθηναίων. Σημείωσε ότι οι εικόνες της ΕΜΑΚ να σώζει ζωές μικρών παιδιών είναι πολύ ισχυρές. Ειδήσεις σήμερα: Ξεπέρασαν τους 15.000 οι νεκροί από τους σεισμούς σε Τουρκία και Συρία – Βέλη κατά Ερντογάν Εκτός φυλακής ο Πέτρος Φιλιππίδης παρά την καταδίκη σε 8 χρόνια κάθειρξη Survivor All Star: Νίκησαν οι Κόκκινοι, πήρε μήνυμα από την Καρολίνα ο Μάριος – Δείτε βίντεο BEST OF NETWORK 09.02.2023, 09:30 09.02.2023, 08:44 09.02.2023, 09:14 09.02.2023, 09:03 09.02.2023, 09:18 08.02.2023, 19:00

