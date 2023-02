Νέο σποτ του ΣΥΡΙΖΑ για την ανακούφιση των πολιτών από την ακρίβεια Κατώτατος μισθός 880 ευρώ για το 2023, αύξηση 10% στους δημοσίους υπαλλήλους, επανακρατικοποίηση της ΔΕΗ είναι μερικές από τις προτάσεις της Κουμουνδούρου Η Μελίνα είναι η πρωταγωνίστρια του νέου σποτ του ΣΥΡΙΖΑ για την ακρίβεια και τις οικονομικές δυσκολίες, που ανάρτησε στον λογαριασμό του στο Facebook ο Αλέξης Τσίπρας με τον τίτλο «Προγραμματισμένα. Υπολογισμένα. Δίκαια. Για όλους». Στο βίντεο, η Μελίνα μαγειρεύει καθημερινά για την οικογένειά της. Έχει τρία παιδιά, που χρειάζονται ένα ζεστό σπίτι, ενώ θα πρέπει να εξασφαλίσει χρήματα για το ρεύμα, τη θέρμανση και το σούπερ μάρκετ. «Δεν βγαίνει ο μήνας. Οι ανάγκες είναι πολλές και η αισχροκέρδεια τεράστια» αναφέρει η Μελίνα. «Κάποιος πρέπει να παλέψει για το δίκιο της Μελίνας» αναφέρει το σποτ. Στη συνέχεια, ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ εξειδικεύει τις δεσμεύσεις του, που αφορούν στα εξής: «Κατώτατος μισθός 880 ευρώ για το 2023. Αύξηση 10% στους δημόσιους υπαλλήλους το 2023 για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια, Αφορολόγητο στα 10.000 ευρώ. Επανακρατικοποίηση της ΔΕΗ. Μείωση φόρου στα καύσιμα και τη θέρμανση. Έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών δισ. σε τράπεζες, παρόχους ενέργειας και διυλιστήρια. Μείωση ΦΠΑ στα είδη πρώτη ανάγκης. Πραγματικοί εντατικοί έλεγχοι στην αγορά για την αισχροκέρδεια». Ειδήσεις σήμερα: Ληστεία σε τράπεζα στην Αγία Παρασκευή – Απειλούσε να ανατινάξει το κατάστημα Δείτε βίντεο: Ο Όρμπαν δεν χειροκρότησε τον Ζελένσκι στη Σύνοδο της ΕΕ «Σας ευχαριστούμε πολύ»: Η ανάρτηση της τουρκικής πρεσβείας για την ανθρωπιστική βοήθεια από την Ελλάδα BEST OF NETWORK 09.02.2023, 12:30 09.02.2023, 16:48 07.02.2023, 10:57 09.02.2023, 14:47 09.02.2023, 15:06 09.02.2023, 14:18

