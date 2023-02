Ο Μητσοτάκης στη Σύνοδο Κορυφής – Ο διάλογος στο ΚΥΣΕΑ για τις εκλογές

Ένας διάλογος που έγινε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Μετανάστευσης Νότη Μηταράκη στο τέλος του χθεσινού ΚΥΣΕΑ προκάλεσε συζητήσεις μεταξύ των κυβερνητικών στελεχών. «Πότε θα είναι το επόμενο ΚΥΣΕΑ; Τον Απρίλιο;», διερωτήθηκε ο κ. Μηταράκης. «Προσπαθείς να εκμαιεύσεις την ημερομηνία των εκλογών;», αντέτεινε ο κ. Μητσοτάκης, με δεδομένο ότι πλέον το ΚΥΣΕΑ συνεδριάζει τακτικά κάθε δύο μήνες, συνεπώς η επόμενη συνεδρίαση βάσει προγράμματος θα ήταν τον Απρίλιο. Μια ημερομηνία που μπορεί να συμπίπτει με τις εκλογές της απλής αναλογικής. Τι μπορεί να σημαίνει ο εν λόγω διάλογος; Με βάση τα σενάρια που ανακύπτουν στην πολιτική πιάτσα τις τελευταίες μέρες, ο πρωθυπουργός μπορεί να κρατά τις επιλογές του ανοιχτές για να στηθούν οι πρώτες κάλπες τον Μάιο, ώστε να βελτιωθεί περαιτέρω το κλίμα που καταγράφεται για τη ΝΔ από όλες τις μετρήσεις και να συσπειρώσει περαιτέρω δυνάμεις. Υποστηρικτικά σε αυτό το σενάριο λειτουργεί και η αίσθηση που υπάρχει στο Μαξίμου ότι η αποχή του ΣΥΡΙΖΑ από ψηφοφορίες στη Βουλή γυρίζει μπούμερανγκ στον ίδιο. Από την άλλη, όλος ο εκλογικός προγραμματισμός του κυβερνώντος κόμματος γίνεται με ορίζοντα το να στηθούν κάλπες στις αρχές Απριλίου, με τα γαλάζια στελέχη να έχουν κυκλώσει τις δύο πρώτες Κυριακές του Απριλίου. Με αυτό το σκεπτικό, άλλωστε, αυτές τις μέρες «κλειδώνουν» και τα τελευταία ονόματα στα γαλάζια ψηφοδέλτια και καταρτίζεται ο σχεδιασμός των περιοδειών, ενώ και ο προγραμματισμός της Βουλής συντείνει σε αυτό το σενάριο. Παράλληλα, για τις 28 Φεβρουαρίου έχει προγραμματιστεί υπουργικό συμβούλιο που θα μπορούσε να είναι και το τελευταίο. Κανείς, βεβαίως, δεν «βάζει το χέρι στη φωτιά» για τις τελικές αποφάσεις Μητσοτάκη. Οι εξελίξεις στην Τουρκία Την ίδια ώρα, στη σύνθετη εξίσωση των εκλογών υπάρχει πάντα και η παράμετρος της Τουρκίας και του τι θα γίνει εκεί. Η καταστροφική σεισμική δόνηση είναι game changer για τα εσωτερικά δεδομένα της γείτονος και χθες, κατά τη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ, έγινε μια ακροθιγής αναφορά στα δεδομένα που διαμορφώνονται. Το συμπέρασμα, βεβαίως, ήταν ότι…δεν μπορεί να υπάρξει συμπέρασμα σε αυτή τη φάση, καθώς η τουρκική κυβέρνηση εμφανίζεται κεραυνοβολημένη και απολύτως αιφνιδιασμένη από τις εξελίξεις. Κατά τις πληροφορίες του thetimes|-.gr, αυτή είναι η αίσθηση που έχει διαμορφωθεί από τα διαθέσιμα κανάλια επικοινωνίας, όπως αυτό των δύο διπλωματικών συμβούλων Ιμπραήμ Καλίν και Άννας Μαρία Μπούρα. Σε αυτή τη φάση, συνεπώς, κανείς δεν ξέρει πώς θα επενεργήσει η εν λόγω κρίση στην κυβέρνηση Ερντογάν, η οποία ανακτούσε έδαφος στις δημοσκοπήσεις το προηγούμενο διάστημα. Επίσης κανείς δεν μπορεί να πει με απόλυτη ασφάλεια, αν οι εκλογές θα γίνουν όντως στις 14 Μαΐου, αν και ο κ. Ερντογάν πρέπει να κάνει σίγουρα πρόωρες εκλογές, για να μπορέσει να είναι εκ νέου υποψήφιος. Με δεδομένο, όμως, ότι η προσοχή της Τουρκίας έχει εστιαστεί στα χαλάσματα του Γκαζιαντέπ, της Αντιόχειας και των Αδάνων, μάλλον «αποδραματοποιείται» το σενάριο πρόκλησης έντασης από μέρους Τουρκίας στο μεσοδιάστημα των δικών μας εκλογών. Η παρέμβαση Μητσοτάκη στη Σύνοδο Η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, πάντως, αναμφίβολα θα απασχολήσει και την παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Σύνοδο Κορυφής που θα ξεκινήσει σήμερα το πρωί στις Βρυξέλλες. Η Ελλάδα, αναμένεται να τονίσει, αντέδρασε άμεσα και ήταν η πρώτη χώρα που απέστειλε βοήθεια στην Τουρκία, ενώ αναμένεται να τονίσει και την ανάγκη συντονισμού, καθώς θα χρειαστεί βοήθεια και για τις μακροπρόθεσμες συνέπειες του σεισμού. Ως προς τη Συρία, όπως τόνισε ήδη στο CNN, η κατάσταση είναι πιο περίπλοκη και απαιτείται διεθνής συντονισμός για να αντιμετωπιστεί η ανθρωπιστική καταστροφή, πρέπει, όμως, να βρεθούν και ευρωπαϊκά εργαλεία. Η Ελλάδα είναι, πάντως, έτοιμη να αποστείλει ανθρωπιστική ή άλλη βοήθεια στη Συρία μέσα από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας και σε συνεργασία και συντονισμό με τους ευρωπαίους εταίρους και μάλιστα ήδη το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας καταρτίζει τη σχετική λίστα της βοήθειας. Βεβαίως, επί τάπητος θα τεθεί και το μεταναστευτικό που απασχολεί ιδιαίτερα την Ένωση σε αυτή τη φάση μετά και τον πόλεμο στην Ουκρανία, με τον κ. Μητσοτάκη να αναμένεται να υπογραμμίσει ότι οι χώρες πρώτης γραμμής, όπως η Ελλάδα, θα πρέπει να στηριχτούν ουσιαστικά, ενώ ο πρωθυπουργός θα ζητήσει και βελτίωση της συνεργασίας στο ζήτημα των άμεσων επιστροφών σε χώρες, οι υπήκοοι των οποίων δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας. Ειδήσεις σήμερα: Εκτός φυλακής ο Πέτρος Φιλιππίδης παρά την καταδίκη σε 8 χρόνια κάθειρξηΨηφίσθηκε το νομοσχέδιο για την Προστασία των Καταναλωτών – «Το Καλάθι έχει πετύχει», τόνισε ο Γεωργιάδης Σεισμός στην Τουρκία: Το «ευχαριστώ» της Αϊρίν στην ΕΜΑΚ που την διέσωσε μετά από 50 ώρες στα συντρίμμια

