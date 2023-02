ΠΑΣΟΚ σε Τσίπρα: Η συζήτηση στην ευρωβουλή για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα γίνεται με πρωτοβουλία Ανδρουλάκη Επίθεση της Χαριλάου Τρικούπη στην αξιωματική αντιπολίτευση με φόντο όσα είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στην προσύνοδο των Σοσιαλιστών Ελένη Γκρήγκοβιτς 09.02.2023, 14:39 Στην προσύνοδο των ηγετών του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος (ΡΕS), βρέθηκαν ο Αλέξης Τσίπρας και ο Νίκος Ανδρουλάκης, με τους δύο τους ναι μεν να μοιράζονται και το ίδιο αεροπλάνο το μεσημέρι της Τετάρτης, ωστόσο, να μην ανταλάσσουν ούτε βλέμμα. Το ίδιο «ψυχρό» κλίμα ανάμεσα στις δύο πλευρές διατηρήθηκε και στις Βρυξέλλες. Μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου και ενώ ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται ήδη στο αεροπλάνο για την επιστροφή του στην Αθήνα, το ΠΑΣΟΚ, επιτίθεται στον ΣΥΡΙΖΑ, διότι όπως επισημαίνουν ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, «έσπευσε να ενημερώσει ότι το ζήτημα της υποχώρησης του κράτους δικαίου στην Ελλάδα εισάγεται την άλλη εβδομάδα στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», ξέχασε όμως, όπως λένε, να πει ότι ήταν πρωτοβουλία του Νίκου Ανδρουλάκη. Όπως αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, «προφανώς, δεν θέλησε ο κ. Τσίπρας, ούτε σήμερα, να διασκεδάσει το «ψεκασμένο» κομματικό αφήγημα ότι… ατονεί το ενδιαφέρον του Ν. Ανδρουλάκη και του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Ούτε, φυσικά, τις θεωρίες συνωμοσίας που διακινούν ο κ. Βαξεβάνης και οι επικοινωνιακοί βραχίονες του ΣΥΡΙΖΑ». Μάλιστα, όπως επισημαίνεται από τη Χαριλάου Τρικούπη, «το ζήτημα της διάβρωσης του κράτους δικαίου στην Ελλάδα και την απόπειρα συγκάλυψης του σκανδάλου των υποκλοπών, θέτει μετά από αίτημα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Νίκου Ανδρουλάκη, η Ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπενθυμίζεται ότι είναι η δεύτερη φορά που το εν λόγω θέμα εισάγεται προς συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατόπιν σχετικής πρωτοβουλίας των ευρωσοσιαλιστών». Η συζήτηση θα λάβει χώρα την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2023 κατά την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Ειδήσεις σήμερα: Συνολάκης: Είμαστε στο «παράθυρο» του αιώνα για σεισμό 8,5 Ρίχτερ στο ελληνικό τόξο Σόκαρε η εμφάνιση του Post Malone – «Νευρικός και υπό την επήρεια ναρκωτικών» λένε οι φαν Νεογέννητα και Εμινέ επιστράτευσε ο Ερντογάν μετά τη γκρίνια για την αντίδραση στον σεισμό Ελένη Γκρήγκοβιτς 09.02.2023, 14:39 BEST OF NETWORK 09.02.2023, 12:30 09.02.2023, 08:26 09.02.2023, 13:34 09.02.2023, 09:03 09.02.2023, 09:18 09.02.2023, 10:30

